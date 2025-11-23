¡Úwakemake¡ÛÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë¿·¿§ÅÐ¾ì♡Åß¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÍ½´¶!
wakemake¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ö¥éー¥ê¥ó¥°¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤ËÅß¤é¤·¤¤¿·¿§¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿! ¤³¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ö¥éー¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤êÈ¯¿§¤¬½À¤é¤«¤¯¾¯¤·¤º¤Ä½Å¤Í¤Æ¤â¼«Á³¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥È¥«¥éー¤ÎÂ¿¤¤¹½À®¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê´¼Á¤¬·Ú¤á¤Ê¤Î¤Ç½Å¤Í¤Æ¤â¸ü¤ß¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¥·¥Þー¤ä¥Ñー¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö±¢±Æ+¤Á¤ç¤Ã¤È¸÷¤òÂ¤¹¡×¤è¤¦¤ÊÌÜ¸µ¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹♡
¥Ë¥åー¥È¥é¥ë～¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤Þ¤Ç¼ïÎà¤âËÉÙ
¤â¤È¤â¤È¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë03(±¦)¤Î¥«¥éー¤Ï¥³ー¥é¥ë·Ï¤Î²¹¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¿§Ì£¤Ç¡¢¿·¿§26(º¸)¤Ï¤¯¤¹¤ß¤ò´¶¤¸¤Ä¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥íー¥º¥«¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥é¥Ã¤ÈÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤êÌÜ¸µ¤«¤é°ìµ¤¤ËÅß¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
KATE¤Î¥Û¥ê¥Çー¿·¿§¡Ö¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤¬11·î22ÆüÈ¯Çä
Âç¿Í¤Î¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯¥á¥¤¥¯¤Ë!
wakemake ¥½¥Õ¥È¥Ö¥éー¥ê¥ó¥°¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È 26¥ß¥åー¥È¥íー¥º¥Ö¥éー¥ê¥ó¥°
²Á³Ê:2,790±ß(ÀÇ¹þ)
¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÏÈ¯¿§¤¬½À¤é¤«¤¤¤Î¤ÇÉáÃÊ¤¯¤¹¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥éー¤ò»È¤¦¤ÈÌÜ¸µ¤¬°Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢´é¤¬¤¤Ä¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹!
»ä¼«¿È¤âÉáÃÊ¤Ï¤¯¤¹¤ß¤Î¶¯¤¤¿§Ì£¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¤Ï¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤È¤Æ¤âËþÂ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¿§Ì£¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í♡¤ª»Å»ö¤ÎÆü¤â¡¢¥Çー¥È¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹°ã¤¤¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹!
²Ú¤ä¤«¤µ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥á¤ä¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤â¥®¥é¥®¥é´¶¤Ê¤¯¹µ¤¨¤á¤Ëµ±¤¤òÂ¤»¤ë¤Î¤Ç¥·ー¥ó¤òÁª¤Ð¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¤¹!
Âç¿Íµ¤¤Î¥³ー¥é¥ë¥«¥éー
wakemake ¥½¥Õ¥È¥Ö¥éー¥ê¥ó¥°¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È 03¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥Ö¥éー¥ê¥ó¥°
²Á³Ê:2,790±ß(ÀÇ¹þ)
È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¥³ー¥é¥ë¡¦¥Ôー¥Á¥Èー¥ó¤ÇËÜÅö¤Ëµ¨Àá¤òÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¤¹! ¥Þ¥Ã¥È¤â¥é¥á¤âÆ±¤¸¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¿§Ì£¤Ç¡ÖÍ¥¤·¤¤¿§¤Ê¤Î¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¹¤ì¤ë¡×¡¢¤³¤ì¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹♡
Í¼¾Æ¤±¤Î¿§Ì£¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Þ¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤È·ì¿§´¶¤ò´¶¤¸¤ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹! ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥éー¤ÏÈ©¤Î¾å¤ÇÂ¸ºß´¶¤Ï½Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç½Å¤Í¤Æ¤âÇ»¤¯¸«¤¨¤º¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£
11·î21Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥á¥¬³ä¤ÇÇã¤¨¤ë!
º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥á¥¬³ä¤¬11·î21Æü17»þ～»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤âÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡