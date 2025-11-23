ÁðÀîÂóÌï¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¤È¤È¤â¤ËÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¼õ¤±º¤ÏÇ¡Ö¡È¤³¤³¤í¡É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡¡²ÆÌÜÞûÀÐ¤ÎÌ¾ºîÃåÁÛ¤ÎÃ»ÊÔ¥É¥é¥Þ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁðÀîÂóÌï¡Ê30¡¿Ä¶ÆÃµÞ¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡Ê24¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè35²ó±Ç²èº× TAMA CINEMA FORUM ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤³¤í¡×ÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Ë½ÐÀÊ¡£ÁðÀî¤¬¤¢¤¹24Æü¡¢Èõ¸ý¤¬30Æü¤Ë·Þ¤¨¤ëÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ëÁðÀîÂóÌï¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë3¿Í¤ÇºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£Ã»¤¤Ãæ¤Ç¤â¼Á¤Î¹â¤¤»þ´Ö¤¬Á÷¤ì¤¿¤È½¼¼Â¤Î»£±Æ´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢11·î¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÁðÀî¤ÈÈõ¸ý¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡£²ñ¾ì¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡¢´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢²ÖÂ«¤È¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿2¿Í¡£
¡¡ÁðÀî¤Ï¡Ö¡È¤³¤³¤í¡É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈºîÉÊ¤Ë¤«¤±¤Æº¤ÏÇ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ´ÑµÒ¤Î´¶Ã²¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¡Ö31ºÐ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Èõ¸ý¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¶á¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁðÀî¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØÁö¤ì¡¢ÀäË¾¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Ê¤¤Â®¤µ¤Ç¡Ù¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â the shapes of love¡Ù¤ÎÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È3ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤ÎÌ¾ºî¡Ø¤³¡µ¤í¡Ù¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Ç¡¢12·î8Æü¸á¸å8»þ¤«¤éÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£
¡¡¶î¤±½Ð¤·¤Î¾®Àâ²È¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ä¡×¡ÊÁðÀî¡Ë¤¬¡¢ºÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈà½÷¡×¡Ê²Æ»Ò¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é10Ç¯Á°¡¢Âç³ØºÇ¸å¤Î²Æ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¡×¤Ï¡ÖÈà½÷¡×¤ò¡¢Í£°ì¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÈà¡×¡ÊÈõ¸ý¡Ë¤Ë°ú¤¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë3¿Í¤Ï¿´¤Î¤¦¤Á²ò¤±¹ç¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¶âÁ¬Åª¤ÊÌäÂê¤«¤é¡ÖÈà¡×¤ÈÆ±À³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö»ä¡×¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¡ÖÈà¡×¤Î¿´¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëËÜÅö¤Î¡ÖÈà¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢3¿Í¤Î¿´¾ð¤Ï½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤³¤³¤í¡×¤ÎÆâ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö»ä¡×¤¿¤Á¤Î¸½ºß¤È¤Ï¡Ä¡£
