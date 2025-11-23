ÅìËÛÀ¾Áö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ Âè91²ó ·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡È¿ä¤·¡É¤«¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¡¢¼ã¼Ô¤Ø¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÉáµÚ¤ò¹Í¤¨¤ë
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÈæÎ¨¤¬40¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜ¡£À¯ÉÜÌÜÉ¸¤òÁ°ÅÝ¤·¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤Þ¤À40¡ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÈæÎ¨¤Î¸þ¾å¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÈæÎ¨¸þ¾å¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÈæÎ¨80¡ó¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹â¹»À¸¤¬¥Ï¥í¥¦¥£¥óÍâÄ«¤Î½ÂÃ«¤Î³¹¤Ç¥´¥ß½¦¤¤¡£¡Ö¥â¥Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥³¥È¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤¬¼ã¼Ô¤Ç¤¹
¡ûÆüËÜ¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê
À¤³¦Åª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂÄ¾·ë¤ÇÅÔÅÙ»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¤¤¹¤®¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬Visa¤Ê¤É¤Î¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¥«¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ã¼ÔÁØ¤Ç¤ÏBNPL¡ÊBuy Now, Pay Later¡Ë¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤ÎÌäÂê¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÍøÍÑÁØ¤È½Å¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬°ìÈÌÅª¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏQR¥³¡¼¥É·èºÑ¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬Ì¤À®Ç¯¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£QR¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¶ä¹Ô¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é·èºÑ¤ò¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÅª¤ÊÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²¤ÊÆ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ¤Î¥«¡¼¥É»ö¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£J-Debit¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»È¤¤¤Ë¤¯¤µ¤â¤¢¤Ã¤ÆÉáµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Suica¤Î¤è¤¦¤Ê¸òÄÌ·ÏIC¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥«¡¼¥É¤Î¤¿¤á¤ËÇ¯Îð¤òÌä¤ï¤ºÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÐ¾ì¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¬²á¤®¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾õ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¸òÄÌ·ÏIC¤ÏÄÌ³ØÄê´ü·ô¤È¤·¤Æ¤Î¤ßÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·Edy¤äWAON¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼·Ï¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¹¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸¤ä»Ä¹â´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë¶ä¹Ô¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£½ô³°¹ñ¤Î¾ì¹ç¡¢ÉáÄÌ¤Ï¶ä¹Ô¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¡¢·èºÑ¤ò¸ýºÂ¤ËÉ³ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Ä¹â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¸ýºÂ¤Ë¿¶¹þ¡×¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸¤äÍøÍÑÍúÎò¤Î´ÉÍý¤âÍÆ°×¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤âPayPay¤¬QR¥³¡¼¥É·èºÑ¤ËÀèÊÜ¤ò¤Ä¤±¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤â°ìµ¤¤Ë¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤«¤éPayPay¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Æ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢QR¥³¡¼¥É·èºÑ¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬É¬¿Ü¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤¿¤»¤ëÇ¯Îð¡×¤È¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÇ¯Îð¡×¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ»Ò¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ºÂÃÌ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡£¹â¹»À¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹
PayPay¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ç¤Ï¡¢»Ä¹â¥Á¥ã¡¼¥¸¤âÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Î¸Ä¿Í´ÖÁ÷¶â¡Ê¤ª¤³¤Å¤«¤¤¡Ë¤Ç¹Ô¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢ÍøÍÑÍúÎò¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬»È¤¤Æ»¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¼èºà¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÉÑÈË¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ø¹»¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¤â¡¢¸½¶âÍøÍÑ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÄ¾ÀÜ¤Î¶âÍ»¶µ°é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³«À®¹â¹»¤Î¿©Æ²¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÂÐ±þ¤Ç¡¢¹â¹»À¸¼«¿È¤¬¥â¥Ð¥¤¥ëÃíÊ¸Web¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¹»Æâ¤Î¿©Æ²¡¢ÇäÅ¹¡¢¼«ÈÎµ¡¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬»È¤¨¤Æ´Ä¶¼«ÂÎ¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹
¶âÍ»¶µ°é¤¬¤¢¤Þ¤ê¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤âµ¤¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£NISA¤Î¤è¤¦¤ÊÅê»ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¥ê¥ÜÊ§¤¤¤äBNPL¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¡¢·èºÑ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶µ°é¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î¶âÍ»¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈQR¥³¡¼¥É·èºÑ¤ÎÍøÍÑ¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï³ÚÅ·Edy¤Ë¤è¤ëÃæ³ØÀ¸¸þ¤±¤Î·èºÑ¤Î¼ø¶È
¡û¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë»î¤ß
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¼«ÂÎ¤Ï¸½¶â¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¦Æ°µ¡¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¤½¤³¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¡¢¶È³¦¤Î°ìÃ×¤·¤¿¸«²ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤³¤ì¤â¡¢Ã±¤Ë¡ÖÍøÍÑÎ¨¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÈæÎ¨¤¬Áý¤¨¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂ¿²É¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¸½ºß¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ËÍ¸ú¤Ê»Üºö¤È¤·¤Æ¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¥¤¡×¤¬·ÐºÑ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤ÈâË¤ó¤À¤Î¤¬¥¨¥Ý¥¹¥«¡¼¥É
¤³¤ì¤ÏYahoo! ¥«¡¼¥Ê¥Ó¤Î¡Ö¿ä¤·¥É¥é¡×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö3¿Í¤Ë°ì¿Í¤¬¿ä¤·¤ò»ý¤Ä»þÂå¡×¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì
ÍÍ¡¹¤Ê¿ä¤·¤Î¤¿¤á¤Î¥«¡¼¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Ã¥¸¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤é¤º¡¢¤½¤ÎÊ¬¤¬¿ä¤·¤Î¼ý±×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ÇÍøÍÑ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Ã¥¸¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤ò´Þ¤à18ºÐ°Ê¾å¤¬È¯¹Ô¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇ¯Îð¤¬¹â¤á¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤è¤ê¤â¿ä¤·¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¡Ö¿ä¤·³è¡×¤¬¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥É¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ê¥Ã¥¸¤Î°ìÉô¤Î¥«¡¼¥É
¥¨¥Ý¥¹¥«¡¼¥É¤â¿ä¤·³è¥«¡¼¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥óÍâÆü¤Ë¹â¹»À¸¤¬¹Ô¤¦Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥´¥ß½¦¤¤³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ù±ç¤Î·Á¤Ï½¦¤Ã¤¿¥´¥ß¤ÎÍÆÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ³ÚÅ·¥Ú¥¤¤Î»Ä¹â¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÁÊµá¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÁáÄ«¤Î½ÂÃ«¤Î³¹¤Ç¥´¥ß¤ò½¦¤¦¹â¹»À¸¤¿¤Á
½¦¤Ã¤¿¥´¥ß¤ÎÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÁ÷¶â¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë½é¤á¤Æ³ÚÅ·¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹
¡û¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÍøÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¶âÍ»¡¦·èºÑ¶µ°é¤âÉ¬Í×
»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¾Íè¤ÎÍ¥ÎÉ¸ÜµÒ¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£QR¥³¡¼¥É·èºÑ¤Î¾ì¹ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤Î»Ä¹â¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÁ÷¶â¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î¸½¶â¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¤¬¡¢18ºÐ¤ò²á¤®¤ì¤Ð¥³¡¼¥É·èºÑ¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤«¤é¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ä¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î³«Àß¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢µëÍ¿»ÙÊ§¸ýºÂ¤ËÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¼«¼Ò·ÐºÑ·÷¤Ø¤È¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿·ÐºÑ·÷¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬PayPay¤Ç¤¹¤·¡¢Âç¿Í¤Î·ÐºÑ·÷¤Ç¶¯¤¤¤Î¤¬³ÚÅ·¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶ä¹Ô¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âÍø¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¤âÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÂç¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊµá¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤â¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£PayPay¤Ê¤É¤ÎQR¥³¡¼¥É·èºÑ¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ò»È¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö»È¤¦¤³¤È¡×¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤ØÁÊµá¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¤¬¹â¹»À¸¤Î¥´¥ß½¦¤¤¤Ë³ÚÅ·¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¶âÍ»¡¦·èºÑ¶µ°é¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥´¥ß½¦¤¤¤ÎºÝ¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ø¹»¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ë¶âÍ»¡¦·èºÑ¶µ°é¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¡¢¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÉáµÚ¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ40¡ó¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿º£¡¢80¡ó°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¹ñ¤òµó¤²¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤Ë¤»¤º¡¢¼ã¼Ô¤¬°ÂÁ´¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶ºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¾®»³°ÂÇî ¤³¤ä¤Þ¤ä¤¹¤Ò¤í ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£ÌµÀáÁà¤Ê¶½Ì£¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥«¥á¡¢¥±¡¼¥¿¥¤¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï·èºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£·Ú¤¯¤Æ¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Ë¤à¤ä¤ß¤Ë°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¡£¥Ç¥¸¥«¥á¡¢PC¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ä¡Ä¤¿¤¤¤Æ¤¤²¿¤«¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
