¥¯¥é¥ÖÆþ¤ì°ã¤¤¤Ç¾¡ÇÔµÕÅ¾¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×ºÇ½ªÀï¡ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£·èÃå¡É¤Î¾ÜºÙ¤òJLPGA¤¬È¯É½
21Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¹ñÆâ½÷»Ò²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¡ÖµþÅÔ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡×¤Ç²¼¤µ¤ì¤¿ºÛÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼çºÅ¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤¬23Æü¡¢Àµ¼°¤ÊÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡Ö¤®¤Ã¤¯¤ê¼ó¡×¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¡Ä
Æ±Âç²ñ¤ÏºÇ½ªÆü¤Ë¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÆ£°æÈþ±©¤È²«¥¢¥ë¥à¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Î2Áª¼ê¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÍ¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤¬¤â¤Ä¤ì¤³¤ó¤À¡£°ì»þ¤Ï¥¢¥ë¥à¤ÎÍ¥¾¡¤Ç·èÃå¤·¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥¢¥ë¥à¤Î14ËÜ¤Î¥¯¥é¥Öµ¬Äê°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¢¥ë¥à¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Ë2ÂÇÈ³¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢Æ£°æ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò½ª¤¨¤¿2¿Í¤Ï¥«¡¼¥È¤Ë¾èÍÑ¤·¥Þ¥¹¥¿¡¼¼¼Á°¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥È¤«¤é¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ß¤í¤·¥¯¥é¥Ö³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Î»þ¡¢¥¢¥ë¥à¤Î¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡¢¥¢¥ë¥à¤¬½êÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤¬1ËÜÂ¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥´¥ë¥Õµ¬Â§4.1b¡Ê14ËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ©¸Â¡Ë¤Ë¤è¤ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ï1ÁÈ¤Ë1¿Í¤Î¥¥ã¥Ç¥£¤¬¤Ä¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥É¸å¤Ë2Áª¼ê¤È¥¥ã¥Ç¥£¤«¤éÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤¹¤ë¤È¥¥ã¥Ç¥£¤«¤é¡¢ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤ÎºÇ½ª18ÈÖ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÆþ¤ì°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤Ê¤ªºÇ½ªÆüºÇ½ªÁÈ¤ÏÆ£°æ¡¢¥¢¥ë¥à¤Ë±ü»³½ãºÚ¤ò²Ã¤¨¤¿3¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö³ÎÇ§¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2¥Û¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï²«¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥ÖÄ¶²á¤Ë¤è¤ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1¥Û¡¼¥ëÌÜ¤Î²«¤Î¥¹¥³¥¢¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤¬²Ã»»¤µ¤ì¡¢¡Ø4¡Ù¡Ê¥Ñ¡¼¡Ë¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡Ø6¡Ù¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆ£°æ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡½¤È¤¤¤¦·ëËö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¥´¥ë¥Õµ¬Â§4.1b¡Û14ËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ©¸Â¡§¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¶¦Í¡¢ÄÉ²Ã¤Þ¤¿¤Ï¼è¤êÂØ¤¨¡Ê1¡Ë14ËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ©¸Â¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¼¡¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡§¡¦14ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¥é¥¦¥ó¥É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¡£¡¦¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤Ë14ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤³¤ÎÀ©¸Â¤Ï¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Á±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò´Þ¤à¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Á±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë²õ¤ì¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î°ìÉô¤äÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤ÎÉôÉÊ¡Ê¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¡Ë¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬14ËÜ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï14ËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ©¸Â¤Þ¤Ç¥é¥¦¥ó¥ÉÃæ¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼¡¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡¢¤½¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÏÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬14ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤³¤Îµ¬Â§¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡¢µ¬Â§4.1c¡Ê1¡Ë¤Î¼êÂ³¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¤½¤ÎÄ¶²á¥¯¥é¥Ö¤ò¥×¥ì¡¼¤«¤é½ü³°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
