¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛÄ¶ÆÃµÞ¤ÎÁðÀîÂóÌï¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÈõ¸ý¹¬Ê¿¤¬11·î23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè35²ó±Ç²èº× TAMA CINEMA FORUM¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤³¤³¤í¡×¡ÊÆüËÜ±Ç²èÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿12·î8ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÎÆÃÊÌÀè¹Ô¾å±Ç¤ª¤è¤Ó¡¢ÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÍâÆü11·î24Æü¡¢Íâ½µ11·î30Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÁðÀî¤ÈÈõ¸ý¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ËÊ¡¡£¥È¡¼¥¯¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥óËÁÆ¬¡¢¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¾Ð´é¡£ÃæÀîÎ¶ÂÀÏº´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
ÁðÀî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¡È¤³¤³¤í¡É¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤µ¤«¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¡£31ºÐ¤âÁÇÅ¨¤Ê±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Èõ¸ý¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«ÂóÌï¤¯¤ó¤È¤³¤ó¤Ê¤ËÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤¤¤È¤Ï¡£³Î¤«ÃÂÀ¸Æü¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¾ì¤Ç½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ê¸¹ë¡¦²ÆÌÜÞûÀÐ¤ÎÌ¾ºî¡Ö¤³¡µ¤í¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢Èþ¤·¤¯¤âÑ³¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡£¡È»ä¡É¡ÊÁðÀî¡Ë¡¢¡ÈÈà¡É¡ÊÈõ¸ý¡Ë¡¢¡ÈÈà½÷¡É¡Ê²Æ»Ò¡Ë¡¢3¿Í¤ÎÃË½÷¤Î¤³¤³¤í¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¤µ¤Þ¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢ÎáÏÂ¤Î¡Ö¤³¤³¤í¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÁðÀîÂóÌï¡õÈõ¸ý¹¬Ê¿¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¿´î
¢¡ÁðÀîÂóÌï¡õÈõ¸ý¹¬Ê¿W¼ç±é¡Ö¤³¤³¤í¡×
