¡Ö³Ø¹»¤Î¼çÌò¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀèÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÚÁíÎÏÆÃ½¸¡Û¤³¤Î½ñ¤½Ð¤·¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
¿´¤òÄÏ¤à¡Ö½ñ¤½Ð¤·¡×¤Î°úÎÏ
¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î°ìÊ¸¤Ï¡Ä¡Ä¡×
²¿µ¤¤Ê¤¯¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½ñÀÒ¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ë¥¬¥Ä¥ó¤ÈÆ¬¤ò²¥¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤«¡©
ËÜ¤ÎËÁÆ¬¡¢ÆÉ¼Ô¤¬ºÇ½é¤Ë¿¨¤ì¤ë¤½¤Î¿ô¹Ô¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËºîÉÊ¤Î´é¡£ºî¼Ô¤¬ÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ê¡¢Çº¤ßÈ´¤¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ÞÕ¿È¤Î°ì·â¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁíÎÏÆÃ½¸¡Û¤³¤Î½ñ¤½Ð¤·¤¬¤¹¤´¤¤¡ª ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ä¡Ö½ñ¤½Ð¤·¡×¤ËÃíÌÜ¡£Æü¡¹¡¢¸ÀÍÕ¤È³ÊÆ®¤¹¤ë¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö°ì½Ö¤Ç¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ö»×¤ï¤ºÓ¹¤Ã¤¿¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤Ó¤¹¤®¤ÆÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¡×¼î¶Ì¤Î½ñ¤½Ð¤·¤ò¡¢Ç®¤¤¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Âè23²ó¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö³Ø¹»¤Î¼çÌò¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀèÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤Á¤é¤ÏÀ¾Èø°Ý¿·¤µ¤ó¤Î¡ØÉÔµ¤Ì£¤ÇÁÇËÑ¤Ê°Ï¤ï¤ì¤¿¤¤ß¤È¤Ü¤¯¤Î²õ¤ì¤¿À¤³¦¡Ù¡ÊÃø¡§ À¾Èø°Ý¿·¡¢³¨¡§ £Ô£Á£Ç£Ò£Ï¡Ë¤ÎËÁÆ¬¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉÔµ¤Ì£¤ÇÁÇËÑ¤Ê°Ï¤ï¤ì¤¿¤¤ß¤È¤Ü¤¯¤Î²õ¤ì¤¿À¤³¦¡Û¶úÃæÄ¤»Î¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤Æ¤¬¥²¡¼¥à¡½¡½¡£Ì¾Ìç½÷»Ò¹â¹»¤ò½±¤¦¼·ÉÔ»×µÄ»¦¿Í»ö·ï¡ª¡¡Ê¿ÏÂ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î»äÎ©ÀéºÜ½÷³Ø±à¤ÇÉÔ²Ä»×µÄ¤«¤ÄÉÔ²Ä²ò¤Ê»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤È¤â¤¢¤í¤¦¤«ÎÑÍý¶µ»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Î¶úÃæÄ¤»Î¡£ÉÂ±¡ºäÌÂÏ©¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À»ö·ï¤«¤é14Ç¯¡£ÃµÄå¤´¤Ã¤³¤ÎÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤¬ºÆ¤Ó»ÏÆ°¡£ÈÈ¿Í¤Ï°ìÂÎ¡©¡ª¤³¤ì¤¾À¤³¦¤Ë°Ï¤ï¤ì¤¿¡Ö¤¤ß¤È¤Ü¤¯¡×¤Î¤¿¤á¤ÎËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡ª
¡Ô¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¡Õ
ÃÇÄêÅª¤ÊµÕÀâ¤Ç¶µ°é´Ñ¤òÊ¤¤·¡¢¸¢ÎÏ¹½Â¤¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤òÄó¼¨¡£Êª¸ì¤ÎÉÔ²º¤µ¤ÈÅ¯³ØÀ¤ò°ìÊ¸¤ÇÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¼¡¤Ë¤¯¤ë°ìÊ¸¤òÆÉ¤Þ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Æ³Æþ¤È¤·¤Æ¤â½¨°ï¡£¤É¤ó¤ÊÆ¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÊÊÔ½¸¥«¡Ë
Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö½ñ¤½Ð¤·¡×¤ÎÀ¤³¦¡£¤³¤Î°ìÊ¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖÂ³¤¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒËÜ½ñ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÖÌ¾ÃµÄå¤¬»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡×¡ÚÁíÎÏÆÃ½¸¡Û¤³¤Î½ñ¤½Ð¤·¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
