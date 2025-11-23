AI ¤¬Áª¤Ö°ìÈÖÌÌÇò¤¤Ì¡ºÍ»Õ¤Ï¡© ¡Ö¤â¤¦»Å»ö¤ÏAI¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤ËËÜ²»ÇúÈ¯¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬¡ÈÆ¯¤¯°ÕÌ£¡É¤È¡È½µµÙ5Æü¤ÎÌ¤Íè¡É¤ò¥Ö¥Á¾å¤²
¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤ë¡ÈÆ¯¤¯¤³¤È¡É¤Î°ÕÌ£¡£¡Ö¿©¤¨¤ê¤ã¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ô¤¤¤Ç¤âÀÇ¶â¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¦¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤¬Äó¾§¤¹¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëAI»þÂå¤Î¶ÐÏ«´¶¼Õ¤È¤Ï¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀâÆÀÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡¢AI¤¬Áª¤ó¤ÀºÇ¤âÌÌÇò¤¤Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó
¡Ö·Ý¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤¿¡×
-11·î23Æü¤Ï¡Ö¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£Æ¯¤Êý²þ³×¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤â¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Í§ÊÝ¡¡µÈËÜ¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤À¤¤¤ÖµÙ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ÀÎ¤ÏÂ¿¾¯¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¹Ô¤«¤µ¤ì¤¿¤â¤ó¤Ê¡£º£¤ÏÇ®½Ð¤¿¤éµÙ¤á¤ó¤Í¤ó¤Ê¡£¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡ÖÍè¤ó¤Ê¡×¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¤¤Ö¤¨¤¨²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¾®ÎÓ¡¡º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦É÷Ä¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
-¤Ê¤ó¤Ê¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¼«¸Ê¿½¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
Í§ÊÝ¡¡¤¤¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤â¤½¤â»Å»ö¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤·¤¿¤Ê¤¤¤Í¤ó¤Ê¡¢»Å»ö¤Ê¤ó¤«¡£
-»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤Î¶ÌÜ¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Í§ÊÝ¡¡¤Þ¤¢¤Í¡¢³Î¤«¤Ë¤¢¤ä¤Õ¤ä¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¹¤Ù¤Æ»Å»ö¤Ã¤Á¤ã»Å»ö¤ä¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
-»þ¡¹¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï»Å»ö¤Ê¤Î¤«°û¤ß²ñ¤Ê¤Î¤«¡£
¾®ÎÓ¡¡¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í§ÊÝ¡¡³Î¤«¤Ë²¶¤éÀèÇÚ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤â¤ó¤Í¡£¼ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¡£ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¸À¤¦¤¿¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£³Ú¤·¤¤¤À¤±¤ä¤·¡¢¤¢¤ó¤Ê¤â¤ó¡£ÊÌ¤Ë»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¤ó¤Ê¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¡£¤ª¾Ð¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡£
-¼ñÌ£¤ÎÉôÊ¬¤ò»Å»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Í§ÊÝ¡¡¤¢¤¡¡¢Äà¤ê¤È¤«¤Í¡£¶¥ÇÏ¤È¤«¡¢¥×¥é¥â¤È¤«¡£
¾®ÎÓ¡¡¤Æ¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤è¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£·Ý¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡£
Í§ÊÝ¡¡¤¾¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤Ê¡¢·Ý¿Í¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡£¥Þ¥¸³Ú¤Á¤ó¤ä¤â¤ó¤Ê¡£
-¤«¤Ä¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¥²ー¥»¥ó¤Ç¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Í§ÊÝ¡¡¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£»à¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¡£
-ËèÆüÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£
Í§ÊÝ¡¡ÅÜ¤é¤ì¤Æ¡£
-¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿»Å»ö¤Î³Ú¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤â¤¦²¿¤â¹Í¤¨¤º¥¹¥Ê¥Ã¥¯¹Ô¤Ã¤Æ¥«¥é¥ª¥±²Î¤Ã¤Æ¡£
¾®ÎÓ¡¡¤À¤¤¤Ö¾¼ÏÂ¤Î¥¤¥áー¥¸¤ä¤Ê¡£
Í§ÊÝ¡¡ºÇ°¡¢²¶¤é¼ò°û¤ó¤Ç¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£»Å»öÅª¤Ë¡£ÅÜ¤é¤ì¤Ø¤ó¤â¤ó¤Ê¡£
¾®ÎÓ¡¡ÅÜ¤é¤ì¤Ï¤¹¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í§ÊÝ¡¡ÉñÂæ¤Ç¥²¥ÜÅÇ¤¯¤È¤«°¤¬¤é¤ß¤»¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¡£¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤ó¤Ê¡¢Í¼Êý¤Þ¤Ç¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤ë»þ¡£Á°¤ÎÆü°û¤ß¤¹¤®¤Æ¡£
AI¤¬Á¦¤á¤ë¡Ö°ìÈÖÌÌÇò¤¤Ì¡ºÍ»Õ¡×
-¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤È¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
Í§ÊÝ¡¡Â©ÅÇ¤¤¤¿¤é¥²¥Ü½Ð¤ë¤ó¤ä¤«¤é¡£
-¤Ç¤â¡¢¤ªÆó¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µÙ²Ë¤Ë¤Ê¤ëÅÚÆü¤ä¤ªËß¤â¤ªÀµ·î¤âÆ¯¤¤¤Æ¤ë¡£
Í§ÊÝ¡¡Ëß¤â¥¯¥½¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡£ËßÂç·ù¤¤¤è¡£±Ä¶È¤À¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¤¤í¤¤¤í¡£¤Ç¡¢Ëß¤ä¤«¤é¤Ç¤«¤¤¥é¥¤¥ÖÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤³¤³¤È¤³¤³¥Äー¥Þ¥ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤â¤¦¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤â¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤é¤ó¤Ç¤¤¤¤¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤£Ä¥¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¡£
-¤â¤Ã¤È²Ô¤®¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Í§ÊÝ¡¡¤¤¤ä¤â¤¦¿©¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¿©¤¨¤ê¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¶â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£ÀÇ¶â¾å¤¬¤ë¤«¤é¡£Ëè²óµã¤¤Ê¤¬¤éÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢ÀÇ¶â¡£¾®ÎÓ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤¤¿¤ä¤í¡©¡¡¾ÃÈñÀÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤ÊÊ§¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¡£¤ï¤·½Õ¤Ë¤è¤¦¤±Ê§¤Ã¤¿¤è¡£
¾®ÎÓ¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤Æ¤¿¤Ê¡£
Í§ÊÝ¡¡¤½¤¦¤¤¤ä2Ç¯Á°¤Ë¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Î±üÅÄ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÍ§ÊÝ¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Þ¤¢¤Þ¤¢²Ô¤¤¤Ç¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤Àµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡£2Ç¯¸å¤Ë¤¹¤´¤¤¤Î¤¬Íè¤ó¤¾¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®ÎÓ¡¡»þ´Öº¹¤ÇÍè¤ë¤ó¤ä¤Ê¡£¿·¤·¤¤¤ä¤Ä¤âÍè¤ó¤«¤Ã¤¿¡©¡¡¸Ä¿Í»ö¶ÈÀÇ¡£¤Ê¤ó¤ä¤³¤ì¡£½é¼ª¤ä¤¾¡£
Í§ÊÝ¡¡¤Ê¤ó¤ä¤½¤ì¡¢Ê§¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤«¡£¤Þ¤¿Ê§¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤«¡£°ú¤Íî¤È¤·¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¡£»öÌ³½ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤Î¤«¡£
¾®ÎÓ¡¡¤¤¤ä¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÇÊ§¤Ã¤¿¡£
Í§ÊÝ¡¡¤¸¤ã¤¢¤ï¤·Ê§¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ð¤¤¤ä¤ó¡£Ê§¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¤ä¤ó¤±¡ª ¤â¤¦¤¨¤¨¤Æ¡Ä¡Ä¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¡ª ¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¹ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤ï¡£
-¤Û¤ó¤È¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¡£
Í§ÊÝ¡¡¤ª¶â¤òÆÏ¤±¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¿¥Ð¥³µÛ¤Ã¤Æ¡¢¿È¤ò±ø¤·¤Æ¡£
-¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê¤ª»Å»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Í§ÊÝ¡¡ÀäÂÐ¤Ê¤¯¤Æ¤¨¤¨¤â¤ó¤Ê¡¢¤³¤ó¤Ê»Å»ö¡£¥Þ¥¸¤Ç¤¤¤é¤ó¤â¤ó¤Ê¡£
¾®ÎÓ¡¡¤É¤Ã¤«¤é¶â¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ó¤«¤Þ¤À¤è¤¯¤ï¤«¤é¤ó¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Æ¤ª¾Ð¤¤¸«¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£
Í§ÊÝ¡¡ÀäÂÐ¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ø¤ó¤â¤ó¤Ê¡£¤¢¤È¥°¥Ã¥º¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿¤È¤«¡£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤ó¤«¤¤¤é¤ó¤ä¤í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«ÊÂ¤Ù¤ó¤Ê¤è¡£
-¤½¤ì¤³¤½¤ªµÙ¤ß¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Î¹Àè¤ÎÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤È2¿Í¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿¤òÃÖ¤¤¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤¬´î¤Ó¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Í§ÊÝ¡¡¼ÙËâ¤ä¤Ã¤Æ¡£È¾Æ©ÌÀ¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó2¿Í¤¤¤é¤ó¤ä¤í¡£
¾®ÎÓ¡¡¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤è¤¦¤ï¤«¤é¤ó»Å»ö¤ä¤Ç¡£
-¥é¥¤¥¿ー¤äÊÔ½¸¼Ô¤â¤è¤¦¤ï¤«¤é¤ó»Å»ö¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏAI¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¸¾Ï¤â½ñ¤¯¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
Í§ÊÝ¡¡Ì¡ºÍ¤Î¥Í¥¿¤â¤½¤¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£NSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¤ÇAI¤Ë¥Í¥¿½ñ¤«¤·¤Æ·ë¹½¾å¤ÎÊý¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£
-ºÇ¶á¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÊ¸»úµ¯¤³¤·¤òAI¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âAI¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Î¼èºà¤ÏÁ´Á³AI¤¬¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
Í§ÊÝ¡¡¤À¤È¤¹¤ë¤ÈAI¤ËÀ¤³¦¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¤é¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë²¶¤Ï»¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ÛÊ¬»Ò¤ä¤«¤é¡£¤¨¤é¤¤»þÂå¤ä¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡£
¡Ö¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¡×¤Ï¡ÖAI´¶¼Õ¤ÎÆü¡×¤Ë¡©
-AI¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ì¡ºÍ¤Î¥Í¥¿¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
Í§ÊÝ¡¡¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é³Ú¾¡¤Ã¤¹¤Í¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¥Í¥¿½ñ¤«¤ó¤Ç¤¨¤¨¤ó¤ä¤«¤é¡£¥Þ¥¸³Ú¤Á¤ó¤ä¤Ê¡£
-¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¸¢ÍøÌäÂê¤È¤«¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£¡ÖÁÏºî¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆAI¤Î³èÍÑ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Í§ÊÝ¡¡¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢º£AI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¡£°ìÈÖÌÌÇò¤¤Ì¡ºÍ»Õ¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆAI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£
-Ê¹¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Í§ÊÝ¡¡¥Ô¥Ô¥Ô¥Ô¥Ô¥Ô¥Ô¥Ô¥Ô¥Ô¥Ô¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ë¡£¤É¤Ê¤¤¤ä¡£Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¡©
¾®ÎÓ¡¡Çº¤ó¤Ç¤ë¡©
Í§ÊÝ¡¡¥¹¥«¤·¤Æ¤ë¤ó¤«¡£¥¹¥«¤·¤â³Ð¤¨¤¿¤ó¤«¡©¡©
-Åú¤¨¤Å¤é¤¤¤Î¤«¡£
Í§ÊÝ¡¡¤¢¡¢¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ö°ìÈÖÌÌÇò¤¤Ì¡ºÍ¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤Ë¤è¤ë¤«¤éÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤ä¤Ê¡£¤Ç¤â¥ª¥ì¤¬¿ä¤¹¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæÀî²È¤ä¤Ê¡×¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¡ª ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæÀî²È¤µ¤ó¤«¡£100ÅÀ¤ä¤Ê¡£
¾®ÎÓ¡¡¤Ê¤ó¤Ç´ØÀ¾ÊÛ¤ä¤Í¤ó¡£
Í§ÊÝ¡¡¡ÖÂ¾¤Î¸õÊä¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢ÀéÄ»¡¢¤ä¤¹»Ò¤È¤â»Ò¡×¡Ä¡Ä¤ä¤¹»Ò¤È¤â»Ò¡©¡¡
¾®ÎÓ¡¡¤ä¤¹»Ò¥³¥ó¥ÓÁÈ¤ó¤À¡©
Í§ÊÝ¡¡¡Ö»î¤·¤ËYouTube¤ÇÃæÀî²È¤Î¥Í¥¿¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤ß¡¢¥Ï¥Þ¤ë¤Ç¡£·¯¤Î¹¥¤¤Ê¥³¥ó¥Ó¤ª¤ë¡©¡¡¶µ¤¨¤Æ¤ä¡×¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¤ï¡ª¡¡¤Ê¤ó¤Ç´ØÀ¾ÊÛ¤ä¤Í¤ó¡ª
-»ä¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ÎÌ¡ºÍ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Í§ÊÝ¡¡¡Ö¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ÎÌ¡ºÍ¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£¾®ÎÓ·½Êå¤Î¤Ç¤«¤¤¿ÞÂÎ¤È¥·¥åー¥ë¤Ê¥Ü¥±¡¢Í§ÊÝÈ»Ê¿¤ÎÄ¹È±½Ð¤Ã»õ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤ª¤ê¤Ê¤¹Âçºå¤Î¥Ç¥£ー¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª M1½à·è¾¡¤äTHE SECOND¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾ïÏ¢¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤è¤êÆÈÆÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤È¥íー¥«¥ë¥Í¥¿¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£À¸¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç¡£¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡×¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¤ï¥³¥é¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÉ÷¾ð¤¬¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡£
¾®ÎÓ¡¡¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤°ÕÌ£¤Î¤ï¤«¤é¤ó¥Õ¥ìー¥º¤¬¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Í§ÊÝ¡¡¤¤¤è¤¤¤èÍè¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£AI¤Î»þÂå¤¬¡£¤ª¤ó¤Ö¤Ë¤À¤Ã¤³¤Ç¡£¤â¤¦¥Ö¥ê¥¤Î¥é¥Ó¥ê¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¡£²¶Êâ¤¯¤³¤È¤â¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤«¤â¤Ê¡£¤É¤ó¤É¤óÆ¯¤«¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
-¤È¤Ê¤ë¤È¡¢µÙ¤ß¤Î²á¤´¤·Êý¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Í§ÊÝ¡¡¤Í¡¢½µµÙ5Æü¤È¤«¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤³¤«¤éAI¤¬Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£
¾®ÎÓ¡¡¡Ö¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¡×¤Ï¡ÖAI´¶¼Õ¤ÎÆü¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡£
Í§ÊÝ¡¡¥Í¥¸¤È¤«¿¡¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Ê¡£¤Ç¤â·î20Æü°Ê¾å¥ª¥Õ¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤«¤Ä¤¤¤â¤ó¤Ê¡£²¿¤¹¤ë¡©¡¡²¶¡¢Æþ¤ìËÏÆþ¤ì¤è¤¦¤«¤Ê¡£¤½¤ó¤Ç»³Çã¤Ã¤Æ¥Ð¥®ー¾è¤Ã¤ÆÆüËÜÅá¤Ç¤¹¤ï¡£
-Åì½Ð¾»Âç¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Í§ÊÝ¡¡¤ï¤·¤â²Ç¤ò»³¾®²°¤Ë°Ï¤Ã¤ÆÆ°ÊªÄÉ¤Ã¤«¤±¤Þ¤¯¤í¡£
¾®ÎÓ¡¡¤Ü¤¯¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤È¤«³Ð¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
-¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Ç¤¹¤«¡©
¾®ÎÓ¡¡¤Ç¤â¤ªÁ°¤¬¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¯¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤âAI¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤ë¤«¤é²ÁÃÍ¤Ê¤¤¤Î¤è¡£
Í§ÊÝ¡¡¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤«¤éÃÆ¤¯¤ï¤±¤ä¤«¤é¡£
AI¤ËÏ«Æ¯¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À¿ÍÎà¤Ë¤ÏÁá¤¤
-¤³¤³¤Ë¤¤Æ¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Î±£¤ì¤¿ºÍÇ½¤¬²Ö³«¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¾®ÎÓ¡¡¥Ô¥¢¥Î¤ÏÀäÂÐ»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë½¬¤ï¤·¤È¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Í§ÊÝ¡¡¤¢¤¢¡¢¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡£¥Ô¥¢¥Î¤Ç¤¤ë¤ä¤Ä¡£
¾®ÎÓ¡¡¤Ê¤ó¤«¤¢¤Î¡¢³¹¤Î¥Ô¥¢¥Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤ÄÃÆ¤¤¿¤¤¡£
Í§ÊÝ¡¡¥¹¥È¥êー¥È¥Ô¥¢¥Î¤«¡¢¤¢¤ì¤Ï¥À¥µ¤¤¡£¤¢¤ì¡Ö¸«¤Æ¤¯¤ì¡×¥ªー¥é¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤Î¤è¡£¤Ê¤ó¤ÇÄÌ¶Ð¤Î»þ´Ö¤ËÃÆ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ó¤Î¤è¡£
¾®ÎÓ¡¡ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È4¡¢5¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÁ°¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÆ¤¤¤Æ¤³¤¤¤ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÃÆ¤«¤ì¤Ø¤ó¤è¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤¤¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ä¤Ç¡×¤Ã¤ÆÃÆ¤¤¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛ¡£
Í§ÊÝ¡¡¤ª¤â¤í¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¡¢¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
-¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÎÍ¾²Ë¤Ï¥¹¥È¥êー¥È¥Ô¥¢¥Î¤Ç¤¹¤«¡£
¾®ÎÓ¡¡ÀäÂÐ²»´¶¤¬Íß¤·¤¹¤®¤ë¡£
Í§ÊÝ¡¡Íß¤·¤¹¤®¤ó¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¾®ÎÓ¡¡¤Ç¤âÂ®ÆÉ¤¬°ìÈÖÍß¤·¤¤¤Î¤è¡£
Í§ÊÝ¡¡¤Ê¤ó¤¸¤ã¤½¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ï¤·¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¯¤«¤ó¤È¤ä¤Ç¡£AI¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤ä¤ï¡£µÙ¤ß¤¢¤Ã¤¿¤é¤ï¤·¤¬Æþ¤ìËÏ¤Þ¤ß¤ì¤Ç¥Ð¥®ー¾è¤Ã¤ÆÆüËÜÅá¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¡¢¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¾®ÎÓ¡¡²¶¤ÏÂ®ÆÉ¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥êー¥È¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¡£
Í§ÊÝ¡¡¥¢¥«¥ó¡¢AI¤Ï¥À¥á¤ä¡£¤Þ¤À¿ÍÎà¤ËAI¤ÏÁá¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾ß·Àé±û¡¡¼Ì¿¿¡¿ÀÐ³ÀÀ±»ù