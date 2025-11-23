ÇðÌÚÍ³µª¡¢½©¸µ¹¯»á¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çº¤ß¤âLINE¡×¡¡Â´¶È»þ¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×
¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£AKB48¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Çºî»ì²È¤Î½©¸µ¹¯»á¡Ê67¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê43¡Ë¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡Ê40¡Ë¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¡£
ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÏ¢ÍíÀè¤Ï¤¹¤°¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Çº¤ß¤´¤È¤âLINE¤·¤¿¤é¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¡¢½©¸µ»á¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤òÆÃÄ§¤Ë¾å¤²¤¿¡£
24Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿ÇðÌÚ¡£ÎëÌÚ¤¬¡ÖºÇ½é¤ËÂ´¶È¤ò¸À¤ª¤¦¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¡¢¡Ê½©¸µ»á¤Ï¡Ë¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡ØÂ´¶È¤·¤¿¼¡¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Á³¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¤È½©¸µ»á¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö´ðËÜ¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£