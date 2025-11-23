¡ÖÅ·¿´¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×°æ¾åÂó¿¿¡¢¥Ð¥¥Ð¥¥Ü¥Ç¥£¸ø³«¤Ë¡Ö²áµî¥¤¥Á¤Ç¤Ï¡×¡Ö³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤¡¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Á¼è¤ë¤è¡×
¡¡24Æü¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÎ×¤à°æ¾åÂó¿¿¤¬¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¿È¤·¤¿Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë°æ¾å¡£¡Ö½àÈ÷Ëþ¥¿¥ó¡¡»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Á¼è¤ë¤è¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¶ÚÆùÎ´¡¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ã¤Ã¤Ð²áµî¥¤¥Á¤Ç¤Ï¡×¡ÖÅ·¿´¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤ä¤ì¡Á¡×¡Ö¤³¤ÎÂÎÉÕ¤¡¢¡¢³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤ë¤Ê¤¡¡¢¡¢¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¡ª³Ú¤·¤ß²á¤®¤ë¡ª¡×¡Öµæ¶Ë¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤È´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¸µWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡£·»¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡£