¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡Ä¤È´¶¤¸¤ëÃËÀ¤ÎÆÃÄ§£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¤¢¤Ê¤¿¤¬½÷¤Î»Ò¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¡£¤â¤¦¾¯¤·¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÈ¿±þ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤ä¤¹¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ëÃËÀ¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú£±¡Û¼«Ê¬¤Î·»¤äÄï¤Ë¤É¤³¤È¤Ê¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÂ¾¿Í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Â¾¿Í¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î·»Äï¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤È¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤°¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤«¤é¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢·»¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤¤¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î°õ¾Ý¤â¤Ä¤«¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û½÷¤Î»Ò¤Î¹Í¤¨¤Ë¾åÌÜÀþ¤Ç¥À¥á½Ð¤·¤ò¤·¤Ê¤¤
¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÃ¤òÈÝÄê¤»¤º¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤ò³«¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤â¡£¤¿¤È¤¨½÷À¤¬¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¿Í¤Î¿´¤Ë¤º¤«¤º¤«¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡Ö¡Ø½éÂÐÌÌ¤Ç¤½¤ìÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¦¡©¡Ù¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤Æë¤ìÆë¤ì¤·¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤Ã¤Á¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¬¤ëÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤êº¬¤Û¤êÍÕ¤Û¤êÊ¹¤¯¤È¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤¬¤Ê¤¤¤È·ù¤ï¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û½÷À¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¾å¼ê
¡ÖÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÃËÀ¤Ë¤ÏÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢»þÀÞÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¹¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤òÊÖ¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÊ¹¤¼ê¤ËÅ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¥Î¥ê¤¬¤è¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¼þ°Ï¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤ë
¡ÖÃ¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ï»ä¤â¶á¤Å¤¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ä´»Ò¤¬¤è¤¯¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤ÃËÀ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç¥³¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÅö¤Æ¤Î½÷¤Î»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊÉ¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¤½¤ì¤Û¤É¿Æ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡Ö¾¯¤·¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹Ãç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ë¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸ì¤ë½÷À¤â¡£¤¿¤È¤¨°ìÅÙ¤·¤«ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤½÷À¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤é°§»¢¤ò¤·¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û½÷¤Î»Ò¤Ç¤â¥¤¥¸¥ê¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥¿¥á¸ý¤ÇÏÃ¤»¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤ÎÃËÀ¤È¤Ï¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤«¡ÖÅ·Á³¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÍ¶¤¦¥Í¥¿¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¤É¤³¤«ÃæÀÅª¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¤¶õµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÉÝ¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤â¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃË¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¤¤¤º¤ì½÷Í§Ã£¤ÈÆ±Îó¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¹¡Û½éÂÐÌÌ¤Ç¤â¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡Ö¤³¤Ã¤Á¤â¤È¤Æ¤âÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤¬¼«Ê¬¤«¤é¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤â¤¤¤Þ¤¹¡£½éÂÐÌÌ¤Î½÷À¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î½ÐÊý¤òÂÔ¤Ä¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤«¤é¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤ä¤¹¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ëÃËÀ¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³°»³Éð»Ë¡Ë
