²È¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡Ø²²ÉÂ¤Ê½©ÅÄ¸¤¡Ù¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¾×·âÅª¤Ê¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î±£¤ìÊý¡Ù¤¬22ËüºÆÀ¸¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿£÷¡×¡Ö¿á¤¤¤¿£÷¡×
²È¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢½©ÅÄ¸¤¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¡Ä¡©¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤ËÇú¾Ð¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç22Ëü5000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÉ½¾ð£÷¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤ì¡¢¤¿¤Þ¤é¤ów¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§²È¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡Ø²²ÉÂ¤Ê½©ÅÄ¸¤¡Ù¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¾×·âÅª¤Ê¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î±£¤ìÊý¡Ù¡Û
¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤é¡¢½©ÅÄ¸¤¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¡Ä
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömaroyashiki¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ¸¤¤Î¡Ö¤Ò¤á¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²È¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â²²ÉÂ¤ÊÀ³Ê¤Î¤Ò¤á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥Ó¥Ó¥Ã¤ÆÆ¨¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ò¤á～¡¢¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿～¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤éÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡£
¤Ê¤ó¤ÈTV¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤ëÃª¤Î²¨¤¬³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ò¤á¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª´é¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡ª¤É¤¦¤ä¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÃª¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ò¤á¤Á¤ã¤ó¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤È¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÇú¾Ð
Ãª¤Ï²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÉú¤»¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¥®¥ê¥®¥êÆþ¤ì¤ëÄøÅÙ¤Î¹â¤µ¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãæ¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ò¤á¤Á¤ã¤ó¡£µç¶þ¤¹¤®¤Æµï¿´ÃÏ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãª¤«¤é½Ð¤ëµ¤¤Ï¥¼¥í¤Î¤è¤¦¡£¤´ËÜ¿Í¤Ï»ê¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¹ÔÆ°¤â¸½¼ÂÆ¨Èò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊµõÌµ´é¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
¸¤¤ÏÌîÀ¸»þÂå¤ËÁã·ê¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¶¹¤¯¤Æ°Å¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤â¤Ã¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë²¨¤òÊÄ¤á¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È±ï¤ÎÉôÊ¬¤¬¥Ñ¥¥Ã¤È¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡ª²¨¤ÎÇË²õ¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤Þ¤ÇÌÌÇò¤¹¤®¤ëÅê¹Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤çww¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö°ì½Ö¡¢¿´Îî¼Ì¿¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×¡Ö¥É¥¢²õ¤ì¤Æ¤â¤¦¤Æ¤ë¤ä¤ów¡×¡ÖºÇ¸å¤Ç·ã¤·¤¯¿á¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿£÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç·¿¸¤¤ÎÉ×ÉØ¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÆü¾ï
¤Ò¤á¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²È¤Ë¤Ï¤â¤¦1É¤¡Ö¤Þ¤í¡×·¯¤È¤¤¤¦½©ÅÄ¸¤¤¬¤¤¤Æ¡¢2É¤¤ÏÉ×ÉØ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Þ¤í·¯¤¬¤Ò¤á¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª´é¤ò¥Ñ¥¯¤Ã¤È´Å³ú¤ß¤·¤Æ¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê2É¤¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸¤¤âÃÂÀ¸¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÀä»¿»Ò°é¤ÆÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â2É¤¤Ë¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸¤¤È°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤á¤Á¤ã¤ó¡õ¤Þ¤í·¯É×ÉØ¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¸¤¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤äÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömaroyashiki¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömaroyashiki¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¿¹²¼ºé
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£