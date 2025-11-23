¸«¤¨¤Æ¤ë¡©´Ú¹ñÈÇ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù½÷Í¥¡¢¥Ô¥ó¥¯¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ÇÂÎ°éºÂ¤ê¡Ä¿¿¤ÃÇòÈþµÓ¤¬Ïª¤ï¤Ë¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñÈÇ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¥¯¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬¡¢¹©³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë°¦¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¡¦¥Ø¥½¥ó¡¢ÀÖ¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤«¤éÈþµÓ¤òÂçÃÀ¸«¤»
µî¤ë11·î22Æü¡¢¥¯¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¹Êó¤Î¤¿¤á¤ËåºÎï¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ä²Ê³Ø¼Ô¤Î¥¬¥¦¥ó¤òÃå¤»¤¿KAIST¹©³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¡ª¡ª¡ª¡ª¡ÊËÜÅö¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤òÄÖ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¯¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬KAIST¡Ê´Ú¹ñ²Ê³Øµ»½Ñ±¡¡Ë¤È½ñ¤«¤ì¤¿²Ê³Ø¼Ô¤Î¥¬¥¦¥ó¤òÃå¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Õ¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¼«Ê¬¤¬ÆÃµö¤ò½Ð¤·¤¿¡¢¹¤²¤ë¥Ø¥¢¥«¡¼¥é¡¼¤Î¹Êó¤Î¤¿¤á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê»Ñ¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¤È¤¤á¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÂÎ¤Ä¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¹¥«¡¼¥È¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¡¢¤ª¿¬¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¯¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬ÆÃµö¤ò½Ð¤·¤¿¡ÖKOOROLL¡×¤Ï¡¢¥¯¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ý¤¤·Á¤Î¥Ø¥¢¥«¡¼¥é¡¼¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¶âÂ°Ê¿ÈÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î¥â¡¼¥ë¥É¹½Â¤¤ËÀ®·Á¤·¤¿¸å¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤Î¥é¥ß¥Í¡¼¥È¤Ç»Å¾å¤²¤¿¹âµ¡Ç½À¹âÊ¬»ÒÊ£¹çÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ø¥¢¥«¡¼¥é¡¼¤ò´ÊÃ±¤Ë°ìÄ¾Àþ¤Ë¹¤²¤ÆÀÞ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÂç¤¤µ¤ò¼«Í³¤ËÄ´Àá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·ÈÂÓ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï2020Ç¯7·î¡¢ÇÐÍ¥¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤ÈË¡ÅªÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¡£ºÇ¶á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÎ¥º§¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡þ¥¯¡¦¥Ø¥½¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1984Ç¯11·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¤ÎCM½Ð±é¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸åËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ°¦¤¯¤ë¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢2009Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡ÁBoys Over Flowers¡Ù¡ÊKBS¡Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ä²è²È¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£ºÍÇ½¤Î¿Ô¤¤Ê¤¤½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¤È2016Ç¯5·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2020Ç¯7·î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¡£