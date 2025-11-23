ÇðÌÚÍ³µª¡¢·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¡¡¡Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡×
¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¼±¤òÏÃ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê43¡Ë¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡Ê40¡Ë¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¡£
ÇðÌÚ¤Ï17Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿AKB48¤ò24Ç¯4·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£¡Ö10Âå¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤È²¿¤«¡£10Âå¡¢20Âå¤Î»þ¤Ë²¿¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤«¡£Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢³Ú²°¤ËÍè¤Æ¡¢¤¹¤°¥Ð¥Ã¤È¿²¤Æ¤Æ¡£¤¢¤ì´¶¤¸°¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¡£º£¡¢ÌÔÎõ¤ËÈ¿¾ÊÃæ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
ÎëÌÚ¤Ë¡Ö·ëº§´êË¾¤Ï¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤è¤¯¤Ã¤Æ¡£¤·¤Æ¤â¡¢¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö·ëº§¤È¤«½Ð»º¤È¤«¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ë¤âÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤ë¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂ´¶È¤·¤Ê¤¤ã¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤òËÜÅö¤Ë¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤Þ¤À¤³¤Î1Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¡£¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Èº£¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤À¤é¤·¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¶¯À©¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¡Ê·ëº§¤Ë¡Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£