ÆàÎÉ¤Î¡Ö¥Ö¥ÄÀÚ¤ê¹âÂ®¡×µþÆàÏÂÆ»¤Î¿ÊÄ½¤¢¤¤é¤«¤Ë ¡Ö°äÀ×¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡×»ö¶ÈÈñÁý³Û ¡Ö2031Ç¯¤Ë¤Ï»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸©
¹â²Í¤ÏÅ·¹ñ¡¢ÃÏ¾å¤ÏÃÏ¹ö¡Ý¡ÝµþÆàÏÂÆ»¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÆàÎÉ¹ñÆ»»öÌ³½ê¤ÈNEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ï2025Ç¯11·î20Æü¡¢¡ÖÆàÎÉ¸©µþÆàÏÂ¼«Æ°¼ÖÆ»Ï¢ÍíÄ´À°²ñµÄ¡×¤ò³«ºÅ¡¢µþÆàÏÂÆ»¤Î·úÀßÃæ¶è´Ö¤Î¿ÊÄ½¤ò´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°äÀ×¤Ç¤Æ¤¤¿¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¡ÖµþÆàÏÂÆ»¡×¤Î¿ÊÄ½¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¿Þ¡¿²èÁü¡Ë
¡¡µþÅÔÉÜ¡¦ÆàÎÉ¸©¡¦ÏÂ²Î»³¸©¤òÆîËÌ¤Ë·ë¤ÖµþÆàÏÂÆ»¤Ï¡¢Á´Ä¹120km¤Î¤¦¤ÁÌó7³ä¤¬³«ÄÌºÑ¤ß¡£¤·¤«¤·¡¢ÆàÎÉ¸©Æâ¤Î¿Í¸ý¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÆàÎÉ»Ô¡¼³à¸¶»Ô´Ö¤ÎÌó26km¤Ï°ìÉô¶è´Ö¤Î¤ß¤Î³«ÄÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â²Í¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÉô¡ÊµþÆàÏÂÆ»¡Ë¤Ï²÷Å¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹â²Í¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¸½Æ»¤Î¹ñÆ»24¹æ¤Ç¤Ï¿¼¹ï¤Ê½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹¥ÂÐ¾È¤ò¤Ê¤¹¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¤³«ÄÌÉô¤Î¡ÖÂçÏÂËÌÆ»Ï©¡×12.4km¤È¡¢¡ÖÂçÏÂ¸æ½êÆ»Ï©¡×¤Î¤¦¤Á³à¸¶ËÌIC¡¼³à¸¶¹âÅÄIC´Ö4.4km¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£²ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»ö¶ÈÈñ¤¬540²¯±ß¡¢336²¯±ß¡¢·×876²¯±ß¤ÎÁý³Û¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Ì¤³«ÄÌ¤ÎICÌ¾¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾¾Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¦¤Á510²¯±ß¤Ï»ñµ¡ºà¤ª¤è¤ÓÏ«Ì³Èñ¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÏÂËÌÆ»Ï©¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö½é¤Î»ö¶ÈÈñ890²¯±ß¤¬1430²¯±ß¤ÈÌó61¡óÁý¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ü°äÀ×¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¡ÖÂçÏÂËÌÆ»Ï©¡×¹â²Í¶è´Ö
¡¡ÂçÏÂËÌÆ»Ï©¤ÎÆîÂ¦¡¢¹ñÆ»24¹æ±è¤¤¤Î¹â²Í¼çÂÎ¤È¤Ê¤ëÆàÎÉIC¡Ý·´»³²¼¥ÄÆ»JCT¡ÊÀ¾Ì¾ºåÆ»¡Ë´Ö¤Ç¤Ï¡¢ËäÂ¢Ê¸²½ºâÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÊ¿¾ëµþ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê°ä¹½¡×¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢È¯·¡Ä´ººÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤·¡¢¤³¤ì¤Ç57²¯±ßÁý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÍÑÃÏ¤ÏÌó99¡ó¼èÆÀºÑ¤ß¡¢»ö¶È¿ÊÄ½Î¨¤ÏÌó73¡ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¹â²Í¶¶²ÍÀß»þ¤Î»Ü¹©·×²èÅù¤ÎÀººº¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«2¶è´Ö¤Î¤¦¤Á1¶è´Ö¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡×
¡üºÇ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÖÂçÏÂ¸æ½êÆ»Ï©¡×Ì¤³«ÄÌÉô
ÏÂ²Î»³ÊýÌÌ¤«¤é¤ÎËÜÀþ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ÆÃÏ¾å¤Ë¤Ê¤À¤ì¹þ¤à³à¸¶¹âÅÄIC¡£2024Ç¯¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡ÖÂçÏÂ¸æ½êÆ»Ï©¡×¤Î³à¸¶ËÌIC¡¼³à¸¶¹âÅÄIC´Ö¤Ï¡¢ÍÑÃÏ100¡ó¡¢»ö¶È¿ÊÄ½Î¨Ìó83¡ó¤È¤Î¤³¤È¡£º£·î¤Ë¤Ï¹ñÆ»24¹æ¤òÌë´ÖÄÌ¹Ô»ß¤á¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¶¶·å¤ÎÌë´Ö²ÍÀß¹©»ö¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¸å¡¢¶áÅ´ÂçºåÀþ¤È¤Î¸òº¹ÉôÁ°¸å¤Î·¡³ä¡¦ÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ëÉô¤Î¹©»ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê³«ºï¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¼þÊÕ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤ë»Ü¹©Ä´À°¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªÂçÏÂ¸æ½êÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢³à¸¶¹âÅÄIC¤È¹ñÆ»165¹æ¡ÖÂçÏÂ¹âÅÄ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤òÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ö³à¸¶JCT¤ÎÂçºåÊýÌÌ¥é¥ó¥×¡×¤Î¤ß¡¢2026Ç¯½Õ¤Ë³«ÄÌ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÆàÎÉ»Ô³¹¤ÎÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¡ÖÀß·×¤âÌ¤Î»¡×
¡¡ºÇ¤âÃÙ¤¯»ö¶ÈÃå¼ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÏÂËÌÆ»Ï©¤ÎËÌÂ¦¡¢ÆàÎÉ»Ô³¹¤òÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤ÇÈ´¤±¤ë·×²è¤ÎÆàÎÉËÌIC¡ÝÆàÎÉIC´Ö6.1km¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤Þ¤ÀÍÑÃÏ¼èÆÀÎ¨Ìó1¡ó¡¢»ö¶È¿ÊÄ½Î¨Ìó2¡ó¤Ç¡¢ÃÏ²¼Éô¤Î¾ÜºÙÀß·×¤â´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î»ö¶ÈÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢¤³¤ÎÆàÎÉËÌIC¡ÝÆàÎÉIC´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀß·×Ì¤Î»¤Î¤¿¤á¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë»ö¶ÈÈñ¤ÎÁý³Û¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢³Æ¶è´Ö¤ÎËÜÀþ¤Î³«ÄÌÍ½Äê¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÏÆÃ¤ËÂçÏÂËÌÆ»Ï©¤ÎÂçÏÂ·´»³»ÔÆâ¶è´Ö¡ÊÂçÏÂ·´»³ËÌIC¡¼·´»³²¼¥ÄÆ»JCT¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2031Ç¯¤ËÆàÎÉ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍ×Ë¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
Ï·¸å,
Åìµþ,
ºë¶Ì,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Êè,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ë¡Í×,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à