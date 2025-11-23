¤Ê¤¼¿Ø±Ä¤Î¡ÈÉÔ²Ä²ò¥ß¥¹¡É¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¡³ÑÅÄÍµµ£¤Î¡ÖÉÔ¶ø¡×¤ò±Ñµ¼Ô¤¬µêÃÆ¡ÖËÜÅö¤Ëµ¿Ìä¤À¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡×
¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤â¥ì¡¼¥¹¤Ç¹¥·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿³ÑÅÄ(C)Getty Images
¡¡ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î21Æü¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿F1Âè22Àï¤È¤Ê¤ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¤ÎÍ½Áª¤Ç¡¢³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤ÏÁ´ÂÎ19ÈÖ¼ê¤ËÄÀ¤ó¤Ç1²óÌÜ¡ÊQ1¡Ë¤ÇÇÔÂà¡£¼ºÂ®¤Î¸¶°ø¤¬¥¿¥¤¥ä¤ÎÆâ°µÄ´À°¤Ç¡ÖÂç¤¤Ê¥ß¥¹¡×¡Ê¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½ÃÌ¡Ë¤òÈÈ¤·¤¿¿Ø±Ä¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ìÂÎ¤Ê¤¼¡© ¥°¥ê¥Ã¥×ÉÔÂ¤ËÉÔËþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿³ÑÅÄ¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¡¼¥ó
¡¡Á°Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤ÇÁ´ÂÎ3ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò¿¼¤á¤ÆÄ©¤ó¤ÀÍ½Áª¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¥Þ¥·¥ó¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¡£Q1ÇÔÂà¸å¤ÎÌµÀþ¤Ç¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡© Á´¤¯Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´°Á´¤Ë¥¼¥í¤À¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÈÃ²¤¤¬º®¤¸¤Ã¤¿À¼¤Ç¶«¤ó¤À³ÑÅÄ¡£Èà¤¬¡Ö²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª¸å¤ËF1¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤Ï¡¢¿¼¹ï¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Þ¥·¥ó¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÁö¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¥¦¥¤Ë¿´¤«¤é¤Î¼Õºá¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£ËÜÍè¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ß¥¹¤À¡×¤È¼Õºá¡£°ÛÎã¤ÎÊÛÌÀ¤¬»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤ò¤è¤êÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈËÞ¥ß¥¹¡É¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÀï¤Ç´öÅÙ¤È¤Ê¤¯·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Á°Àï¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëGP¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¾Ã²½Ãæ¤Ë°ãÈ¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³ÑÅÄ¤ËÄÉ²Ã¤Î¥¿¥¤¥à¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤¬²Ê¤µ¤ì¤Æ·×²è¤¬Êø²õ¡£·ë¶É¡¢´°Áö¤·¤¿17ÂæÃæºÇ²¼°Ì¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁ°¤Î¥á¥¥·¥³GP¤Ç¤â¥¯¥ë¡¼¤¬¥Ô¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×»þ¤Îºî¶È¤Ë¼ê´Ö¼è¤ê¡¢Ìó12ÉÃ¤ò¾Ã²½¡£ÄÌ¾ï2ÉÃ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢³ÑÅÄ¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ·÷Æâ¤Î9°Ì¤«¤é15ÈÖ¼ê¤Ø¤ÎÂçÉý¸åÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç»°ÅÙ¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Ï¤ä³ÑÅÄ¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¤½¤ì¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¿Ø±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ô¤¤»ØÅ¦¤¬Èô¤ó¤À¡£±Ñ±ÒÀ±ÊüÁ÷¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥Ó¥Ã¥Äµ¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ëµ¿Ìä¤À¡£¤Ê¤¼¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¥æ¥¦¥¤Î¥Þ¥·¥ó¤òÈà¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤·¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Èµ¤·¡¢µî½¢ÌäÂê¤Ç¤âÍÉ¤ì¤ë25ºÐ¤ÎÉÔ¿¶¤¬Åö¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¤â¤·¤â¡¢¥æ¥¦¥¤ò¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥Ö¥ë¥º¡Ê»ÐËå¥Á¡¼¥à¡Ë¤ËÌá¤»¤Ð¡¢Èà¤Ï¤Þ¤À¥Ý¥¤¥ó¥È·÷Æâ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤Î¤Ò¤É¤¤Ä´»Ò¤ÏÁ´¤Æ¤¬Èà¤À¤±¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤»¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥·¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¶¯¤¹¤®¤ëµ±¤¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡¡¿ÈÆâ¤ÎÉÔ²Ä²ò¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ¶ø¤ò¤«¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏF1»ÄÎ±¤ò·Ç¤²¤ë¼ãÉð¼Ô¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸½¾õ¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯¸·¤·¤¤¡£
