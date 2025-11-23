¿ù±ºÂÀÍÛ¡õÄÔ´õÈþ¡¢¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡É¤ËÄ¶Ì©Ãå¡õ¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¢¡¢¤¤¡¢¤·¡¢¤Æ¡¢¤ë¡×¡¡°¦¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¡¢ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡ËÉ×ºÊ¤¬22Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£11·î22Æü¤Î¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡É¤òµÇ°¤·¤¿ÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ù±ºÂÀÍÛ¡õÄÔ´õÈþ¤Î¡ÈÄ¶Ì©Ãå¡õ¥¥¹¡É¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸ß¤¤¤ÎËË¤Ë¥¥¹¤ò´ó¤»¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¡È¿·º§¤µ¤Ê¤¬¤é¡É¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡ÄÔ¤Ï¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ¤¢¡¢¤¤¡¢¤·¡¢¤Æ¡¢¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿ù±º¤â¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤è¤¦¤¼¡×¡Ö#¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¡×¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¾ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ù±ºÂÀÍÛ¡õÄÔ´õÈþ¤Î¡ÈÄ¶Ì©Ãå¡õ¥¥¹¡É¥·¥ç¥Ã¥È
