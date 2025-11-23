»ö·ïÁ°¤ËÉþ¤òÃåÂØ¤¨¤ÆÈÈ¹Ô¤«¡ÄÆ¨ÁöÅÓÃæ¤ËºÆ¤ÓÃåÂØ¤¨¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä½÷À»É½ý»ö·ï
Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç½÷À¤¬»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«±Ò´±¤¬¡¢ÃóÆÖÃÏ¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿ºÝ¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿Éþ¤«¤é°ã¤¦Éþ¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦Ä«²âÃóÆÖÃÏ½êÂ°¤ÎÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ï16Æü¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢½÷À¡Ê40Âå¡Ë¤ÎÊ¢¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬ÅöÆü¤ÎÄ«¡¢ÃóÆÖÃÏ¤«¤é¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¡¢ÀÄ¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÈ¹Ô»þ¤Ï¹õ¤¤¾åÃå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»ö·ïÁ°¤ËÉþ¤òÃåÂØ¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ¨ÁöÅÓÃæ¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÀÄ¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¾Úµò¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦»öÁ°¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£