¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢ÆüÃæ´Ø·¸²þÁ±¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤Î¤òÂÔ¤Ä¤Î¤¬¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬23Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿¼¹ï²½¤¹¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï7Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¤·¡¢È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òÍ×µá¡£ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤äÆüËÜ»º³¤»ºÊª¤¬»ö¼Â¾åÍ¢ÆþÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Èif¡É¡×¤È²¾Äê¤ÎÏÃ¤È¤·¡¢¡Ö¾ò·ï¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ëÃæ¤Ç¤ÎºÇ½ªÏÀ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¬¶¯¤¯¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÃí¼á¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î¤ä¤ê¤è¤¦¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¡×¤ÈÆüËÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÃæ¹ñ¤â¤½¤ì¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¹½Â¤Åª¤Ê¤È¤³¤í¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤«¤é¹â»Ô¼óÁêÁíÍý¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹¶·â¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤âËÜ¼ÁÅª¤Ê¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£Ãæ¹ñ¤Î¹ñÏ¢Âç»È¤¬¡¢¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸ÀÅ±²ó¤òÁÊ¤¨¤ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤ì¤âÁ´ÂÎÅª¤ÊÂçÏÈ¤ÎÏÃ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤Î¸ÄÊÌ¥±¡¼¥¹¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·ë¶ÉÆñ¤·¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÏÃ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¿¹ÔÀþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤Î¤òÂÔ¤Ä¤Î¤¬¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£