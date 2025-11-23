¾®£¶¤ÇÂÎ½Å100¥¥í¡¢52ºÐ·Ý¿Í¤¬¾¯Ç¯»þÂåÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê»Ö´ê¡È¾×·â¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡É¹ðÇò
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¸ÅºäÂçËâ²¦¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¡¢Åö»þ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Î¡È¾×·â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸Åºä¤Ï¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë170¥»¥ó¥Á¡¢100¥¥í¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÂÎ³Ê¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤ËÅö»þ½ÀÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌµÅ¨¤Ê¤Û¤É¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¸Åºä¤Ï¾®³Ø¹»5Ç¯¤Î»þ¡¢ÃÏ¸µÀÄ¿¹¤Ë½ä¶È¤Ë¤¤¿»þ¤ÎÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¡¢Äï»ÒÆþ¤ê»Ö´ê¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤è¤¦¤È¡£ÀÄ¿¹»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤Ë¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ç¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¥¶¡¦¥³¥Ö¥é¤È¤«À±Ìî´ªÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤«¤È°ì½ï¤Ë¡Ê²ñ¾ì¤Ç¡ËÍè¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÍ§Ã£¤Ë¡Ë¡È²¶¡¢ÃöÌÚ¤ËÄï»ÒÆþ¤êÍê¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤Ã¤Æ¡£¥Ð¡¼¥Ã¤Æ¡ÊÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÀÜ¿¨¤ò¿Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¡È¤Ê¤ó¤À¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡È¤¢¤Î¡¢ÀÄ¿¹¤Î¸ÅºäÏÂ¿Î¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡É¡¢¡È¤¤¤¯¤Ä¤À¡©¡É¡¢"12ºÐ¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÄï»Ò¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡È¡Ê¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤òÃöÌÚ¤µ¤ó¤È¤·¤¿¡Ë¡£¤½¤·¤¿¤éÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤ÎÇØÃæ¤ò¥Ð¥Á¥ó¥Ã¤Ã¤Æ¡Ê»×¤¤ÀÚ¤êÃ¡¤¤¤¿¡Ë¡£¡Ê¸Åºä¤Ï¡Ë¡É¤¢¤¡¡Á¤Ã¡È¤È¡Ê¤¦¤á¤¤¤ÆÃÏÌÌ¤ËÆÍ¤ÃÉú¤·¡Ë¤â¤¦¡¢Â©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ë¡ÉÄË¤¤¤«¡©¡È¡Ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡Ë¡£¡Ê¸Åºä¤¬¤¦¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ë¡É¤¸¤ã¤¢¡¢¤ä¤á¤í¡È¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¸Åºä¤¬¡Ë¡É¤Ï¤¤¡È¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÊÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ë¡É¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡È¤Ã¤Æ¡£¡È¤Ç¤â¤ä¤Ã¤ÑÃöÌÚ¤Ã¤Æ¤¹¤²¤¨¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÄï»ÒÆþ¤ê»Ö´ê¤·¤¿ºÝ¤Î¡¢ÃöÌÚ¤µ¤óÆÈÆÃ¤Î¡È¥Æ¥¹¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£