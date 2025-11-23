ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡¢Ìµ¸À¤Îº½Çù¤ÎÉ÷·Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡¡¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¤É¤³¤Ë¡Ö±ó²ó¤·¤ËÉ½¸½¡×¡ÖVIVANT¤Î»£±Æ¡×¡©
ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬2025Ç¯11·î22Æü¡¢X¤ËÆÍÇ¡¡Öº½Çù¡×¤ÎÉ÷·Ê¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÐÇË¤µ¤óVIVANT¤Î¥·¡¼¥º¥ó2½Ð±é¤Î²ÄÇ½À¤¢¤Ã¤Æ·ã¥¢¥Ä¡×
ÀÐÇË»á¤¬22ÆüÄ«¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ëç¤ÎÉ÷·Ê¼Ì¿¿¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤âÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ë¹¤¤º½Çù¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢1ËçÌÜ¤Ï¤ä¤äÃ¸¤¤¥È¡¼¥ó¡£¤Þ¤Ð¤é¤Ê¿Í±Æ¤â¤¢¤ê¡¢º½Çù¤Î±ü¤Ë¤Ï³¤¤â¸«¤¨¤ë¡£
2ËçÌÜ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¤Ä¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢¿Í±Æ¤Ï¤Ê¤¤¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
Æ±ÆüÌë¤Ë¤Ï¡ÖÄ»¼è»Ô¤ÎÇòÅÆ²ñ´Û¤Ç¡¢ÁíÍýÂàÇ¤¸å½é¤Î¹ñÀ¯Êó¹ð¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀÐÇË»á¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÄ»¼è¸©¤ÎÄ»¼èº½µÖ¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
Èþ¤·¤¤É÷·Ê¼Ì¿¿¤À¤¬¡¢¡ÖÌµ¸À¡×¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇSNS¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï2100·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥ê¥×¥é¥¤¡ÊÊÖ¿®¡Ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢"¹Í»¡"Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Öº½Çù = Áð¤¬¤Ê¤¤ = ¾Ð¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¡¡¤À¤È±ó²ó¤·¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÄ»¼èº½µÖ¤À¤Ê¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤¹°Õ¿Þ¤Ï¡©¡¡ÆüËÜ¤¬¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡©¡¡¤È¤¤¤¦°ÅÓÈ¡©¡¡¥À¥á¤À¡¢¿¼ÆÉ¤ß¤·¤¹¤®¤ëÊÊ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿...¡×¤Ê¤É¡¢ÀÐÇË»á¤¬¸À³°¤Ë²¿¤«¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
Â³ÊÔ»£±ÆÃæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØVIVANT¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ëÅê¹Æ¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
¡ÖVIVANT¤Î»£±Æ¤À¤Ê¡×¡ÖÀÐÇË¤µ¤óVIVANT¤Î¥·¡¼¥º¥ó2½Ð±é¤Î²ÄÇ½À¤¢¤Ã¤Æ·ã¥¢¥Ä¡×¡ÖÀÐÇË¤µ¤óVIVANT½Ð¤ë¤ó¤À¡©¡×¤Ê¤É¡¢½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Èþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤É¤ó¤À¤±¼Ì¿¿¾å¼ê¤¤¤Î¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¼Ì¿¿åºÎï¤¹¤®¤ó¤À¤í...ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÅ´¥ª¥¿¤À¤·¡¢¤¤¤¤¥«¥á¥é»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¡¢ÀÐÇË»á¤Î¼Ì¿¿¤ÎÏÓ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÅê¹Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£