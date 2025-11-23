¡Ú±ºÏÂµÇ°¡Û¥·¥ê¥¦¥¹£ÓÀ©ÇÆ¥Û¥¦¥ª¥¦¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È£·ÏÈ£¹ÈÖ¡¡½Å¾ÞÁ±ÀïÂ³¤¯¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¤Ï£¸ÏÈ£±£±ÈÖ¡¡ÏÈ½ç³ÎÄê
¢¡Âè£´£¶²ó±ºÏÂµÇ°¡¦£Ê£ð£î£²¡Ê£±£±·î£²£¶Æü£±£·»þ£´£µÊ¬È¯Áö¡¢±ºÏÂ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±¡¢£²Ãå¤ÎÃÏÊýÇÏ¤Ë¤ÏÅìµþÂç¾ÞÅµ£Ç£É¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¡Ë
¡¡±ºÏÂ¶¥ÇÏ¤ÇÅÁÅý¤Î¥À¡¼¥È¥°¥ì¡¼¥É¶¥Áö¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë£±£²Æ¬¤ÎÏÈ½ç¤¬£±£±·î£²£³Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Áö¤Î¥·¥ê¥¦¥¹£Ó¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¥Û¥¦¥ª¥¦¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ê²´£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦·ªÅÄÅ°±¹¼Ë¡¢Éã¥í¡¼¥¸¥º¥¤¥ó¥á¥¤¡Ë¤Ï£·ÏÈ£¹ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°Áö¤Î¤ß¤ä¤³£Ó£³Ãå¤Ê¤É½Å¾Þ¤Ç¹¥¾¡Éé¤òÂ³¤±¤ë¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦»Í°ÌÍÎÊ¸±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤Ï£¸ÏÈ£±£±ÈÖ¡£¼ÂÀÓÇÏ¤Î¥Ç¥ë¥Þ¥½¥È¥¬¥±¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿Ü³¾°²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥Þ¥¤¥ó¥É¥æ¥¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡Ë¤Ï£µÏÈ£¶ÈÖ¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¤¥É¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿·Ã«¸ù°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¡¼¥Á¥¶¥¯¥é¥¦¥ó¡Ë¤Ï£¸ÏÈ£±£²ÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏÊýÇÏ¤Ç¤Ï¡¢°ÜÀÒ½éÀï¤ò²÷¾¡¤·¤¿ÎÉ·ìÇÏ¤Î¥¹¥ì¥¤¥Þ¥ó¡Ê²´£·ºÐ¡¢Âç°æ¡¦Æ£ÅÄµ±¿®±¹¼Ë¡¢Éã¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡Ë¤Ï£´ÏÈ£´ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÈ½ç¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡ÊÇÏÈÖ¡¢ÇÏÌ¾¡¢½êÂ°¡¢ÀÎð¡¢µ³¼ê¡¢¶ÔÎÌ¤Î½ç¡Ë¡£
¡¡¡Ê£±¡Ë¥¦¥¤¥ó¥ê¥Ö¥ë¥Þ¥ó¡¡¡ÊÂç°æ¡Ë¡¡²´£·¡¡Æ£ËÜ¡¡¸½Úö¡¡£µ£¶
¡¡¡Ê£²¡Ë¥Æ¥ó¥«¥Ï¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÁ¥¶¶¡Ë¡¡²´£·¡¡Ä®ÅÄ¡¡Ä¾´õ¡¡£µ£¶
¡¡¡Ê£³¡Ë¥Þ¥ë¥«¥ó¥é¥Ë¡¡¡¡¡¡¡ÊÂç°æ¡Ë¡¡²´£µ¡¡¾¾ºê¡¡ÀµÂÙ¡¡£µ£¶
¡¡¡Ê£´¡Ë¥¹¥ì¥¤¥Þ¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂç°æ¡Ë¡¡²´£·¡¡¸æ¿ÀËÜ¡¡·±»Ë£µ£¶
¡¡¡Ê£µ¡Ë¥Ê¥¤¥È¥ª¥Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¡ÊÂç°æ¡Ë¡¡²´£³¡¡µÈ¸¶¡¡´²¿Í¡¡£µ£´
¡¡¡Ê£¶¡Ë¥Ç¥ë¥Þ¥½¥È¥¬¥±¡¡¡¡¡Ê·ªÅì¡Ë¡¡²´£µ¡¡ÃÄÌî¡¡ÂçÀ®¡¡£µ£·
¡¡¡Ê£·¡Ë¥Ç¥£¥ª¥¹¥Ð¥ê¥¨¥ó¥Æ¡Ê±ºÏÂ¡Ë¥»¥ó£·¡¡¸«±Û¡¡ÉË±û¡¡£µ£¶
¡¡¡Ê£¸¡Ë¥Ø¥é¥ë¥É¥Ð¥í¡¼¥º¡¡¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¡²´£¶¡¡ºûÀî¡¡Íã¡¡¡¡£µ£¶
¡¡¡Ê£¹¡Ë¥Û¥¦¥ª¥¦¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÊÈþ±º¡Ë¡¡²´£¶¡¡´äÅÄ¡¡¹¯À¿¡¡£µ£¶
¡Ê£±£°¡Ë¥°¥é¥ó¥Ç¥Þ¡¼¥ì¡¡¡¡¡ÊÂç°æ¡Ë¡¡²´£¸¡¡À¾¡¡¡¡·¼ÂÀ¡¡£µ£¶
¡Ê£±£±¡Ë¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¡¡¡¡¡Ê·ªÅì¡Ë¡¡²´£´¡¡²£»³¡¡ÏÂÀ¸¡¡£µ£¶
¡Ê£±£²¡Ë¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¤¥É¡¡¡Ê·ªÅì¡Ë¡¡²´£¶¡¡ºä°æ¡¡ÎÜÀ±¡¡£µ£·
¡¡¢¨Èþ±º¡¢·ªÅì¤Ï£Ê£Ò£Á½êÂ°¡£