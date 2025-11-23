ÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¦¾ì¤«¤é¡Ö¸ÛÍÑÊÝ¸±²ÃÆþ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÃÆþ¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦
¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤Ï¶ÐÌ³Àè¤ÎºÛÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡Îá¤Ë´ð¤Å¤¯´ð½à¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢½µ¤Î½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬20»þ´Ö°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸ÛÍÑ·ÀÌó¤¬31Æü°Ê¾å¤Î·ÑÂ³¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ³ØÀ¸¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¶ÐÌ³Æü¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢ÈËË»´ü¤Ç·ÀÌó»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÃÆþ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¶ÐÌ³Àè¤«¤é¡Ö²ÃÆþÂÐ¾Ý¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤ä¸ÛÍÑ·ÀÌóÆâÍÆ¤¬´ð½à¤Ë³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¾ò·ï¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÃÆþ¤¹¤ë¤È²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©
¸ÛÍÑÊÝ¸±²ÃÆþ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¼ê¼è¤ê³Û¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£¸ÛÍÑÊÝ¸±ÎÁ¤ÏµëÍ¿¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ÃÆþÁ°¤è¤ê¤â¼ê¼è¤ê¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±ÎÁ³Û¤ÏµëÍ¿¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÞÍÜÆâ¥Ñー¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï·î¿ôÉ´±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë°Â¿´¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢¼º¶È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë´ðËÜ¼êÅö¤Ç¤¹¡£²ÃÆþ´ü´Ö¤äÎ¥¿¦ÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ùµë¾ò·ï¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°é»ùµÙ¶È¤ä²ð¸îµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤âµëÉÕ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤Ê°Â¿´¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ÃÆþ¤Ë¤è¤ë¼ê¼è¤ê¤Î¸º¾¯¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¾Íè¤Î¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¤äÀ¸³èÊÝ¾ã¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÅÀ¤ÏÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£²È·×¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¾¯³Û¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ÇËü°ì¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÝ¾ã¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡È°Â¿´ÎÁ¡É¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉÞÍÜ¤È¤Î´Ø·¸¤äÆ¯¤Êý¤Ø¤Î±Æ¶Á
ÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ÛÍÑÊÝ¸±²ÃÆþ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÉÞÍÜÇ§Äê¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤»¤º¡¢ÉÞÍÜÈ½Äê¤Ï¼ç¤ËÇ¯´Ö¼ýÆþ¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤Û¤É¶ÐÌ³»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ç¯´Ö¼ýÆþ¤âÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÇÀ©¾å¤Î¹µ½ü¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜÈ½Äê¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÇ¯¼ý¤Î¡Ö103Ëü±ß¡×¡Ö130Ëü±ß¡×¡Ö150Ëü±ß¡×¤ÎÊÉ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Î¸«¹þ¤ß¼ýÆþ¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±¤ä¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤ÊÇ¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤ÉÄ¹´üÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ÛÍÑÊÝ¸±²ÃÆþ¤ÎÄÌÃÎ¤Ï¡¢Æ¯¤Êý¤ä¼ýÆþ·×²è¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ¯¤Êý¤È²È·×¤ò¸«Ä¾¤½¤¦
¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼ê¼è¤ê¤¬¤ä¤ä¸º¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼º¶È»þ¤ä°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶È»þ¤ÎÊÝ¾ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÂçÀÚ¤ÊÀ©ÅÙ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÞÍÜ¤È¤Î´Ø·¸¤â´Þ¤á¡¢º£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤äÇ¯´Ö¼ýÆþ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò°ìÅÙÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï²È·×´ÉÍý¤Î¤¦¤¨¤ÇÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ëÆ¯¤Êý¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¸ÛÍÑÊÝ¸±À©ÅÙ Q&A ～»ö¶È¼ç¤Î³§ÍÍ¤Ø～
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー