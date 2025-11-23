2025Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹¡Öº£Ç¯¤ÎÍÅ²ø¡×¤òÊç½¸¡ª¡¡12·î14Æü¤Þ¤Ç¡¡¾®Æ¦Åç¡¦ÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¤¬´ë²è¡¡¹áÀî
2024Ç¯¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º£Ç¯¤ÎÍÅ²ø¡¦ÊÆ±£¤·
¡¡¹áÀî¸©ÅÚ¾±Ä®¤Ë¤¢¤ëÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹¡Öº£Ç¯¤ÎÍÅ²ø¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀìÍÑ¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤ËÍÅ²ø¤ÎÌ¾Á°¤ä¤½¤ÎÍýÍ³¡¢ÍÅ²ø¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤òµÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤Ï12·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¡½¸¤Þ¤Ã¤¿ÍÅ²ø¤ÎÃæ¤«¤éÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¤¬¡Öº£Ç¯¤ÎÍÅ²ø¡×¤ò·èÄê¤·¡¢12·î21Æü¤Ë¾®Æ¦Åç¤ÎÀ¾¸÷»û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂç»Õ»Ô¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤ÏÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¤¬2022Ç¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÖÉÔ²Ä²ò¡¦ÉÔ¾òÍý¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¡×¤ò¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÍÅ²ø¤òÊç½¸¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤ÎÍÅ²ø¡×¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤Ï3575·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÎáÏÂ¤ÎÊÆÉÔÂÁûÆ°¤òÇØ·Ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÊÆ±£¤·¡×¤¬¡Öº£Ç¯¤ÎÍÅ²ø¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£