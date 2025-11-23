¡Ú Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¡¦¤¿¤±¤ë ¡Û ¡Ö·àÅª¤ËÁé¤»¤¿¡×¡¡¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼²èÁü¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¾å¤Ë¥¿¥¤¥à¤â½çÄ´¤ÇÎ®ÀÐ¤¹¤®¤ë¡×¡¡¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï¡¡£³Ç¯Á°¤«¤é£²»þ´ÖÃ»½Ì
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó¤Î¤¿¤±¤ë¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
£³Ç¯´Ö¤ÎÆùÂÎ¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤±¤ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡¡3Ç¯Á°¡¡£µ»þ´Ö55Ê¬¡×¡Ö¸½ºß¡¡£³»þ´Ö52Ê¬¡×¤Ã¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢£³Ç¯Á°¤È¡¢¸½ºß¤Î¥Þ¥é¥½¥ó½Ð¾ì»þ¤Î¡¢¤¿¤±¤ë¤µ¤ó¤ÎÆùÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö·àÅª¤ËÁé¤»¤¿¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö3Ç¯¤Ç£²»þ´Ö¤âÁá¤¯¡¢¥µ¥Ö£´Ã£À®¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¹¤®¤íÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡¦¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢5»þ´Ö¤«¤é3»þ´ÖÂæ¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©»ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡¦¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¾å¤Ë¥¿¥¤¥à¤â½çÄ´¤ÇÎ®ÀÐ¤¹¤®¤ë¡×¡¦¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ä¡¼¡ª¡¡¤á¤Ã¤Á¤ãÁé¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡¦¡Ö¼ãÊÖ¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¡©¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¤¿¤±¤ë¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
½Ð¿ÈÃÏ¡§²¬»³¸©
À¸Ç¯·îÆü¡§1995Ç¯3·î24Æü
·ì±Õ·¿¡§B·¿
¥µ¥¤¥º¡§¿ÈÄ¹174cm ÂÎ½Å 72kg
Â¤Î¥µ¥¤¥º¡§27.5cm
¼ñÌ£¡§¥µ¥¦¥Ê¡¢¿À¼Ò½ä¤ê
ÆÃµ»¡§È÷Ãæ¿À³Ú(²¬»³¸©ÅÁÅý·ÝÇ½)¡¢ÆüËÜ½ñµª¤ÎÃÎ¼±¡¢¥×¥ì¥¼¥ó
»ñ³Ê¡§È÷Ãæ¿À³Ú(²¬»³¸©ÅÁÅý·ÝÇ½)
Éô³èÆ° Ìîµå¡¢Î¦¾å
