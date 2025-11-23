¡Ö¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ª»Å»ö¡×¤«¤é29Ç¯¡Ä½÷¼ÒÄ¹Ìò¤¬¥É¤Ï¤Þ¤ê¡¢¾¾²¼Í³¼ùà´ÓÏ½á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ªÌÜ¤¬¹â¤¤¡×¡ÖËè²óºÇ¹â¡×
ÀÖ¤¤ÊÁ¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¥¹¥«¡¼¥Õ³Ý¤±¤Æ
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾²¼Í³¼ù(57)¤¬¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤ë¼ÒÄ¹Ìò¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç·ÙÈ÷²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î ÄÍËÜÏÂ¹¾Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾¾²¼¡£
¡¡¡Ö¡Ú2400¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¢¤ë¡Ø24¡Ù¤Ë¤«¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢2400¸Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡ÏÂ¹¾¼ÒÄ¹¤Ë¤âÅú¤¨¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÖ¤¤ÊÁ¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò³Ý¤±¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤Êà´ÓÏ½á¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£Ã¤Ç·²ð¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Snow Man¤Î´äËÜ¾È±é¤¸¤ëËÌÂôÃ¤Ç·²ð¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÏÂ¹¾¼ÒÄ¹¡ªËè²óºÇ¹â¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ªÌÜ¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¼ÒÄ¹¤â¤¤¤Ä¤â²Ú¤ä¤«¤Ç³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤ë¾¾²¼¤µ¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾¾²¼¤Ï1989Ç¯¤Î¡Ö¥ª¥¤¥·¡¼¤Î¤¬¹¥¤¡ª¡×(TBS)¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£90Ç¯Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢96Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ê¡¼¥¹¤Î¤ª»Å»ö¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½à¼çÌò¤ÎÀèÇÚ´Ç¸î»ÕÌò¤ò¹¥±é¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£