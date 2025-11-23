ÁêÀî¼·À¥¡¢18ºÐ¼¡ÃË¤È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö»ÐÄï¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö8Æ¬¿È¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¡ÃË¤Ç¥×¥í¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëRIO¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¤È¤Î¡È´é½Ð¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö8Æ¬¿È¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×ÁêÀî¼·À¥¤È18ºÐ¼¡ÃË¤Î¡È´é½Ð¤·¡ÉÁ´¿È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÁêÀî¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëGAP¤Î¥×¥ì¥¹¥ë¡¼¥à¤Ë¡¢¼¡ÃË¤È¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼¡ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ËÇò¥Ë¥Ã¥È¡¢¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¡¢¡Öº£´ü¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÃå¤ä¤¹¤¤¤Î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª»ä¤¬Ãå¤Æ¤ë¡¢Çò¤¤¥â¥³¥â¥³¤Ï¤È¤Æ¤âÈ©¿¨¤êÎÉ¤¯¤ÆºÇ¹â¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Æ»Ò¤ä¤Í¡Á¡ª¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤«??»ÐÄï¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÂÄ¹¡ª¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤â¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Í¡×¡Ö¥ê¥ª¤¯¤ó¡¢8Æ¬¿È¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁêÀî¤Ï2001Ç¯2·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯9·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê24¡Ë¡¢07Ç¯9·î¤Ë¼¡ÃË¡¢12Ç¯9·î¤ËÄ¹½÷¡Ê13¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
