¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡Ê40¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ä¤ó¤¯¡é¡Ê57¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê43¡Ë¡¢¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¡£
¸åÆ£¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢ºÙ¤«¤¤¤è¡×¤È¤Ä¤ó¤¯¡é¤ÎÆÃÄ§¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¡ØLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡Ê²Î»ì¤Î¡Ë¡«¤¢¤ó¤¿¤Ë¤ã¡«¤¬½Ð¤À¤·¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡«¤¢¡«¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡«¤ó¤¢¡«¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢È¯²»1¤Ä¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤ÎºÙ¤«¤µ¤È¤«¡¢¤Ä¤ó¤¯¤µ¤óÀá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡£·ë¹½¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£