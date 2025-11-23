¡Ú°ì¿ÍÊë¤é¤·¡Û¼óÅÔ·÷20¡Á30Âå¤Î44%¤¬¡Ö¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×- ÂÐ½èË¡1°Ì¤Ï?
Åìµþ¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ï11·î19Æü¡¢¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¸ÉÆÈ´¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯10·î28Æü¡Á10·î30Æü¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë20Âå¡Á30Âå¤ÎÃË½÷937Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«
¡Ö¸½ºß¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ö»þ¡¹¤¢¤ë¡×¤Ç33.8%¡¢2°Ì¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ç31.2%¡¢3°Ì¤¬¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ç24.9%¡¢4°Ì¤¬¡ÖÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë¡×¤Ç10.1%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1°Ì¤È4°Ì¤Î²óÅú¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È²óÅúÎ¨43.9%¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë20Âå¡Á30Âå¤ÎÃË½÷¤Î4³ä¶¯¤¬¡¢¸½ºß¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸½ºß¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
¡û¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤Ç¡¢¿Í¤ÈÂÐÌÌ¤Ç¸òÎ®¤¹¤ëÉÑÅÙ
¸½ºß¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë(»þ¡¹¤¢¤ë¡¢ÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë)¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤Ç¡¢¿Í¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤Î¸òÎ®¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹Ô¤¦¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ö·î¤Ë2¡Á3²óÄøÅÙ¡×¤Ç18.9%¡¢2°Ì¤¬¡Ö½µ¤Ë2¡Á3²óÄøÅÙ¡×¤Ç16.8%¡¢3°Ì¤¬¡Ö½µ¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¤Ç16.3%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö·î¤Ë2¡Á3²óÄøÅÙ(18.9%)¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¡Ö·î¤Ë1²óÄøÅÙ(13.3%)¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤(12.9%)¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È²óÅúÎ¨45.1%¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë20Âå¡Á30Âå¤ÎÃË½÷¤Î45%°Ê¾å¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤Ç¡¢¿Í¤ÈÂÐÌÌ¤Ç¸òÎ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¡Ö½µ1²óÌ¤Ëþ¡×¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤Ç¿Í¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ç¤Î¸òÎ®¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤«
¡û¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ë¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«
Â³¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ë¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡ÖÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿»þ¡×¤Ç48.8%¡¢2°Ì¤¬¡ÖµÙÆü¤ËÃ¯¤È¤â²ñÏÃ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡×¤Ç44.2%¡¢3°Ì¤¬¡Ö°ì¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡×¤Ç34.5%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤Ï¼ç¤Ë¡ÖÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿»þ¡×¤ä¡ÖµÙÆü¤ËÃ¯¤È¤â²ñÏÃ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ë¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«
¡û¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤ÎÂÐ½èÊýË¡
¸½ºß¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿»þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡ÖÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«¤ë¡×¤Ç47.1%¡¢2°Ì¤¬¡Ö¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡×¤Ç39.1%¡¢3°Ì¤¬¡ÖSNS¤ò¸«¤ë¡¦Åê¹Æ¤¹¤ë¡×¤Ç28.4%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤ÎÂÐ½èÊýË¡¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î»ëÄ°¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿»þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«
¡ûÂÐ½è¤·¤Æ¤â¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤Ï¡Öº¬ËÜÅª¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤º¡×
¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÂÐ½è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤ÎÂÐ½è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ö°ì»þÅª¤ËÊ¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç71.6%¡¢2°Ì¤¬¡Öº¬ËÜÅª¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç14.5%¡¢3°Ì¤¬¡ÖÁ´¤¯²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç13.9%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1°Ì¤È3°Ì¤Î²óÅú¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È²óÅúÎ¨85.5%¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤Ë¤½¤ÎÂÐ½è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë20Âå¡Á30Âå¤ÎÃË½÷¤Î85%°Ê¾å¤¬¡¢¤½¤ÎÂÐ½è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤Ï¡Öº¬ËÜÅª¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤ÎÂÐ½è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«
¡û¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤«
¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÂÐ½è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤ëÀßÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡ÖÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤Ç55.0%¡¢2°Ì¤¬¡ÖÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ç29.9%¡¢3°Ì¤¬¡Ö¤È¤Æ¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤Ç10.6%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1°Ì¤È3°Ì¤Î²óÅú¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È²óÅúÎ¨65.6%¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸ÉÆÈ´¶¤ä¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤Ë¤½¤ÎÂÐ½è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë20Âå¡Á30Âå¤ÎÃË½÷¤Î65%°Ê¾å¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ò¡ÖÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«
