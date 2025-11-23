´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö²ÚÀ¯¡×Âè19ÏÃ¡ÁÂè23ÏÃ¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË Ä«10»þ55Ê¬¤«¤é¡¢´Ú¥É¥é¡ù¡Ö²ÚÀ¯¡×¡Ê¼ç±é¡§¥¤¡¦¥è¥Ë Á´64ÏÃ¡Ë¤òÊüÁ÷Ãæ¡ª
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢11·î24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë¡Á11·î28Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¡¢Âè19ÏÃ¡ÁÂè23¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú11·î24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡ËÊüÁ÷ Âè19ÏÃ¡Û
¿ÎËÔÂçÈÞ¤Ï¡¢·Ä±¿µÜ¤Ë¡È´Ñ²»¤ÎÌÜ¡É¤Î¿ô¼î¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÄçÌÀ¸ø¼ç¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤òÊú¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¿ô¼î¤ò½¦¤Ã¤¿ÌçÈÖ¤òÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¡¢»ý¤Á¼ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Æü¤ËÅÚ¼è¤ê·¸¤¬Íè¤¿¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£¿ô¼î¤Î·ï¤Ç¿ÎËÔÂçÈÞ¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤µ¤ì¤¿ÌçÈÖ¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¥²¥·¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¤¸º¢¡¢¥Û¡¦¥®¥å¥ó¤È¥¸¥å¥½¥ó¤Ï¡¢¿ÎËÔÂçÈÞ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸÷³¤·¯¤Î¼ºµÓ¤òÌÜÏÀ¤à¡£¥Õ¥¡¥¤¤Ï¡¢¸÷³¤·¯¤Ëµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¿È¤ò±£¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¥Û¡¦¥®¥å¥ó¤Ï¡¢¥¤¥Ì¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿ô¼î¤È¡¢·Ä±¿µÜ¤ÎÌçÈÖ¤¬¥²¥·¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¿ô¼î¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£
¡Ú11·î25Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷ Âè20ÏÃ¡Û
²Ð´ïÅÔ´Æ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥¤¤¬ÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÂçÁû¤®¤È¤Ê¤ë¡£¥Û¡¦¥®¥å¥ó¤¬¿ô¼î¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¤òÏ¢¤ìµî¤ê¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÈÌÜÅª¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥ÛŽ¥¥®¥å¥ó¤ÎÁÀ¤¤¤¬¸÷³¤·¯¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÅª¤â¸÷³¤·¯¤ò²¦ºÂ¤«¤é°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤¹¤³¤È¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÌÀ¤Î»ÈÀáÃÄ¤Ï½ÐÊ¼¤òµñ¤ó¤À¸÷³¤·¯¤òÄ©È¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àè¤Ë·Ä±¿µÜ¤òË¬¤ì¤Æ¿ÎËÔÂçÈÞ¤Ë°§»¢¤ò¤¹¤ë¡£Ê°¤Ã¤¿¸÷³¤·¯¤Ï½Å¿Ã¤ò½¸¤á¡¢ÌÀ¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¤Î¹ðÇò¤ÇÎã¤Î¿ô¼î¤¬ÄçÌÀ¸ø¼ç¤ÎÊª¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥ÛŽ¥¥®¥å¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¤òÂçÈÞ¤Ë²ñ¤ï¤»¤ë¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¤Ï²Ð´ïÅÔ´Æ¤òÎ¥¤ì¤ë¤È·è¿´¤·¡¢¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤ÈÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤ÈÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢²°Éß¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¡Ú11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷ Âè21ÏÃ¡Û
ÌóÂ«¤ÎÆü¡¢¥Õ¥¡¥¤¤¬·Ä±¿µÜ¤òË¬¤Í¤ë¤â¿ÎËÔÂçÈÞ¤Ï²¿¼Ô¤«¤Î½ñ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤ê½Ð¤«¤±¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¤¬¥ÛŽ¥¥®¥å¥ó¤Îæ«¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤¯¡¢Æ±¤¸¤¯½ñ¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤ê½¸¤Þ¤Ã¤¿½Å¿Ã¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ÎËÔÂçÈÞ¤ÏËÅµÕ¤Îºá¤ÇÊá¤é¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¸¥å¥½¥ó¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ÛŽ¥¥®¥å¥ó¤ò²ø¤·¤¯»×¤Ã¤¿¥¤¥Ì¤Ï¡¢¥ÛŽ¥¥®¥å¥ó¤ËÅá¤òÆÍ¤¤Ä¤±Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¡£¥Û¡¦¥®¥å¥ó¤Ï¡¢¸÷³¤·¯¤Ëº¨¤ß¤ò»ý¤Ä¼ÔÆ±»Î¥Õ¥¡¥¤¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¤ÈÅú¤¨¡¢¿ô¼î¤¬ÄçÌÀ¸ø¼ç¤ÎÊª¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥¤¥Ì¤Ï¡È´Ñ²»¤ÎÌÜ¡É¤¬ÄçÌÀ¸ø¼ç¤Î¾Ú¤·¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ë¡Ä¡£
°ìÊý¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¤¬²¦¤ÎÅ¨¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡×¤È¥¤¥Ì¤ËÊ¹¤«¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¤Ë¤Ï²¿¤«ÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ë¡£²¦µÜ¤Ç¤Ï¡¢¿ÎËÔÂçÈÞ¤Î½èÈ³¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ë¸÷³¤·¯¤Ï¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú11·î27Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷ Âè22ÏÃ¡Û
¶ìÇº¤¹¤ë¸÷³¤·¯¤Ï¿¿Áê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¿ÎËÔÂçÈÞ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¿ÎËÔÂçÈÞ¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¡¢¸ø¼ç¤Î¾Ú¤·¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¤ª¤Ó¤´ó¤»¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¡¦¥®¥å¥ó¤¬Ì©¤«¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¸¥å¥½¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¶Ã¤¯¡£
Æ±¤¸º¢¡¢¥Õ¥¡¥¤¤Ï¿ÎËÔÂçÈÞ¤òµß¤¤½Ð¤¹¤¿¤á¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿½÷¿ÍÍÑ¤Î°á¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¸÷³¤·¯¤òË¬¤Í¤ë¡£¸÷³¤·¯¤ÎÁ°¤Ë½÷¤Î»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¤ÏÊì¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼è°ú¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£Êì¤Þ¤Ç»¦¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÄçÌÀ¸ø¼ç¤Î¹ðÇò¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¸÷³¤·¯¤À¤¬¡¢Â¾¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÆ±¤¸¤¯¹ðÇò¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤Ë¸ø¼ç¤ò¤«¤¯¤Þ¤¦¤è¤¦Ì¿¤¸¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸ø³«Æ¤ÏÀ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡Ä¡£
¡Ú11·î28Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷ Âè23ÏÃ¡Û
²¦Â²¤ä½Å¿Ã¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¸ø³«Æ¤ÏÀ¤¬³«¤«¤ì¡¢¸÷³¤·¯¤ò´Ù¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥ÛŽ¥¥®¥å¥ó¤Ï¿ÎËÔÂçÈÞ¤ò»àºá¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢¸÷³¤·¯¤Ï»àºá¤Ë¤âÇÑ°Ì¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤¬ÄçÌÀ¸ø¼ç¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥¤¥Ì¤Ï¡¢²¦¤Î¼êÀè¤Ç¤¢¤ë¤ªÁ°¤Ë¤Ï¸ø¼çÍÍ¤ò¼é¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤Î²°Éß¤Ë¤«¤¯¤Þ¤ï¤ì¤¿ÄçÌÀ¸ø¼ç¤Ï¤Ä¤¤¤ËÊì¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¡¢¿ÎËÔÂçÈÞ¤Ï¸÷³¤·¯¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢Í½¸À¤òÃÎ¤ë¥¤¥Á¥ç¥à¤È¥²¥·¤«¤é¤âÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÃé¹ð¤¹¤ë¡£
¥¸¥å¥½¥ó¤Ï¥ÛŽ¥¥®¥å¥ó¤ÈÄçÌÀ¸ø¼ç¤ò»ÏËö¤¹¤ë¤¿¤á»ÉµÒ¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£¥¸¥å¥¦¥©¥ó¤ÏÄçÌÀ¸ø¼ç¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ»Â¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¢¤ë¼Ô¤Î½õ¤±¤â¤¢¤ê°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤ë¡Ä¡£
½Ð±é
ÄçÌÀ¸ø¼ç¡¿¥Õ¥¡¥¤¡Ä¥¤¡¦¥è¥Ë
¸÷³¤·¯¡Ä¥Á¥ã¡¦¥¹¥ó¥¦¥©¥ó
°½ÍÛ·¯¡Ê¿ÎÁÄ¡Ë¡Ä¥¥à¡¦¥¸¥§¥¦¥©¥ó
¥Û¥ó¡¦¥¸¥å¥¦¥©¥ó¡Ä¥½¡¦¥¬¥ó¥¸¥å¥ó
¥«¥ó¡¦¥¤¥Ì¡Ä¥Ï¥ó¡¦¥¸¥å¥ï¥ó
¡Ú±é½Ð¡Û
¥¥à¡¦¥µ¥ó¥Û¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥®¥å
¡ÚµÓËÜ¡Û
¥¥à¡¦¥¤¥è¥ó