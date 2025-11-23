¡Ö»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬Ã¦Áö¡×±Ä¶ÈÃæ¤ÎÆ°Êª±à¢ª±àÆâ¤ÇÊá³Í¡¡¡Ö¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡×¡Ö·±Îý¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³
½©ÅÄ»Ô¤ÎÂç¿¹»³Æ°Êª±à¤¬11·î21Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬Ã¦Áö¤·¡¢±àÆâ¤ÇÊá³Í¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ¦Áö¤·¤¿¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î¡Ö¥ë¥Ó¡¼¡×¡ÊÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
Ã¦Áö¤·¤¿¤Î¤Ï¥á¥¹¤Î¡Ö¥ë¥Ó¡¼¡×¡Ê2005Ç¯1·îÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¡£21Æü¤Î±Ä¶ÈÃæ¤ËÃ¦Áö¤·¡¢±àÆâ¤Î¹¾ì¤Ê¤É¤òÊâ¤²ó¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÍè±à¼Ô¤òÈòÆñ¤µ¤»¡¢¥ë¥Ó¡¼¤òÊá³Í¡£»ô°é¼Ë¤Ë¼ýÍÆ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±±à¤Ç¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£Ã¦Áö¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢22Æü¤«¤éÎ×»þµÙ±à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Ç¥¯¥ÞÈï³²¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡×¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢·±Îý¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÃ¦Áö¤Ê¤ó¤ÆÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃ¦Áö¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖÃ¯¤â²ø²æ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÂÐºö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±±à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ë¥Ó¡¼¤Á¤ã¤ó¡Ä¡×¡ÖÏ¢µÙ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¡ÖÍèÇ¯²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£¸å¤Î´ÉÍý¤Ë´üÂÔ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£