¸×¿ï°ì¤Î¡È³ÊÆ®ÄÌ¡ÉÃæÀîÍ¦ÅÍ¤âUFCËÙ¸ý¤Î°µ¾¡·à¤Ë¶½Ê³¡ÖÁê¼ê¤â¥é¥ó¥«¡¼¡£À¨¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡ºå¿À¤ÎÃæÀîÍ¦ÅÍÊá¼ê¡Ê21¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¿ï°ì¤Î³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤À¡£¡ÖÌëÃæ¤Î2»þ45Ê¬¤°¤é¤¤¤Ëµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Î¿¼Ìë¡¢Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥«¥¿¡¼¥ë¡×¤Ç¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê¤Î9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëUFCÉüµ¢Àï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¤â¥é¥ó¥«¡¼¤Ç¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¨¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºå¿À¤ÎÁª¼ê¤Ç´Ñ¤Æ¤¿¤ÎËÍ¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Ï»þº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËÙ¸ý¤¬¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¿¼Ìë3»þ²á¤®¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥é¡¼¥à¤òÀßÄê¤·¡¢¥´¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµ¯¾²¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡»î¹çÆâÍÆ¤Ï¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎMADE¡¡IN¡¡JAPAN¡É¤³¤ÈËÙ¸ý¤¬¥Õ¥é¥¤µé11°Ì¤Î¥¿¥®¥ë¡¦¥¦¥é¥ó¥Ù¥³¥Õ¤òÂÇ·â¡¢ÁÈ¤ßµ»¤Ç°µÅÝ¡£ºÇ¸å¤Ï3R¤Ë¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç1ËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤ËÃæÀî¤ÏËÙ¸ý¤Î¾¡Íø¤òÅÁ¤¨¤ë²èÁü¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾¡Íø¤ò½ËÊ¡¡£¡Ö¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤ÏÆ±¤¸°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎRIZIN¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£Ä«ÁÒ¤ÏÂç³¢Æü¤ËRIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥Ç¥å¥é¥¨¥Õ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ´ÑÀï¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÀî¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¾¡¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£