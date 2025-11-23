¥ß¥é¥Î°Ü½»¡¦ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡¢½é¤á¤ÆÉ×¤È¡È2¿Í¤À¤±¡É¤Ç²á¤´¤¹½µËö¤ò¾Ò²ð¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤´É×ÉØÁÇÅ¨¡×
¡¡¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡Ê56¡Ë¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÉ×¤È2¿Í¤Ç²á¤´¤¹µÙÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥«¥Ã¥×¥ë¡×½é¤á¤Æ2¿Í¤Ç¥ß¥é¥Î¤ò³Ú¤·¤àÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡õÉ×¤Î¡È¤Û¤Û¾Ð¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ø1Ç¯´Ö°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£º£²ó¡Ö¥ß¥é¥Î½é!!¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆü¡¹À¸¤¤ë¤Î¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢26Ç¯Á°¤ËÌá¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ë¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤ë½µËö¤Ï¥ß¥é¥Î¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¡ÄÉ×¤ÈÆó¿Í¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢É×¤È2¿Í¤Ç²á¤´¤¹µÙÆü¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¡Ø¤½¤¦¤À!!¥Ù¥Ã¥ÉÏÆ¤Î¥é¥¤¥È¤Î»±¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È!!¡Ù¤³¤ì¤Ï°ÊÁ°¤´Êó¹ð¤ò¤·¤¿¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯»Ô¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬»±¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤ªÅ¹¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¡¢¾ÈÌÀ¤Î»±¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥ß¥é¥Î¤ÎÅ¹Æâ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ß¡¢É×¤È´ó¤êÅº¤¤¤Û¤Û¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î½µËö¡×¤Èµ¤·¡¢É×ÉØ¤Ç²á¤´¤¹²º¤ä¤«¤ÊµÙÆü¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¥ÎÀ¸³è¤Ç¤Î¶ìÇº¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤È¤«ÄÌ¤¸¤¿¤È¤!!Áê¼ê¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤¿»þ!!¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ç¡¡¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤·¡¢¹¬¤»¤Ï¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â½½Ê¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤´É×ÉØÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï1999Ç¯3·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¡£2001Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¼Â¶È²È¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ð¥ë¥È»á¤È·ëº§¸å¡¢À¸³èµòÅÀ¤ò¥Ñ¥ê¤Ë°Ü¤·¤¿¡£04Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢07Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢10Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£25Ç¯8·î¤Ë¡¢1Ç¯´Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥«¥Ã¥×¥ë¡×½é¤á¤Æ2¿Í¤Ç¥ß¥é¥Î¤ò³Ú¤·¤àÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡õÉ×¤Î¡È¤Û¤Û¾Ð¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ø1Ç¯´Ö°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£º£²ó¡Ö¥ß¥é¥Î½é!!¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆü¡¹À¸¤¤ë¤Î¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢26Ç¯Á°¤ËÌá¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ë¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ß¡¢É×¤È´ó¤êÅº¤¤¤Û¤Û¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î½µËö¡×¤Èµ¤·¡¢É×ÉØ¤Ç²á¤´¤¹²º¤ä¤«¤ÊµÙÆü¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¥ÎÀ¸³è¤Ç¤Î¶ìÇº¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤È¤«ÄÌ¤¸¤¿¤È¤!!Áê¼ê¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤¿»þ!!¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤Ç¡¡¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤·¡¢¹¬¤»¤Ï¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â½½Ê¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤´É×ÉØÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï1999Ç¯3·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¡£2001Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¼Â¶È²È¤Î¥·¥ã¥ë¥ë¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ð¥ë¥È»á¤È·ëº§¸å¡¢À¸³èµòÅÀ¤ò¥Ñ¥ê¤Ë°Ü¤·¤¿¡£04Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢07Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢10Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£25Ç¯8·î¤Ë¡¢1Ç¯´Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£