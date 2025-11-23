¸©¤Î½àÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë»ØÄê¡ÄÀ¤³¦°ä»º¡¦µ´¥ö¾ë¤Ç¡Ø¥¥Î¥¯¥Ë¥·¥ª¥®¥¯¡Ù¤Î²Ö¤¬¸«º¢ »°½Å¤«¤éÏÂ²Î»³¤Î±è´ßÉô¤Ë¼«À¸
¡¡»°½Å¸©·§Ìî»Ô¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦µ´¥ö¾ë¤Ç¡Ö¥¥Î¥¯¥Ë¥·¥ª¥®¥¯¡×¤Î²Ö¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤´ß¤Î´ä¾ì¤Ëºé¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê²«¿§¤¤²Ö¡£·§Ìî»Ô¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦µ´¥ö¾ë¤ÎÍ·ÊâÆ»±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢11·îÃæ½Ü¤´¤í¤«¤é¥¥Î¥¯¥Ë¥·¥ª¥®¥¯¤Î²Ö¤¬ºé¤»Ï¤á¡¢º£¤¬¸«º¢¤Ç¤¹¡£
¡¡»°½Å¸©¤«¤éÏÂ²Î»³¸©¤Î±è´ßÉô¤Ë¤«¤±¤Æ¼«À¸¤¹¤ë¸ÇÍ¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï³«È¯¤Ê¤É¤Ç¤½¤Î¿ô¤¬¸º¤ê¡¢¸©¤Î½àÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥Î¥¯¥Ë¥·¥ª¥®¥¯¤Î²Ö¤Ï12·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¸«º¢¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
