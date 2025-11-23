À¤³¦20¡Á30Âæ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÍ£°ìÅÐÏ¿¤ÎÄ¶¥ì¥¢¼Ö¡ªµ®Êý¤Ï¡Ø¥Ä¥§¥ó¥À¥Ã¥×¡¦¥ä¥Ì¥¹¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡Ú¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥Á¥§¥ó¥È¥í¡¦¥¸¥ã¥Ã¥Ý¡¼¥Í¡Û
¥°¥é¥ó¥×¥ì¥ß¥ª¡¦¥µ¥«¥¨¤â¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
°¦ÃÎ¸©¤¬¸å±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥Á¥§¥ó¥È¥í¡¦¥¸¥ã¥Ã¥Ý¡¼¥Í¡Ù¤Ï¡¢µ×²°ÂçÄÌ¸ø±à¤Î°ìÂÓ¤ò²ñ¾ì¤È¤·¤¿¡Ø¥³¥ó¥³¥ë¥½¥Ç¥ì¥¬¥ó¥Ä¥¡¡Ù¤È¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÌò½ê¤ò¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤È¤·¤¿¡Ø¥°¥é¥ó¥×¥ì¥ß¥ª¡¦¥µ¥«¥¨¡Ù¤ò¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤Ç¤ÏÍ£°ìÅÐÏ¿¤ÎÄ¶¥ì¥¢¼Ö¡Ø¥Ä¥§¥ó¥À¥Ã¥×¡¦¥ä¥Ì¥¹¡Ù¤¬»²²Ã¤·¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ì¥ß¥ª¡¦¥µ¥«¥¨¡ª¡¡Á´45Ëç
º£²ó¤ÏÌ¾¾ë¸ø±à¥¨¥ê¥¢¤ÇÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ø¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025¡Ù¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎÎ¾¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤Î¤À¡£
150Âæ¤¬½ÐÁö¤·¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ì¥ß¥ª¡¦¥µ¥«¥¨¤ÎÃæ¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤òÈ¯¸«¡£ ¹â·¬½¨Åµ
¥³¥ó¥³¥ë¥½¥Ç¥ì¥¬¥ó¥Ä¥¡¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Çµ¤¹¤È¡ØÍ¥²í¤µ¤Î¶¥Áè¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥°¥é¥ó¥×¥ì¥ß¥ª¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ÎÌ¾¾Î¤È¤·¤Æ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢CCJ¤Ç¤Ïµ×²°ÂçÄÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌ¾¸Å²°¤ÎÃæ¿´Éô¤ò¶î¤±½ä¤ê¡¢µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÔÌò½ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¥Ñ¥ì¡¼¥É¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Åº£ÅìÀ¾¤ÎÍÍ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯¼°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¤¬³¹Ãæ¤òÉ÷¤òÀÚ¤Ã¤Æ¼ÀÁö¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÁö¤ë¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢½éÆü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥³¥Ã¥Ñ500¡Ê¥Á¥ó¥¯¥¨¥Á¥§¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢¥¬¡¼¥Ç¥óÉÖÆ¬ÅìÃó¼Ö¾ì¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢1933Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤¿É÷³Ê¤¢¤ëÌ¾¸Å²°»ÔÌò½ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥È¤òÁö¹Ô¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î°¦¤é¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¤¬³¹Ãæ¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
150Âæ¤¬½ÐÁö¤·¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ì¥ß¥ª¡¦¥µ¥«¥¨¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤âÍº»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ø¥Ä¥§¥ó¥À¥Ã¥×¡¦¥ä¥Ì¥¹¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤Î¼ÖÎ¾
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï»þ¤Ë·³ÍÑ¥Ð¥¤¥¯¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ø¥Ä¥§¥ó¥À¥Ã¥×¡Ù¤¬¡¢½ªÀï¸å¤Ë°ìÇ¯´Ö¤À¤±À¸»º¤·¤¿4ÎØ¼Ö¤¬¡Ø¥ä¥Ì¥¹¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
Á´Ä¹2890mm¡¢Á´Éý1410mm¡¢Á´¹â1400mm¤È¤¤¤¦¥ß¥Ë¥Þ¥à¥µ¥¤¥º¤Î¥Ð¥Ö¥ë¥«¡¼¡Ê¥«¥ë¥È¥«¡¼¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¤Ç¡¢¼ÖÂÎÁ°Êý¤Ë¤¢¤ë±¿Å¾ÀÊ¤Î¥É¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÉô¥É¥¢¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤ÈÆ±¤¸³ÑÅÙ¤Ç³«¤¯¡£
¥ä¥Ì¥¹¤Ï¥³¥ó¥³¥ë¥½¥Ç¥ì¥¬¥ó¥Ä¥¡¤Î¥Ð¥Ö¥ë¥«¡¼¡¦¥¯¥é¥¹B¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£ ¹â·¬½¨Åµ
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á°¸åÂÐ¾Î¤Ë¶á¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¡¢Á°¤È¸å¤í¤ËÈ¿ÂÐ¸þ¤¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¥í¡¼¥Þ¿ÀÏÃ¤ÎÁÐÌÌ¿À¡¢¥ä¥Ì¥¹¤ÎÌ¾¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¸åÉôºÂÀÊ¤Ï¸å¤í¸þ¤¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°¸å¥·¡¼¥È¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ÖÆâ¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤ë¡£¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÎÃæ¤ËÀ¨¤¤¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
²ÄÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ì¥¹¤ÏÀ¤³¦¤Ç20¡Á30Âæ¤Û¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆþº´¤µ¤ó¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î1Âæ¤À¤±¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÊÑµ®½Å¤Ê¸½¼Ö¤Ï1957Ç¯¼°¤À¡£
¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆþº´¤µ¤ó¤âÅö½éÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ë¥·¥Õ¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¤³¤ì¤¬º£¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¼¼Ö¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï²¿Â®¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¼ÖÂÎ¤ÎÃæ±ûÉôÊ¬¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¶õÎä2¥¹¥È¥í¡¼¥¯Ã±µ¤Åû¤Ç¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï245cc¤À¡£
µæ¶Ë¤Î¥Ð¥ë¥Ö¥ë¥«¡¼¤¬Íß¤·¤¤
¥ä¥Ì¥¹¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆþº´¤µ¤ó¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ð¥Ö¥ë¥«¡¼¤ò¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃ¤ò4ÎØ¤À¤±¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤ÈBMW 600¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö20Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤ËBMW 600¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¥ì¥¹¥È¥¢¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢½ñÎà¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥¢¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤ËÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤¤é¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯¼°¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¤¬Ì¾¸Å²°¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¥Ñ¥ì¡¼¥É¥é¥ó¤ò¼Â»Ü¡£ ¹â·¬½¨Åµ
¤³¤ÎBMW 600¤ò¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢2011Ç¯¤Î¿ÌºÒ¸å¤Ë600¤òÇä¤ê¤Ë½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸ò¾Ä¤Î·ë²Ì¡¢Çä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ä¤Î¼ê¸µ¤Ë´°Ä´¤ÎBMW 600¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥¢¤¬´°Î»¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿ºÊ¤«¤é¡Ø¤Ç¤¤¿¤Î¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢Æþº´¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤»¥Ð¥Ö¥ë¥«¡¼¤Ë¾è¤ë¤Ê¤éµæ¶Ë¤Î£±Âæ¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ä¥Ì¥¹¤òÃµ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ËÍê¤ó¤ÇÃµ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÂåÍý¿Í¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤é¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¥æ¡¼¥í¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¹Ô¤¤ÎÁ¥¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¥ä¥Ì¥¹¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤ó¤ÊÆþº´¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÌò½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥ä¥Ì¥¹¤ÎÁ°¤Ï¾ï¤ËÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£