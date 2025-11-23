ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤Ë¡¡Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¤È¶¦±é
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶¤È¤¤á¤¢¦ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¢¦¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤¬22Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØF FES 2025 Supported By Fanatics¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ä¶¤È¤Àë¤Ïº£Ç¯10·î¤Ë¡È¥¨¥¹¥³¥ó¤È¤¤á¤Âç»È¡É¤Ë½¢Ç¤¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ä¤·³è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢TikTokÁíºÆÀ¸¿ô¤¬25²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÈÎáÏÂ¤Î¿ä¤·³è¥½¥ó¥°¡É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤Î¡È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºver.¡É¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØF FES¡Ù¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Ä¶¤È¤Àë¤ÏÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ØF FES¡Ù½é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦À¶µÜFRIENDS-2025-¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÄ¶ºÇ¶¯ ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥ºver.¡×¤òÈäÏª¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦À¶µÜFRIENDS¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÍÙ¤ê¤Ç´ÑµÒ¤ò¤È¤¤«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀ¶µÜFRIENDS¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥ª¥¿¥¯¤ËÊ±¤·¤¿ÞÉ´ÖÂç´ð¤ÈÅÄµÜÍµÎÃ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥¢¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¶¤È¤Àë¤Ï¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤¬¤¢¤ëHOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÀÅô¤µ¤»¤ë¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¸÷¤Î¿ô¡¹¤Ë´¶·ã¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
