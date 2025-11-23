µ×ÊÝÆ±Î½¤Ë¾×·â¡Ä50¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤ì¡×¡¡À¤³¦Ãæ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¸õÊä¡×
¥½¥·¥¨¥À¤Î¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î22Æü¤Ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤Ç¥ª¥µ¥¹¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡FW¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤éGK¤ÎÆ¬¾å¤ò¼ÍÈ´¤¯¡È¥¹¡¼¥Ú¥ë¥´¥é¥Ã¥½¡É¤ò·è¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤òÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ÏÁ°È¾42Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È8Ê¬¤ËMF¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë14Ê¬¤ËFW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥°¥¨¥Ç¥¹¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾38Ê¬¡¢¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬Ì£Êý¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£Á°ÌÜ¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿GK¤ÎÆ¬¾å¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ª¤è¤½50¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÈ¤òÂª¤¨¤Æ¸«»ö¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£GK¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¨¥ì¡¼¥é¤ÏÌá¤ê¤Ê¤¬¤é·üÌ¿¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¬¡¢ÃÆ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬·è¤á¤¿¾×·â¤Î°ì·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ú¥ë¥´¥é¥Ã¥½¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤ì¡¢¥×¥¹¥«¥·¥å¸õÊä¤«¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Î¸õÊä¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¤Ë¿ä¤¹À¼¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¾Î»¿¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë