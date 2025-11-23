¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×ÁáÂç¡¦¹©Æ£¿µºî¡¢È¢º¬±ýÏ©5¶è¡Ö¶è´Ö¿·¡×¤ÎÆñÌä¤ò¤É¤¦²ò¤¯¤Î¤«¡©¥·¥å¡¼¥º¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ë¹¶Î¬Ë¡
2025Ç¯11·î2Æü¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç8¶è¤òÁö¤ëÁáÂç¤Î¹©Æ£¿µºî¡¡¼Ì¿¿¡¿SportsPressJP/¥¢¥Õ¥í
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡§¼ò°æ À¯¿Í¡Ë
¤¤Ã¤«¤±¤ÏÂç³Ø1Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ
¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï±ØÅÁ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖEKIDEN Pack¡Ê¥¨¥¥Ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¡£¤½¤ÎÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖASICS¡ßEKIDEN Meetup ¡Á¤¢¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢¶¯¤µ¤Ë¤«¤¨¤Æ¤¤¤±¡£¡Á¡×¤ËÆ±¼Ò¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë4Âç³Ø¤ÎÁª¼ê¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö²ê¤¬°é¤Ä»Ñ¡×¤ä¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¿®¹æ¤¬ÀÄ¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¡×¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥ì¡¼¥¹ÍÑ¤È¤Ê¤ë¡ÖMETASPEED¡Ê¥á¥¿¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ë¡×¤Î3·¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´9ÉÊÈÖ¤òÂ·¤¨¤ë¡£
¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖMETASPEED¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡³ØÀ¸±ØÅÁ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡È¤¢¤ÎÆü¡¹¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸½ºß¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£È¢º¬±ØÅÁ5¶è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁáÂç¡¦¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë¤â¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂç³Ø1Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤À¡£
¡Ö4¶è¤Ë½ÐÁö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶è´Ö13°Ì¡£¥Á¡¼¥à½ç°Ì¤ò3°Ì¤«¤é8°Ì¤Ë²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢±ú¤ó¤À»þ´ü¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï8¶è¤ÇÅÏÊÕ¹¯¹¬¤µ¤ó¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯Á°¤ÎºÃÀÞ¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤ÎÆü¡¹¡É¤ò¶¯¤µ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹©Æ£¤Ï11·î1Æü¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ÇÀèÇÚ¡¦ÅÏÊÕ¹¯¹¬¤¬ÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿8¶è¤ÎÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤ò5ÉÃÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢»°Âç±ØÅÁ¤Ç½é¤Î¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Àµ·î·èÀï¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤òÃåÍÑ¤¹¤ë4¹»¤Î¼çÎÏ¤¬¸ì¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë4Âç³Ø¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÄëµþÂç¤Î¼ç¾¡¦¼Æ¸ÍÎËÂÀ¡Ê4Ç¯¡Ë¡£ÌÜÉ¸¤Ï¥º¥Ð¥ê¡¢¡Ö5¶¯Êø¤·¡×¤À¡£Á°²ó¤ÎÈ¢º¬¤Èº£Ç¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç5°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢Ô¢ÕÜ±¡Âç¡¢ÁáÂç¡¢ÃæÂç¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯´Ö¡¢5¶¯¤ò1¹»¤Ç¤âÊø¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜ¤Ï¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤¯°ÌÃÖ¤Þ¤Ç¤¤Æ¡¢¡Ø5¶¯Êø¤·¡Ù¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄëµþÂç¤ÏÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤¬Éð´ï¤Ç¤¹¡£È¢º¬¤Ï10¶è´Ö¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¶è´Ö°Ê³°¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÉüÏ©¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÄëµþÂç¡¦¼Æ¸ÍÎËÂÀ¡¡
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢È¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î¸Ä¿Í7°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤ÀÃæ±û³ØÂç¡¦¶áÅÄÍÛÏ©¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö2¶è65Ê¬Âæ¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë1¶è¤È2¶è¤ÏÀ¨¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£2¶è¤ÏÇ¯¡¹¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢65Ê¬Âæ¤ÇÁö¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥·¡¼¥É¸¢¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Ãæ±û³ØÂç¡¦¶áÅÄÍÛÏ©¡¡
¡¡È¢º¬±ØÍ½Áª²ñ¤Ç¸Ä¿Í¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿»³Íü³ØÂç¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥Ô¥¨¥´¡Ê3Ç¯¡Ë¤â2¶è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°¡¹²ó¤ÏÆ±¶è´Ö¤Ç16°Ì¤«¤é12°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÌÜÉ¸¤Î¥·¡¼¥É¸¢³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×5¤Þ¤Ç¤Ë¾å¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
»³Íü³ØÂç¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥Ô¥¨¥´¡¡
¡¡¤½¤ì¤«¤éÁ°²ó¡¢»³¤Ç3¿ÍÈ´¤¤ò±é¤¸¤¿ÁáÂç¡¦¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¡Ö5¶è¶è´Ö¿·¡×¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤¬¿äÍý¤¹¤ë¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î¹¶Î¬Ë¡
ÁáÂç¡¦¹©Æ£¿µºî
¡¡ÁáÂç¡¦¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï1Ç¯»þ¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¡ÈºÃÀÞ¡É¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó2¤«·î¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¡¡»³¾å¤ê¶è´Ö¤Î5¶è¤Ç8¿ÍÈ´¤¤òÈäÏª¡£¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï1»þ´Ö12Ê¬12ÉÃ¤Ç¶è´Ö6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Ï1»þ´Ö9Ê¬31ÉÃ¤Ç¶è´Ö2°Ì¡£1»þ´Ö9Ê¬11ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿ÀÄ³ØÂç¡¦¼ãÎÓ¹¨¼ù¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡Ö¶è´Ö¿·¡×¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö5¶è¤ò2²óÁö¤Ã¤Æ¡¢Á°²ó¤Ï¶è´ÖµÏ¿¤Ë20ÉÃº¹¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡£²ÝÂê¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶è´Ö¿·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢68Ê¬Âæ¤â¼ÍÄø·÷Æâ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áá°ðÅÄ¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡¡2·î¤Î´Ýµµ¹ñºÝ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ÎòÂå2°Ì¤Î1»þ´Ö0Ê¬06ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢7·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥²¡¼¥à¥º¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£11·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï8¶è¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹âµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÁöÎÏ¤Ï³Î¼Â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢È¢º¬5¶è¡È¹¶Î¬¡É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊ¿Âæ¤«¤é¾®Í¯±à¤ÎÄêÅÀ´Ö¡£ÆÃ¤ËµÜ¥Î²¼¤ò²á¤®¤¿¸å¤Îºä¤¬°ìÈÖ²ÝÂê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ëÀ¾Âç¡¦»³ËÜÍ£æÆÁª¼ê¤È¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤Ç30ÉÃ¶á¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Îº¹¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯¥¿¥¤¥à¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤ë·×»»¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¨¤ÐÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤Ï¹â¿å½à¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¤Ä¤¤·¹¼Ð¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂçÊ¿Âæ¡Ê7.0kmÃÏÅÀ¡Ë¤«¤é¾®Í¯±àÁ°¡Ê11.7kmÃÏÅÀ¡Ë¤Î4.7km¤ò1»þ´Ö9Ê¬14ÉÃ¤Î¶è´ÖµÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¾ëÀ¾Âç¡¦»³ËÜÍ£æÆ¡Ê¸½¡¦SUBARU¡Ë¤Ï16Ê¬35ÉÃ¤ÇÁöÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¹©Æ£¤ÏÁ°¡¹²ó¤¬17Ê¬39ÉÃ¡¢Á°²ó¤¬17Ê¬08ÉÃ¡£»³ËÜ¤È¤Ï33ÉÃ¤Î³«¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃ±½ã·×»»¤À¤¬¡¢²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÂçÊ¿Âæ¤È¾®Í°±àÁ°¤Î4.7km¤ò30ÉÃÃ»½Ì¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î16.1km¤òÁ°²ó¤ÈÆ±¥¿¥¤¥à¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¶è´ÖµÏ¿¤Ï1»þ´Ö9Ê¬01ÉÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ ¼ãÎÓ¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë1»þ´Ö9Ê¬11ÉÃ¤Î¶è´ÖµÏ¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö8Ê¬Âæ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤·¤«¤âÁáÂç¤ÎÀïÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢±ýÏ©Í¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â½½Ê¬¡£¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤¿¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤¬¥É¥é¥Þ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
É®¼Ô¡§¼ò°æ À¯¿Í