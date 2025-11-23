¡Ö°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¡Ø¥æ¥Ë¥¯¥í´¶¼Õº×¡Ù¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡ÖUNIQLO¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×
¸µ¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆüºÚ¤¢¤³¤¬¡¢21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë°áÎÁÉÊÅ¹¡Ø¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ù¤¬11·î21Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥æ¥Ë¥¯¥í´¶¼Õº×¡Ù¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÆüºÚ¤Ï¡Öº£Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØUNIQLO´¶¼Õº×¡Ù¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Öº£¤«¤é»È¤¨¤ëÅßÊª¤¬¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¤È¸À¤¦»ö¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¡Ä¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ò¹ØÆþ¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ÏUNIQLO¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¡ª¡ª¤ä¤Ã¤Ñ1ÈÖÎÉ¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡ª¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÃå¿´ÃÏ¤è¤¤¤·¤á¤Á¤ã²¹¤«¤¤¤«¤é¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤ÏUNIQLO¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö°Â¤¯Çã¤¨¤ë¤ÎºÇ¹â¤À¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¸ø¼°¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤È500±ßOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â¤é¤¨¤ë¤è¡×¤È¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤â¾Ò²ð¡£¡ÖÂ¾¤Ë¤âÅßÊª¿§¡¹°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÇã¤¦¤Ê¤é´¶¼Õº×Ãæ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á 27Æü¤Þ¤Ç¤À¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£