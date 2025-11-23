¹Åç¡¦°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¡¡ÆÃ»º¥æ¥º¤Î¼ý³Ï¤¬ºÇÀ¹´ü
¡¡°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¤ÇÆÃ»º¤Î¥æ¥º¤Î¼ý³Ï¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ë¿§¤Å¤¯¥æ¥º¤Î¼Â¡£¼ý³Ï¤¬ºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿°Â·Ý¹âÅÄ»Ô¹âµÜÄ®¤ÎÀîº¬ÃÏ¶è¤Ç¤¹¡£
55¸Í¤ÎÇÀ²È¤¬¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤ª¤è¤½3500ËÜ¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢¼Â¤Î¿§¤Å¤¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê1½µ´ÖÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¹á¤ê¤Î¤¤¤¤¥æ¥º¤Ë°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁÈ¹ç¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½45¥È¥ó¤Î¼ý³Ï¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Àîº¬Í®»Ò¶¨Æ±ÁÈ¹ç ¾åÀî½¨¼ù¤µ¤ó
¡Öºñ¤ê¤¿¤Æ¤Î²Ì½Á¤È¤«¤â³ÊÊÌ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Åß»ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤æ¤ºÅò¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¥æ¥º¤Î¼ý³Ï¤ÏÍè·î¾å½Ü¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£