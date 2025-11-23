¡Ò23Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¡ÓHysteric Blue¡¦Tama¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ø½Õ～Spring～¡Ù¤Î¶ÊÌ¾¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Î°ÕÌ£¡×¤Èº£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ëÀ©ºîÈëÏÃ
1997Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢ÍâÇ¯¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿Hysteric Blue¡£1999Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö½Õ～Spring～¡×¤Ï66ËüËç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£2004Ç¯¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥·¥ó¥°¥ë14Ëç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à5Ëç¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à1Ëç¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Èà¤é¤¬¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ 2026Ç¯5·î9Æü¤ËHysteric Blue¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¡£º£²ó¤Ï¥ô¥©ー¥«¥ë¤ÎTama¤Ë¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤ÎÈëÏÃ¤ä¡¢º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¥é¥¤¥Ö¤Ë¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹Tama
¾ÃµîË¡¤Ç¥ô¥©ー¥«¥ë¤Ë¡¢·ëÀ®ÍâÇ¯¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー
¡Ô¤³¤¦¤¤¤¦Ì´¤Ê¤é¤â¤¦°ìÅÙ°©¤¤¤¿¤¤ ½Õ¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤¢¤Ê¤¿¤Ë°©¤¨¤ë¡Õ
1999Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Hysteric Blue¤Î¡Ö½Õ～Spring～¡×¡£²Î»ì¤ò¸«¤ì¤Ð¥á¥í¥Ç¥£ー¤â°ì½ï¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤Û¤É¤Î³Ú¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Èà¤é¤¬¡¢ÍèÇ¯°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥ô¥©ー¥«¥ë¤ÎTama¤ËÅö»þ¤Î¤³¤È¤ä³Ú¶Ê¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È――¡£
――Tama¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤ÐåºÎï¤Ê¹â²»¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¥ô¥©ー¥«¥ë»ÖË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Tama¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥ô¥©ー¥«¥ë¤·¤«ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¨¥ì¥¯¥Èー¥ó¤ä¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤°Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¸°È×¤Ï¤À¤á¡£¥Ùー¥¹¤Ï¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»þ¤Ë¥Ú¥°¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬Åö»þ¤Î¼«Ê¬Åª¤Ë¥«¥Ã¥³°¤¯¤Æ¥Ê¥·¡£¥®¥¿ー¤ÏÂ®ÃÆ¤¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¥³ー¥É¤¬²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¥É¥é¥à¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉßµï¤¬¹â¤¤¤·¡¢»ä¤Î¤³¤Î²ÚÔú¤ÊÂÎ¤À¤È¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¶Ê¤òÃ¡¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¾ÃµîË¡¤Ç¡Ø¥ô¥©ー¥«¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¤¢¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ç¥ô¥©ー¥«¥ë¤¬¾ÃµîË¡¤Ç¤ÎÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾®³Ø¹»¤Î¥¯¥é¥¹¹ç¾§²ñ¤Ç¥»¥ó¥¿ー¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¤«¡¢²»³Ú¤ÎÀèÀ¸¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»Ò¤Ï¥¯¥é¥¹¤Ç1¿Í¤Ï¤¤¤ë¤«¤é¡£²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
――Tama¤µ¤ó¤¬¹â¹»2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿1997Ç¯¤ËHysteric Blue¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Âç³Ø¼õ¸³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥Ð¥ó¥É¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎËö¤Þ¤Ç¡¢¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¥Ç¥â¥Æー¥×¤òÊ¹¤¤¤¿º´µ×´ÖÀµ±Ñ¤µ¤ó¡ÊHysteric Blue¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¤¬¡ÖÅìµþ¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ç¥â¥Æー¥×¤òÏ¿¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¸¤ã¤¢¥Ç¥â¥Æー¥×¤òÏ¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ï¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÅßµÙ¤ß¤Ë¾åµþ¤·1Æü4¶Ê´°¥Ñ¥±¡£¥Ïー¥É¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
――¤½¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ç¥â¥Æー¥×¤òÊ¹¤¤¤¿¥½¥Ëー¥ì¥³ー¥É¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢³Ø¹»¤¬·ÝÇ½³èÆ°¶Ø»ß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤«Âà³Ø¤«¤Î2Âò¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£ºÇ½é¤Ï»×¤¤½Ðºî¤ê¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¿Æ¤Ë¤âÂçÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤â¤·¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤é1Æü¤Ç4¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È1¶Ê¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÏ¿¤ì¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¹â¹»¤äÂç³Ø¤ÏÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¹Ô¤±¤ë¤±¤É¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¤È¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö½Õ～spring～¡×¤Ï¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤ËÏ¿¤Ã¤¿¥Ç¥â¥Æー¥×¤Î²¾²Î
――Hysteric Blue¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤¤¤¨¤Ð1999Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö½Õ～spring～¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ëÎ¢ÏÃ¤äÀ©ºîÈëÏÃ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Î¢ÏÃ¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤Î²Æ¤ËËÜÈÖ¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬²ÆÉ÷¼Ù¤ò¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÅª¤Ë¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð²¾²Î¤Î²Î¡¢·ë¹½ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤¢¤Î¶Ê¤À¤±¡¢²¾²Î¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Â¼Á¥Ç¥â¥Æー¥×¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¹â¹»2Ç¯¤ÎÅßµÙ¤ß¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥â¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤ç¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Ê¤¼¡¢¡Ö½Õ¡×¡Ö～spring～¡×¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤ò2²ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö～spring～¡×¤Ï±Ñ¸ìÉ½µ¤Ç¤Î½Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¨Àá¤Î°ÕÌ£¤Ç»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Èspring¡É¤Ã¤ÆÄ·¤Í¤ë¤È¤«Í¯¤¯¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¶Ê¤ÏÂ´¶È¥·ー¥º¥ó¤ÎÊÌ¤ì¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¿·¤·¤¤Æ»¤Ë¿Ê¤à¡£¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÊ¨¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª Ê³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡É¤È¤¤¤¦¡¢Á°¸þ¤¤ÊÊÌ¤ì¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¥À¥Ö¥ë¥ßー¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
――¤½¤Î³Ú¶Ê¤Ç°ìµ¤¤ËÍÌ¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢¾åµþ½àÈ÷¤¹¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¤ÏÂçºå¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÅìµþ¤Ë¤¤¤ëÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Âçºå¤Ëµ¢¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£
¡Ö½Õ～spring～¡×¤¬½Ð¤¿º¢¤«¤Ê¤¡¡Ä¤Ì¤ë¤Ã¤ÈÅìµþ¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÍÌ¾¤Ê²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð²ÈÅÅ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤Þ¤µ¤ËÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤ËèÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Tama¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤È¤½¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¤Ï¥á¥¤¥¯¤â¼«Á°¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö°áÁõ¤ò3¥Ñ¥¿ー¥óÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤ËÂçºå¤Î¸ÅÃå²°¤Ç¼«Ê¬¤Ç¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÎ¾¼ê¤ËÊú¤¨¤ÆÅìµþ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
3¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â5¥Ñ¥¿ー¥ó»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¤µ¤¹¤¬¤Ë5¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÏÌµÍý¡ª¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤â¾åµþ¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤«¤Ê¡£
³Ú¶Ê¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬º£¤â¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤
――¤Þ¤µ¤Ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À10Âå¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡© Çä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥Èー¥êー¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÞ¤Ë¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Âç¤¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ä¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È°ìÊâ°ìÊâ³¬ÃÊ¤ò¾º¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¸½¼Â¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¡¢1ÈÖ¾å¤ÎÊý¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Á´Á³ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ìÔÂô¤ÊÇº¤ß¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£
――¤¿¤·¤«¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡ª ½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿»þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âË»¤·¤¯¤ÆÂ¾¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¤ª»Å»ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£´¶Æ°¤·¤Æ¤ë²Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
¹ÈÇò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¡Ø¤¦¤ïー¡ª ¹ÈÇò·è¤Þ¤Ã¤¿ー¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ19ºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ø¹ÈÇò¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¤ó¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤È¤¤¤¦¤«Ðíâ×¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À´ØÀ¾¤Ë¤¤¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Æ¸«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹ÈÇò¤À¤±¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¡ØÂ¹¤¬Åìµþ¤Ç²»³Ú¤Î»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤è¤¦¤ï¤«¤é¤ó¡Ù¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»ä¤¬¹ÈÇò¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ä¤Ã¤È¡ØÂ¹¤Ï²»³Ú¤Î»Å»ö¤òÅìµþ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢²ÈÂ²¹§¹Ô¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
――³èÆ°Îò6Ç¯¡£¡Ö½Õ～spring～¡×¤ä¡Ö¤Ê¤¼¡Ä¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ßÂç¤·¤¿Hysteric Blue¤Ç¤¹¤¬¡¢Tama¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¶Ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤«¡©
¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤Ç¤¢¤ê¡Ä¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤¹¤´¤¤Âç»ö¤ÊÂ¸ºß¡£º£¤â»ä¤¿¤Á°Ê³°¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¡¢Hysteric Blue¤Î³Ú¶Ê¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÂ¾¤Î¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ê¿À®¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥ÉHysteric Blue¡£¼ø¶È¤è¤ê¤â¿©»ö¤è¤ê¤â¡¢Tama¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡Ö²Î¡×¤òÄ°¤±¤ë¤Î¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤À¡£
¸åÊÔ¤Ç¤ÏHysteric Blue¤ÎÉü³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈà½÷¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿µÈÂô¤µ¤ê¤£¡¡»£±Æ¡¿ÌðÅçÂÙÊå