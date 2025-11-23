¡ÖÎ¹µÒÁ¥ºÂ¾Ì¡×¤ÇÁàÂÉ¼¼¶õ¤±¤Æ¤¤¤¿Á¥Ä¹¤â¹´Â«Îá¾õ¿½ÀÁ¡á´Ú¹ñ
Á´ÍåÆîÆ»¿·°Â·´¡Ê¥Á¥ç¥ó¥é¥Ê¥à¥É¡¦¥·¥Ê¥ó¥°¥ó¡Ë¶á³¤¤ÇÂç·¿Î¹µÒÁ¥¤òºÂ¾Ì¤µ¤»¤¿ÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤ë°ìÅù¹Ò³¤»Î¤ÈÁàÂÉ¼ê¤ò¹´Â«¤·¤¿³¤ÍÎ·Ù»¡¤¬Á¥Ä¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¹´Â«Îá¾õ¤â¿½ÀÁ¤·¤¿¡£
ÌÚ±º¡Ê¥â¥¯¥Ý¡Ë³¤ÍÎ·Ù»¡½ð¤Ï23Æü¡¢½Å²á¼ºÃ×½ý¡¢Á¥°÷Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÎ©·ï¤·¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¥¸¥§¥Ì¥Ó¥¢2¹æÁ¥Ä¹60ÂåA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¹´Â«Îá¾õ¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£
Á¥Ä¹¤Ï19Æü¸á¸å8»þ16Ê¬¤´¤í¿·°Â¶á³¤¤Î¶¹¤¤¿åÏ©¤Ê¤É´í¸±¤Î¤¢¤ë¶è´Ö¤ÇÁ¥ÇõÁà½Ä»Ø´øµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤µ¤º¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥¸¥§¥Ì¥Ó¥¢2¹æ¤¬Ìµ¿ÍÅç¤ËºÂ¾Ì¤·¾èµÒ¤é30¿Í¤òÉé½ý¤µ¤»¤¿ÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÀÊ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¿Á¥Ä¹¤ÏÁ¥Ä¹¼¼¤ÇµÙ·Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿åÏ©¤Î¶¹¤¤¶è´Ö¤Ç¼«Æ°¹ÒË¡ÁõÃÖ¤ËÁ¥ÇõÁà½Ä¤òÇ¤¤»·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î°ìÅù¹Ò³¤»Î¡¢Á¥ÇõÁà½Ä¤Î¼êÆ°Å¾´¹¤Ê¤É¤ÎÇ¤Ì³¤òÁÂ¤«¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÀÒ¤ÎÁàÂÉ¼ê¤ÏÁ°Æü¤Ë½Å²á¼ºÃ×½ýÍÆµ¿¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êÎ¹µÒÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èµÒ246¿Í¤È¾èÌ³°÷21¿Í¤Î267¿Í¤Î¤¦¤ÁÇ¥ÉØ¤ò´Þ¤à30¿Í¤¬Éé½ý¤·ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¡£