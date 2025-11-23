ÎëÌÚ°¡Èþ¡¢¡Ö²¸»Õ¡×¾®¼¼Å¯ºÈ¤«¤é¡Ö¤³¤ì»È¤¦¡©¡×¤ÈÅÏ¤µ¤ì¤¿¤â¤ÎÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¡£°Â¿´¤·¤Æ¡×
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê43¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ¡Ê66¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡Ê40¡Ë¡¢¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡ÖASAYAN¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Î´ë²è¤«¤é98Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¤¢¤ß¡Á¥´¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ö¾®¼¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤À¤è¡¢¤¢¤¢¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£Í¥¤·¤¯¤Æ¡×¤È¾®¼¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¸åÆ£¤¬¡Ö¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤«¤â¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¤¤Í¡Á¤Û¤È¤ó¤É¡£¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¹â¤¤¥¡¼¤Î¤È¤³¤í¤â¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡¢½Ð¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£¤Î¤É¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤â¡Ö¡Ø¤³¤ì»È¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿´¶¤¸¤ÎÊý¤À¤«¤é¡£°Â¿´¤·¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£