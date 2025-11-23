¡ÖÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤¦¡ÖÎÄ»Õ¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¡×ÌðÌî Î´¡ß¤è¤¸¤ç¤¦¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡Ë¡ØÃöÇ·³ú¡Ù´©¹ÔµÇ°ÂÐÃÌ
Îò»Ë»þÂå¾®Àâ¤Î½ñ¤¼ê¤Ç¤¢¤ëÌðÌîÎ´¤µ¤ó½é¤Î¸½Âå¾®Àâ¡ØÃöÇ·³ú¡Ù¡Ê¡Ö³ú¡×¤Ïµì»ú¡Ë¡£
¼íÎÄ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÎÄ»Õ¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ»³¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÎÄ»Õ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòº£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î´Ö¤Ç¼íÎÄÌÈµö¤ò¼è¤é¤ì¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Öー¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Î¤è¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¼íÎÄ¤Îº£¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÃöÇ·³ú¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤è¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎÄ»ÕÀ¸³è¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡ËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÎÄ´ü¡Ê¸¶Â§¤È¤·¤Æ11·î15Æü～2·î15Æü¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎµÙ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼è¤Ã¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©¤È»³Íü¸©¤Ç¼íÎÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¼¸Ë¤Ë¤Ï»Õ¾¢¤¬¤¤¤Æ¡¢¶õ¤²È¤ò·î5000±ß¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤½¤³¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï»³Íü¤Ç¤â¼íÎÄÅÐÏ¿¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌðÌî¡¡¤´¼«Âð¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÍÜÉã»Ô¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»Õ¾¢¤È°ì½ï¤ËÎÄ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÌðÌî¤µ¤ó¤â¡¢º£²ó¤Î¼¹É®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÎÄÍ§²ñ¤ÎÊý¡¹¤Ê¤É¤Ë¼èºà¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌðÌî¡¡¤Ï¤¤¡£³Î¤«¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¶õ¤²È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÔ²ñ¤Ë°Ü¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Ê¤É¤¬¡Ö»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸½Ìò¤ÎÎÄ»Õ¤µ¤ó¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´ò(¤¦¤ì)¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡ËÍ¤Ï¤Þ¤À»ÍÇ¯ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¸«½¬¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¡ØÃöÇ·³ú¡Ù¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÎÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢ÉÁ¼Ì¤¬ËÜÅö¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢¤à¤·¤íÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ²ñ¤«¤éÅÄ¼Ë¤Ë°Ü½»¤·¤ÆÎÄ¤ò»Ï¤á¤ëÌÀ¿À¥Þ¥ê¥¢¤Î»Ñ¤â¡¢ËÍ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼íÎÄ¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¡ØÃöÇ·³ú¡Ù¤ÎÉÁ¼Ì
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡Êª¸ì¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÎÄ»Õ¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖÂ¿Ê¬¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤ä¤í¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤Ï´ðËÜÅª¤ËÎ®¤·ÎÄ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê´¬¼í¤ê¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌðÌî¡¡¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÎÄ»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¸½¾ì¤ÎÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¬¼í¤ê¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼¯¤Î¤È¤É¤á¤ò»É¤¹¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ì¿¤È¸þ¤¹ç¤¦¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡Ãö¤ÎÉÁ¼Ì¤â¤Þ¤¿¡¢ÎÄ»Õ¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£Ãö¤Ï¤Þ¤º²ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Õ¾¢¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãö¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤±¤É¡¢¿Í´Ö¤ÎÆâÂ¦¤ËÆ°Ì®ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¸ÔÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¶²ÉÝ¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÌðÌî¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ãö¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÎÄ»Õ¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö¥¤¥Î¥¬¥ß¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤½¤³¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Î»Ñ¤òÉÁ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼íÎÄ¤òÂêºà¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤òºî¤ë¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ã¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Êºî¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ÎºîÉÊ¤â¡¢¡Ö¥¤¥Î¥¬¥ß¡×¤È¤ÎÂÐ·è¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³²½Ã¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤ä¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÌðÌî¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢·§¤äÃö¤Ê¤É¤ò¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢½Ã¤È¤ÎÂÐÖµ¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÉÁ¤¯¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½Âå¤Î¼íÎÄ¤Î¸½¼Â¤òÉÁ¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢ºòº£¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡³Î¤«¤Ë¡¢·§¤Î¤³¤È¤È¤«¤Ï¤â¤¦Ìµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¼Â¤ÏºòÆü¡¢¼íÎÄ´ØÏ¢¤Î¼ýÏ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë¼íÎÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤´Ö¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡¡¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶å½£¤¬ÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ë½Ã¤Ï·§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î¶¼°Ò¤Ï¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿¤È¤¤ËÎÄÍ§²ñ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤«¡£Ìò½ê¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡¢Ë¡À°È÷¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤¹¤´¤¯Ç¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ÔÀ¯¤Î¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÌðÌî¡¡¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÎÌò½ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÇÀÀ¯²Ý¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÀÀ¯²Ý¤È¤¤¤¦¡¢¼«¼£ÂÎ±¿±Ä¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÇÀ¶È¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÃ´¤¦Éô½ð¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë½Ã³²¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬°ì¿Í¤À¤±¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤ÎÃæ¤Î°ìµÄÂê¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë½Ã³²¤¬µ¯¤¤¿¤é¶î½ü¼«ÂÎ¤ÏÎÄÍ§²ñ¤ËÂ÷¤¹·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«¼£ÂÎÁ´ÂÎ¤òµó¤²¤Æ³²½ÃÌäÂê¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡ËÍ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÜÉã»Ô¤Î½Ã³²Ã´Åö¤ÎÊý¤«¤é¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊý¤Ï¡¢¿Í¼ê¤âÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¼íÎÄÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁ´Éô¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¼ÂÂÎ¸³¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£²òÂÎ¤ÎÉÁ¼Ì¤â¤Þ¤ë¤Ç¶µËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢ÎÄ»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÃ¸¡¹¤Èºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
ÌðÌî¡¡ËÍ¤âºÇ½é¤Ï¡ÖÅÇ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢½Ã¤Î½(¤Ë¤ª)¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÆù¤Î½¤¤¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÊ¿µ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢ÎÄ»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÃ¸¡¹¤Èºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¤ÏÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Û¤ó¤Þ¡¢À¸³è¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â½é¤á¤ÆÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î²òÂÎ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢Ìµ³·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ëºî¶È¤È¤·¤Æ²òÂÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼ó¤ò¤Ðー¤ó¤ÈÀÚ¤Ã¤¿¸å¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤ä¤Üー¤Ã¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼óÈô¤ó¤À¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ýー¥ó¤È¶ù¤Ã¤³¤Î¤Û¤¦¤ËÊü¤êÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ã¸¡¹¤ÈÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¡¢ÉÔÍ×¤ÊÉôÊ¬¡ÊÈó²Ä¿©Éô¡Ë¤Ï¤Ñ¤Ã¤È¼è¤êÊ¬¤±¤ë¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½ã¿è¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬À¸¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÌðÌî¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¡¢´¬¼í¤ê¤ËÆ±¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¤Î²òÂÎ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¯¸Þ¡¢Ï»Æ¬¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó³ÍÊª¤¬¤¢¤Ã¤¿¼í¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²òÂÎ¤Ï¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤Ë¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²¿¤«¿ÀÀ»¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡¡
Ì¿¤òÃ¥¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È
――¤è¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ³ÍÊª¤ò»ÅÎ±¤á¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆ¬ÌÜ¤Î¤È¤¤Ï¡¢²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌë¡¢ÅÇ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆóÆ¬ÌÜ¤«¤é¤Ï¤â¤¦´·¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»Õ¾¢¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤È»×¤¦¤è¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤«¤ó¤È¤¢¤«¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌðÌî¡¡¤½¤Î´¶³Ð¤Î°ã¤¤¤ò¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÄ»Õ¤È¡¢ÎÄ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë²¹ÅÙº¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Í¥ÂÀ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡Ö¤Ê¤¼»¦¤µ¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÎÄ»Õ¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡ÎÄ»ÕÌÜÀþ¤ÇÆÉ¤à¤È¡¢Í¥ÂÀ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ÅÔ²ñ¤Î¿Í¤ä¡¢¿È¶á¤Ë½Ã³²¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÌðÌî¡¡¼íÎÄÌÈµö¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤«¤é´¶³Ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢½Ã³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤¿¤é¡¢¶î½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ó¤È¥Þ¥¸¤¢¤«¤ó¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó³Í¤ê¤¹¤®¤Ï¤À¤á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¼íÎÄ¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÌðÌî¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Í¥ÂÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝËÍ¤Ïº£¡¢ÅÄ¼Ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦²È¤ÎÄí¤Ë¼¯¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÌÜÎ©¤Ã¤¿Èï³²¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿ÍÎ¤¤â´Ø·¸¤Ê¤¯Æ°Êª¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ë¾×ÃÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤ÎÀèÇÚ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÄ»Õ¤Î¹âÎð²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÄÈª¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Î¹âÎð²½¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÆ°Êª¤¿¤Á¤Î½»½è(¤¹¤ß¤«)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÆ°Êª¤ÎÀ³(¤¹)¤ßÊ¬¤±¤¬¤É¤ó¤É¤óÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÎÄÍ§²ñ¤Î¼Â¾ð¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á
――¡ØÃöÇ·³ú¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥¢¤ä¹äÂÀÏº¡¢Ï¡»Ê¡¢¶â»þ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤ÊÎÄ»Õ¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤Î¼ÂºÝ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸ÄÀË¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¹äÂÀÏº¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÄ¹Ï·¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àª»Ò(¤»¤³)¤È¤·¤Æ»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹´¶¤¸¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¾®Àâ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤Æ¡¢Æþ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÌðÌî¡¡¹äÂÀÏº¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤¿¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¤Ç¾ÆÃñ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬Ì¿¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¹ë²÷¤Ê¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¡£ÎÄ»Õ¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÎÄ»Õ¤ÎÊý¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë·§¤ÈÆ®¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÉðÍ¦ÅÁ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÌðÌî¡¡¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¿¿¼Â¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£·§¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¤¢¤Î¤È¤¡¢ÃÆ¤¬°ìÈ¯¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢·â¤Ã¤¿¤¬³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤éºÇ¸å¤Ï½Æ¾²¤Ç¤É¤Ä¤¤¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡£¤Û¤ó¤Þ¤«¡¢¤½¤ì¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÌðÌî¡¡ÉðÍ¦ÅÁ¤ÏÂ¿¾¯¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¡¢½Ã¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºîÉÊ¤ÎÏ¡»Ê¤¬Ãö¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¥·ー¥ó¤â¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ°²è¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ãö¤Ï²ç¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯³ú¤àÎÏ¤â¤¹¤´¤¤¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÎÄÍ§²ñ¤Î¿Í¤â³ú¤Þ¤ì¤Æ»Ø¤¬Èô¤ó¤Ç¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£æ«¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Â¤ò¤Á¤®¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡¡¤ª¸ß¤¤¤ËÌ¿¤¬¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼íÎÄ¤È·Ý¿Í¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î´é
――¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÈÎÄ»Õ¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤Ë¤Ï²¿¤«¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡ÀµÄ¾¡¢·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£·Ý¿Í¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤ë»Å»ö¤Ç¡¢ÎÄ»Õ¤Ï¿È¤òÀø¤á¤ë»Å»ö¡£¿¿µÕ¤Ç¤¹¡£
ÌðÌî¡¡ËÍ¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤ÎÃ¸¡¹¤È¤·¤¿¥Ü¥±¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÎÄ»Õ¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦Ã¸¡¹¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤ÏÎÄ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÎÄ¤È¤¤¤¦¤«¡¢³ÍÊª¤Î³Í¤êÊý¤Ë¤Ï¿Í´ÖÀ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎÙÄ®¤ÎÎÄÍ§²ñ¤ß¤¿¤¤¤ÊÈÚÍ¦¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃ¸¡¹¤È¤¹¤ëÊý¤Ï¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡¢³Í¤Ã¤Æ¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¤Î¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ÌðÌî¡¡ÁêÊý¤Î±üÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼íÎÄÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤Ê¤ó¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÈÓ¿©¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ñ³Ê¤È¤«¼è¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÆó¿Í¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬¼íÎÄÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÈÓ¿©¤¨¤ë¤ä¤Ä¤ä¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤µ¤Ã¤¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þÂå¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ·Ý¿Í¤Î»Å»ö¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
――¼íÎÄÌÈµö¤Î¼èÆÀ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¿³ºº¤¬¤¢¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÏÅìµþ¤Ç¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÆÂ²¤ä¶áÎÙ½»Ì±¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤¬¹ÈÏ°Ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢È¾Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¼èÆÀ¤·¤¿ÌÈµö¤Ï¡¢½Æ¤ÎÊÝ´É¤â¥í¥Ã¥«ー¤Ç¸°¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÃÆ¤È¤ÏÊÌ¤Ë´ÉÍý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°ìÈ¯¤Ç¤â¿½ÀÁ³°¤ÎÃÆ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£
ÌðÌî¡¡¤ï¤ÊÎÄ¤â¡¢Ä«ÈÕ¤Î¸«²ó¤ê¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Ï¥»¥ó¥µーÉÕ¤¤Îæ«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢LINE¤Ç¡Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÄÌÃÎ¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Õ¾¢¤â¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÌÃÎ¤¬Íè¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¡£µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤Î¥í¥¹¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ã¤È¤ÎÂÐÖµ¤È¡Èµ¤ÇÛ¡É
――ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥¢¤¬»³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤â¡¢»³¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ë¤½¤¦¤·¤¿µ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤Þ¤ÀÄÏ(¤Ä¤«)¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£²¿¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
ÌðÌî¡¡ÎÄ»Õ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¹¤Ë¿Í¤¬Æþ¤ë¤È¤Þ¤ºÃî¤¬ºÇ½é¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¤½¤·¤ÆÄ»¤¬ÌÄ¤¡¢½Ã¤¿¤Á¤¬êÁ(¤¦¤´¤á)¤¤À¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ë¤ÏÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡ËÍ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°Êª¤¬¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤ÇÛ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥·ー¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÌðÌî¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤ä¤Ï¤êÇ¯¡¹ÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¡¢Å·¸õ¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤ª¤é¤ó¤ï¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
ÌðÌî¡¡¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤â½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎÆ°Êª¤Îµ¤ÇÛ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢½é¤á¤Æ¤Î¼íÎÄ¤Î¤È¤¤Ï¼¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤âÆ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Õ¾¢¤Ë¡Öµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£²È¤Ç¤â²Ç¤Ë¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¿¤ó¡ª¡©¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢µ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÌðÌî¡¡Áê¼ê¤Ë¸ç¤é¤ì¤º¤Ë¶á¤Å¤¯¤Î¤ÏÉðÆ»¤Ç¤â½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÎÄ¤Ç¤â¤½¤ì¤¬³è¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡ÌðÌî¤µ¤ó¤ÏÉðÆ»¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¼íÎÄ¤ÈÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌðÌî¡¡¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¾®Àâ¤È¤·¤Æ¼íÎÄ¤Î¤³¤È¤ò¤¬¤Ã¤Ä¤ê½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼íÎÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌç³°´Á¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÛÁü¤ÎÉôÊ¬¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤È¤«¤ò¤ï¤«¤Ã¤¿µ¤¤Ç¸ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤è¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
――¡ØÃöÇ·³ú¡Ù¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÃö¤È¤ÎÂÐ·è¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ÎÉÁ¼Ì¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¥ê¥¢¥ë¤ÊÉôÊ¬¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËµðÂç¤ÊÃö¤Ï¸½¼Â¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤¬Â³¤¤¤¿¸å¤Ë¡¢¤¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Íè¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÌðÌî¡¡Ãö¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤¿¤»¤º¡¢ÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¤Ä¤Ä¡¢Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤ÎÇ÷ÎÏ¤â»ý¤¿¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤«¤¬¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë½Ã¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢ºîÃæ¤Î¥Þ¥ê¥¢¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¤â¤¦¡¢½¸Ãæ¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ÀÍÕ¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¤¤«¤Ë¼ó¤«¤é¾å¤òÁÀ¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¡¢·â¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡£¡¡¡¡
ÌðÌî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÉðÆ»¤Ç¤â¤½¤¦¤«¤â¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¼ïÈ¿¼ÍÅª¤ËÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤âÂç¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¾®Àâ¤È¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÉÁ¤¯¤Ë¤Ï¡¢½Ö´Ö½Ö´Ö¤ò»×¹Í¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Û¤ó¤Þ¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌðÌî¤µ¤ó¤Î¼èºàÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ç¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤ë¡×¤È»×¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
ÌðÌî¡¡½é¤á¤Æ¤Î¸½Âå¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂºÝ¤ËÎÄ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¡¡¼íÎÄ¤È¤¤¤¦±Ä¤ß¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¡×2025Ç¯12·î¹æÅ¾ºÜ