¡ã·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï¥¯¥ºÃË¡äÇ¥¿±¤Ï¡Ö¥¦¥½¡×¤À¤Ã¤¿¡©Èà½÷¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¡Ä¥¢¥¼¥ó¡ÚÂè3ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡§Ã¶Æá¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
²¶¤Ï¥¿¥«¥¢¥¡Ê35ºÐ¡Ë¡£Á°ºÊ¤Î¥Ê¥Ä¥Ê¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬Â©»Ò¤Î¥³¥¦¥¡Ê9ºÐ¡Ë¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Ä¥Ê¤Ï¤È¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿½÷À¤Ç¤·¤¿¡£²È»ö¤â»Ò°é¤Æ¤â²¶¤¬¼ê½õ¤±¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë²¶¤Ï¤«¤Ê¤ê¼«Í³¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤Ìë¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢Èà½÷¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÂ©»Ò¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¥Ê¥Ä¥Ê¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖÂç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£¤ä¤¬¤Æ¤ªÊ¢¤Ë²¶¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤ÈÈà½÷¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¡¢²¶¤Ï¥Ê¥Ä¥Ê¤ÈÊÌ¤ì¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²¶¤ÏÈà½÷¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¿¤óÈà½÷¤Î´é¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢²¶¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²¶¤ÏÈà½÷¤È¤Î¹¬¤»¤Ê¿·À¸³è¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¡ÖºÊ»Ò¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿²È¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤½¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²¶¤Ï¹²¤Æ¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÈà½÷¤Î¹ÔÊý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼ª¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÎÉ¤«¤é¤Ì±½¡Ä¡Ä¡£¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¤Ë·ëº§ÏÃ¡©¡¡Ç¥¿±¤Ê¤ó¤Æ±³¡ª¡©¡¡²¶¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÊ»Ò¤¬¤¤¤ë¤Î¤ËÈà½÷¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿²¶¤¬°¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥Ê¥Ä¥Ê¤Ë¤Ï°Ö¼ÕÎÁ¤âÊ§¤Ã¤¿¤·¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤ÎÍÜ°éÈñ¤Ê¤É¤â¤¤Ã¤Á¤ê¼è¤ê·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â°¦¤¹¤ëÈà½÷¤È¤ªÊ¢¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶Î¥º§¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÇ¥¿±¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î±³¡£¤ª¶âÌÜÅö¤Æ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¶¤Ï¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤â¤ª¶â¤â¼º¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤Ò¤È¤ê¼ä¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥ê¥µ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²¶¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÇ¥¿±¤«¤é¤Î·ëº§¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
