¡Ú¥É¥ó¥¡Û¡ÖÅö¤¿¤êÉÕ¤¥Ä¥Ê´Ì¡×¤«¤é¡íµÕ¤ËÍ×¤é¤Ê¤¤¡í¿åÅû¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¥Þ¥Ë¥¢¤â¶Ã¤¤¤¿! ¤³¤ÎÅß¤Î¿·¾¦ÉÊ - Å¸¼¨²ñ¥ì¥Ý
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ï11·î21Æü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÅßÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ä¡¢ºÇ¶áÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÅ¸¼¨¤·¤¿¡£º£²ó¤â¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÉ®¼Ô¤¬¶Ã¤¤¤¿£µ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼7¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡û¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬£²Âæ¤ËÊ¬Îö!? µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ßÂÐºö¤Ë!
¤Þ¤º¤Ï¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡£¥É¥ó¥¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ï¤«¤Ê¤êÇä¤ì¤ë¡£¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¬¥Ð¤Ã¤È³«¤¯ÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Î¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤ÎÍøÊØÀ¤ò¤«¤Ê¤ê¹â¤á¤¿¾¦ÉÊ¤âÂ¿¤¯³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Ï¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¤«¤Ê¤êËÉÙ
ÍèÇ¯2¡Á3·îº¢È¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Ô¥¿¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÎ©¤Æ¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¥Õ¥¿¤¬¼êÁ°¤ËÂç¤¤¯³«¤¯¤¿¤á¡¢Ãæ¿È¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£
¡Ö¥Þ¥°¥Ô¥¿¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¡×(2Ëü1,999±ß)
¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÃ´Åö¼Ô¤¬ÆÍÁ³¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò2¤Ä¤ËÊ¬³ä¤·»Ï¤á¤¿! ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È?
ÆÍÁ³¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò2¤Ä¤ËÊ¬³ä¤·»Ï¤á¤ëÃ´Åö¼Ô
¤Ê¤ó¤È¡Ö¥Þ¥°¥Ô¥¿¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¾®·¿¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¾å²¼¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£²ÙÊª¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤â¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ëÍÆÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢2¤Ä¤ËÊ¬³ä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Çµ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß(2¿Í°Ê¾å¿Í¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬)¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À! ¾åÃÊ¤Ï1ÆüÌÜ¤Ë»È¤¦¤â¤Î¡¦²¼ÃÊ¤Ï2ÆüÌÜ¤Ë»È¤¦¤â¤Î¡¢¤ÈÊ¬¤±¤Æ¤âÎÉ¤¤¤·¡¢Âç¿Í¤Î²ÙÊª¤È»Ò¶¡¤Î²ÙÊª¡¢¤ÈÊ¬¤±¤Æ¤âÊØÍø¤½¤¦¡£
µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ß¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡ß2¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÉôÊ¬¤Ï¼è¤ê³°¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¹çÂÎ»þ¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤ËÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤¯»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Ê¡Á¤È½øÈ×¤«¤éÃ¦Ë¹¤·¤¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¼è¤ê³°¤»¤ë¤Ê¤ÉºÙ¤ä¤«¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â
¡û¡ÖÅö¤¿¤ê¤¬½Ð¤¿¤é¤â¤¦10´Ì¡×¤Î¥Ä¥Ê´Ì
Â³¤¤¤Æ¤Ï¿©ÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Î¿©ÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÎß·×Çä¾å1²¯±ßÄ¶¤¨¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö107ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¯Ä¶¤¨¤Î¤â¤Î¤¿¤Á! ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ä´Ú¹ñ¤Î¤ê¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢¶Ì»Ò¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤Þ¤Ç¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö107ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÎß·×Çä¾å£±²¯±ß°Ê¾å¤Î¿Íµ¤ÄêÈÖ¾¦ÉÊ
2026Ç¯2·îº¢¤«¤éÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ï¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹¥Ä¥Ê´Ì¤Î10´Ì¥Ñ¥Ã¥¯¡£¤¨¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¥É¥ó¥¤Ç¤«¤Ê¤êÍÌ¾¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í?
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ä¥Ê´Ì¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬°Û¤Ê¤ë
¡Ö¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹¤Î¥Ä¥Ê´Ì¤Ï¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤¬Àè¶î¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤â¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹¤Î¥Ä¥Ê´Ì¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥É¥ó¥¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÉÕ¤¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£´Ì¤È´Ì¤Î´Ö¤Ë¥É¥ó¥Ú¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤â¤¦10´Ì¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡×(Ã´Åö¼Ô)
¡ÖÅö¤¿¤ê¤¬½Ð¤¿¤é¤â¤¦10´Ì¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¹¤®¤ë
Åö¤¿¤ê¤Î¥·¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥Ä¥Ê¥Ú¥ó¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ë!
Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤¿¤é¤â¤¦1¸Ä¡¢¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ä¥Ê´Ì¤Î¾ì¹ç"¤â¤¦1¸Ä"¡á¤â¤¦10¸Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥È¥¯¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î³ÎÎ¨¤ÇÅö¤¿¤ê¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤°¤é¤¤¤Î³ÎÎ¨¤Ç¤ÏÅö¤¿¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤Ï1È¢(32ËÜÆþ¤ê)¤Ë1¸ÄÅö¤¿¤ê¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2¡Á3%¤¯¤é¤¤¤Î³ÎÎ¨¤ÇÅö¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È?!
¤â¤¦1¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ä¥Ê¤Ï(¤Þ¤À¥Ä¥Ê¤ÎÏÃ¤·¤Þ¤¹¤è)¡¢¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹¤É¤³¤í¤«´Ì¤Þ¤Ç¥ì¥¹¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£
´Ì¤â¥ì¥¹¤·¤¿¥Ä¥Ê
´Ì¤´¤ß¤Î²ó¼ý¤Ï1¡Á2½µ´Ö¤Ë1²ó¤ÎÃÏ°è¤¬Â¿¤¯¡¢¤·¤«¤â´Ì¤òÀö¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤êÌÌÅÝ¡£¤½¤³¤Ç¥Ä¥Ê¤ò¥Ñ¥¦¥Á¤ËÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ï´û¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¥É¥ó¥¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢1¥Ñ¥Ã¥¯Åö¤¿¤ê¤ÎÍÆÎÌ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡£
¥Ñ¥¦¥ÁÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤´¤ß¤â¼Î¤Æ¤ä¤¹¤¤
¥É¥ó¥¤Î´ÌÆþ¤ê¤Î¥Ä¥Ê¤Ï1´ÌÅö¤¿¤ê70gÆþ¤ê¡¢¥Ñ¥¦¥Á¤Î¥Ä¥Ê¤Ï60gÆþ¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì¸«¥Ñ¥¦¥ÁÆþ¤ê¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¯»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï´ÌÆþ¤ê¤ÎÊý¤Ë¤ÏÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å¤ÈÌýÊ¬¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥ÁÆþ¤ê¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â¼Á¥Ä¥Ê¤Î¼Â¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥Ñ¥¦¥ÁÆþ¤ê¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤½¤¦¡£ÎÌ¤âÂ¿¤¤¤·´Ì¤òÀö¤Ã¤¿¤ê¼Î¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¼ê´Ö¤â¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¹¤®¤ë¡£
¤·¤«¤â¥Ñ¥¦¥ÁÆþ¤ê¤ÎÊý¤¬ÆâÍÆÎÌ¤¬Â¿¤¤
¡ûÃ´Åö¼Ô¤¬Âç³ØÀ¸¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é³«È¯¤·¤¿¡ÖÊÐ°¦¤á¤·¡×¿·¾¦ÉÊ
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊÐ°¦¤á¤·¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î75ÅÀ¤è¤êÃ¯¤«¤Î120ÅÀ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¿Í¤Ë¤À¤±»É¤µ¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Ëè²ó¿·¾¦ÉÊ¤¬½Ð¤ëÅÙ¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¡ÖÊÐ°¦¤á¤·¡×
É®¼Ô¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢ÊÐ°¦¤á¤·¤ÎÃ´Åö¼ÔI¤µ¤ó¤ò¡ÖÅ·ºÍ¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ëè²ó¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥Ã¥°¤Î¤³¤³¤À¤±ÊÛÅö¡×¤È¤«¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥ÈÊÛÅö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ËÞ¿Í¤Ë¤ÏÅþÄì»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¾¦ÉÊ¤ò»×¤¤¤Ä¤¯´ñºÍ¤À¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊI¤µ¤ó¤¬º£²ó¤ÏÌ¯¤Ë¤·¤ó¤ß¤ê¤È¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö11·î26Æü¤«¤éÅí»³³Ø±¡Âç³Ø(ÂçºåÉÜÏÂÀô»Ô)¤Îµ¯¶ÈÉô¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬3¤ÄÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÍº£²ó¡¢³«È¯ÅÓÃæ¤Ç³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×(ÊÐ°¦¤á¤·Ã´ÅöI¤µ¤ó)
¤¦¤Ê¤À¤ì¤ëÊÐ°¦¤á¤·Ã´ÅöI¤µ¤ó¡£´ñºÍ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅÜ¤ë¤È¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¤è¡¢²¿»ö!?
¡Ö"¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊÐ°¦¤á¤·¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¤¢¤ëÃË»Ò³ØÀ¸¤¬¡Ø¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤¬¾è¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£¤Ã¤ÆÆù¤¸¤ã¤¬¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î? ¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡ØËÍ¤ÏÌîµåÉô¤Ç¡¢Ä«4»þ¤«¤éÊì¿Æ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊÛÅö¤¬¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹! ¤À¤«¤éËÍ¤Î¤ªÂÞ¤ÎÌ£¤Ï¤³¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹!!!¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¦ÉÊÌ¾¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×(ÊÐ°¦¤á¤·Ã´ÅöI¤µ¤ó)
¡Ö¥³¥ì¤¬¥¦¥Á¤ÎÊì¤ÎÌ£¡¡Ä«Îý¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤¬»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÉô³è¤á¤·¡¡¤Ï¤ß¤À¤·¤¹¤®¥£¤Ê¥Ñ¥ê¥Ã¤È¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤¬¾¦ÉÊÌ¾!
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤«¤é³Æ¡¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÁÇÄ¾¤Ë¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤Á¤é¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¡¢¡Ö³¤ÂÝ¤¬»õ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Î¤¬·ù¤ÇÈà»á¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÈà»á¤ÈÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿ÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢Èà»á¤ÎÁ°¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â³¤ÂÝ¤Î¿´ÇÛ¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤¨¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤¿¤é¤³¥Ñ¥¹¥¿Ì£¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬ÃÂÀ¸¡£¸«¤«¤±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¤·¤¿ÈþÌ£¤·¤µ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£
¡ÖÈà¤ÎÁ°¤Ç²Ä°¦¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬Íß¤·¤¤¡¡¤¿¤é¤³¥Ñ¥¹¥¿¤¬»à¤Ì¤Û¤É¹¥¤¤Ê»ä¤¬¹Í¤¨¤¿Èà¤ÎÁ°ÀìÍÑ¡¡¥Ð¥¿¡¼É÷²Ä°¦¤¤¤¿¤é¤³¤ª¤Ë¤®¤ê¡×
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥³¡¼¥ó¥Ô¥é¥Õ¤ò¿©¤Ù¤ë»þ¤Ë¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó¤Î´Ì¤ò1´ÌÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Û¤É¥³¡¼¥ó¹¥¤¡×¤Î³ØÀ¸¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¡£É½ÌÌ¤Ë¥³¡¼¥ó¤òÂ¿¤á¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢Íî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ç¸Ç¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦!
¡Ö»ÔÈÎ¤Î¥³¡¼¥ó¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¥³¡¼¥ó¤¬Á´Á´Á´¤ÃÁ³!!! Â¤ê¤Ê¤µ²á¤®¤Æ´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡ÅÜ¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ë»ý¤Ã¤¿Á´ÎÏ¥³¡¼¥óßÕ¤ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ª¤Ë¤®¤ê¡×
¡û1Ç¯´Ö¤Ç27.4»þ´Ö»õËá¤»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤¹¤ë? »õ¥Ö¥é¥·
Â³¤¤¤Æ¤ÏÆüÍÑÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¡£»õ¥Ö¥é¥·¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡Ö¥¿¥¤¥Ñ»õ¥Ö¥é¥·¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é1Ç¯´Ö¤Ç27.4»þ´Ö»õËá¤»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤¹¤ë»õ¥Ö¥é¥·¤È¤Î¤³¤È¡£¤É¤¦¤¤¤¦·×»»?!
Ä¹¤¤¥Ø¥Ã¥É¤Î¥¿¥¤¥Ñ»õ¥Ö¥é¥·(329±ß)
¼Â¤Ï»õ¥Ö¥é¥·¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤¬ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ü¤Þ¤ÇÆÏ¤¤ä¤¹¤¯¤µ¤é¤Ë1²ó¤ËËá¤±¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¤³¤È¤«¤é»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤é¤·¤¤¡£½À¤é¤«¤¤ÌÓ¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á»õËá¤Ê´¤¬Ë¢Î©¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢»õ·Ô¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤â²ÄÇ½¤À¡£ËèÆü¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¤è¤ê»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤»õ¥Ö¥é¥·¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯¥¿¥¤¥Ñ¤â¡¢¾Íè¤Î»õ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¡£
¥Ø¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤¬ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¥µ¥¤¥º¤Î¤¿¤á¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇËá¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÈùÌ¯¤ËU»ú·¿¤Ë¥«¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á»õ¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤
¡û¤·¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¿Íµ¤
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¤Ï¡¢º£Âç¿Íµ¤¤Î¤·¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î21Æü¤«¤é¿·È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥È¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¹á¿å¡£
¤·¤Ê¤³¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¹á¿å(3,300±ß)
¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢1·î¤Ë¥¢¥Ô¥¿Åì¾¾»³Å¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤·¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤È¼Ì¥á»£±Æ²ñ¡×¤Ë±þÊç¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤ªÍ§Ã£¤ÏÉ¬¸«¡£12·î21Æü¤Þ¤Ç¤Ë±þÊç¤¬É¬¿Ü¤À¡£
¡Ö¤Ñ¤Á¤Ñ¤Á¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î¹á¤ê¡×¡Ö¥¿¥Ô¥ª¥«¤¤¤Á¤´¥ß¥ë¥¯¤Î¹á¤ê¡×¤Î2¼ï¡£3, 300±ß¤È¤·¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¶â³Û¤¬Âç¤¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â
¡û±ì¤È²Ð²Ö¤¬»¶¤ë·õ!
º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤Ï¥É¥ó¥¤Ë¤·¤Æ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¡Á¡×¤È¤«¡Ö¤½¤ìº¤¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡¢¥É¥ó¥¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó·¿¿·¾¦ÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤Ç¡¢¡Ö¸µÁÄ¥É¥ó¥¡×¤Ã¤Ý¤¤¤ª¤â¤·¤í¾¦ÉÊ¤â2¤Ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¤³¤Á¤é¤Ï12·îÈ¯Çä¤Î¡ÖÁ®¸÷Åá¡×(4,389±ß)¡£³¤³°¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÀ½ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢Ãæ2ÉÂ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÅá¤À¡£¥¥Ã¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤Ç¤â¿´¼æ¤«¤ì¤ë!
Åá¤ò¾ä¤«¤éÈ´¤¯¤È¡Ä¡Ä
¸÷¤ê¤Ê¤¬¤é±ì¤¬½Ð¤Æ²Ð²Ö¤â»¶¤ë!
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¶²½Ì¤À¤¬¡¢¥¬¥Á¤Î²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¨¤Ã¤Æ¤âÇ®¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò
²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿§¤Ë¸÷¤ë!
¡û"µÕ¤Ë¤¤¤é¤Ê¤¤"¡Ö¶«¤Ö¥Á¥¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º
ºÇ¸å¤Ï¡¢¤³¤ì¤¾¥É¥ó¥¤Î"µÕ¤Ë¤¤¤é¤Ê¤¤"¾¦ÉÊ¡Ö¶«¤Ö¥Á¥¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤·¤«¤·¤³¤¦¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤¬¥É¥ó¥¤Ç¤ÏÌ¯¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¤¡£É®¼Ô¤Ï¤á¤Á¤ã¹¥¤¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤éËºÇ¯²ñ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë»þ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦
¤Þ¤º¤ÏÉ³ÉôÊ¬¤ò°®¤ë¤È¥Á¥¥ó¤¬¶«¤ÖË¹»Ò¡£¤³¤ì¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¡£
¥Á¥¥ó¤¬¶«¤ÖË¹»Ò(1,999±ß)
¤·¤«¤·¼¡¤«¤é¤ÏÉÔ²º¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â³¤¯¡£¤Þ¤º½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥¥ó¤¬¶«¤ÖÂ¹¤Î¼ê¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Á¥¥ó¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Á¥¥ó¤Ë¤·¤¿¡×·ë²Ì¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÏÆæ¤ò¶Ë¤á¤ë¡£
¥Á¥¥ó¤¬¶«¤ÖÂ¹¤Î¼ê(1,499±ß)
°ìÈÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¥¥ó¤¬¶«¤Ö¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡£Â¤òÆ§¤ß½Ð¤¹ÅÙ¤Ë¡¢¥Á¥¥ó¤¬¡Ö¤®¤ç¤¨¡Á¡×¤È·ë¹½Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç"ÌÄ¤¯"¤Î¤À¡£¤´¶á½ê¥È¥é¥Ö¥ëÉ¬»ê¤Î¶²¤í¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Á¥¥ó¤¬¶«¤Ö¥¹¥ê¥Ã¥Ñ(2,499±ß)
Æ§¤àÅÙ¤Ë¥Á¥¥ó¤¬¡Ö¤®¤ç¤¨¡Á¡×¤È·ë¹½Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç"ÌÄ¤¯"
ºÇ¸å¤Ï¥Á¥¥ó¤¬¶«¤Ö¿åÅû¡£
¥Á¥¥ó¤¬¶«¤Ö¿åÅû(2,199±ß)
¼óÉôÊ¬¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¶¸µ¤!
¤³¤³¤«¤é¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!!
¥ª¥È¥¯¤¹¤®¤ë¾¦ÉÊ¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¤¿!¡×¾¦ÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÃ¯¤¬Çã¤¦!?¡×¤ª¤â¤·¤í¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¥É¥ó¥¤Ë¹Ô¤±¤Ð¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¥ª¥È¥¯¤âÁ´Éô³ð¤¤¤Þ¤¹! ¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¡£
