¡Ö¸å¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Î¡È¾×·â¡É¤Î½é²ñ¿©¤Î»×¤¤½Ð
¡¡11·î21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Çº£Ç¯6·î¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û89ºÐ¤ÇÀÂµî¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸ø³«¤·¤¿¡ÈÄ¶µ®½Å2¥·¥ç¥Ã¥È¡É
ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÉô¤Ç¤ÏÌîµå³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¯³¦¤ä·ÐºÑ³¦¡¢·ÝÇ½³¦¤Ê¤É¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬»²Îó¤·¡¢°¥Åé¤Î°Õ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¸Á°¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤È±ï¤Î¿¼¤«¤Ã¤¿²¦Äç¼£¤µ¤ó¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¡¢ËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¤Î3¿Í¤¬¡È¤ªÊÌ¤ì¤Î¸ÀÍÕ¡É¤ò½Ò¤Ù¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡89ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¡£¤Þ¤µ¤ËÌîµå¤ò°¦¤·¡¢Ìîµå¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¤½¤Î»Ñ¤ÏÂç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤ËÄÉÅé¤Î°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈËÍ¤Ï¤½¤Î¤ª»Ñ¤Ë¸å¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤¨¤ëÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¤½¤Î¾×·â¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÉ½¸½¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤À¤È¡¢Ì¤Íè±Ê¹å¡¢Ìîµå³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤È¸ùÀÓ¤¬¤µ¤ó¤¼¤ó¤Èµ±¤Â³¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÏÃ¤·¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£Ç¯3·î¡¢ÂçÃ«¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½é¤Î¿©»ö²ñ¤Î¤¢¤È¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤¢¤È¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¦²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ëÅÙ¤Ë¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤È¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ëÉÊ³Ê¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡È¤½¤Î¤ª»Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¡¢¡Ø¥ª¡¼¥é¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡Ù¤È¶Ã¤¤¤¿¤Î¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¡È¥×¥í¡É¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ä»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¡¢¤½¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸åÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤ÎÌîµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Õ¤¿¤ê¤«¤é¡Ö¸å¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¡£µå³¦¤Ë»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¦°ÂÂÇ²¦¡¦ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ê¤É¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°úÂà¸å¤â»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤äÊ¸²½¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ê¤¯¤Æ¤Ïº£¤ÎÆüËÜµå³¦¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ë¤ÏÂçÃ«¤µ¤ó¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ÍÌ¾¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢¿¼¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¡É¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜÌîµå³¦¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£