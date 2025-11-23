Hey! Say! JUMP郄木雄也が、入所から3年でスピードデビューした過去を振り返り、「早ければいいってもんじゃない」と語った。

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が11月10日に放送。番組では、単独でバラエティに出演することの少ないHey! Say! JUMP郄木雄也をゲストに招き、「郄木雄也を知ろう」企画を実施。スタジオには、進行を務めるさらば青春の光・森田哲矢、事務所の先輩である河合郁人、友人代表としてWEST.桐山照史、俳優 三浦翔平､ユージらがビデオ出演した。

プロフィールを紐解きながら、クールなイメージの郄木の人物像を深堀りするコーナーでは、事務所に入所したいきさつやジュニア時代の活動についても紹介。郄木は入所時から期待が高くジュニアの選抜メンバーが所属する『J.J.EXPRESS』の活動を経て入所後3年で『Hey! Say! JUMP』としてスピードデビュー。

あのちゃんに「3年は早いですか？」と聞かれると、郄木はややバツの悪そうな表情で「早い…ですか？」と河合に逆質問。入所からデビューまで13年かかったという河合は「早いよ」と食い気味に即答して笑いが起きた。

森田に「河合君の気持ちとかわからない？」と聞かれると郄木は「申し訳ない（気持ち）が、僕たちは強かったです。先輩たちに」と当時の心境を語る。

河合は、東京ドームで行われたHey! Say! JUMPのファーストコンサートではバックについてたことを明かし、「情けない」「恥ずかしい」と大爆笑。さらに別のコンサートでもKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔とともに前説を務めたエピソードを披露すると、森田からは「涙出そう、マジで」と慰められる。

森田が「そんなつらい時期もあんねんな」と振ると河合は「でも別にJUMPのメンバーがやってくださいと言ってるわけではないので…本当に辛そうにしてる」とフォロー。

すると郄木は「でも早ければいいってもんじゃないなって、正直思いました」と心情を吐露。「その後、子供過ぎて何やっていいかもわからないで…仕事もなくなったし、全部。レギュラーとかもスパンと一気になくなって」「だからコンサートをずっとやってました」とデビュー後の苦しい時期を振り返った。

