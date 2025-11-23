Ž¢Ê¿²ì¸»ÆâŽ£°Ê³°¤Ë¤â¡£"À¸Â¸Àâ"¸ì¤é¤ì¤ë¶¦ÄÌÅÀ
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê¤Ä¤¿¤ä¡¦¤¸¤å¤¦¤¶¤Ö¤í¤¦¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿¿ÍÊª¤ä¡¢ÄÕ½Å¤¬¼ê¤¬¤±¤¿½ÐÈÇÊª¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢ºÜ¡Ö¹¾¸Í¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÈÄ®¿ÍÊ¸²½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤¿¤Á¡×¤ÎÂè47²ó¤Ï¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¤ÈÆ±¤¸¤¯À¸Â¸Àâ¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿°Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
²¿¤â¤«¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¸»Æâ¤ÎÝµ¶þ
¡Ö¹öÃæ¤Ç»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÊ¿²ì¸»Æâ¤¬¼Â¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤½¤ó¤Ê±½¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿ÄÕ½Å¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸»ÆâÀ¸Â¸Àâ¡×¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸»Æâ¤Ï¥Ñ¥È¥í¥ó¤À¤Ã¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Î·×¤é¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë½Ð¹ö¤·¡¢°Õ¼¡¤ÎÎÎÃÏ¤À¤Ã¤¿±ó½£¡¦ÁêÎÉ¤Ë¤«¤¯¤Þ¤ï¤ì¤Æ°å»Õ¤È¤·¤ÆÀ¸³¶¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤¿¡Ä¡ÄÌÀ¼£½é´ü¤Ë¼ô³Ø¼Ô¡¦Åì¾ò¶×Âæ¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡ØÀèÅ¯ÁÑÃÌÂ³ÊÔ¡Ù¤Ê¤É¡¢¤½¤ó¤Ê±½¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÎ®¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÆÍÈô¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¸»Æâ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Û»³»ö¶È¤Î¼ºÇÔ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«·ÐºÑÅª¤Ê¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥ì¥¥Æ¥ë¤ÎÈ¯ÌÀ¤â¸»Æâ¤¬´üÂÔ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢°å³ØÅª¸ú²Ì¤ÏÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢¸«À¤Êª¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¡£
Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸í²ò¤«¤é»¦½ý»ö·ï¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸»Æâ¡£¹öÃæ¤ÇÇË½ýÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¸»Æâ¤Î»à¤ËÊý¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë°Õ³°¤Ê¤«¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¡Ö¸»ÆâÀèÀ¸¤¬¤³¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÊòµ¤¤Ê¤¯¡¢ÆÍÁ³¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Í¡¹¤Î¶Ã¤¤È¼ºË¾¤¬¡ÖÀ¸Â¸Àâ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
À¸Â¸Àâ¤¬±½¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¿ÍÊª¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢·»¡¦¸»ÍêÄ«¤ÎÌ¿¤ò¼õ¤±¤ÆÊ¿»á¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿¡¢¸»µÁ·Ð¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿ÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
µÁ·Ð¤ÎºÇ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¸¼£5¡Ê1189¡ËÇ¯6·î15Æü¡¢¡Ø¸ãºÊ¶À¡Ù¤Ë¡Öº£Æü¡¢Î¦±ü¹ñ¤Ë±÷¤¤¤Æ¡¢ÂÙ¹Õ¡¢¸»Í½½£¡ÊµÁ·Ð¤Î¤³¤È¡Ë¤ò½±¤Õ¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µÁ·Ð¤ÏÊ¿Àô¤Î°áÀî´Û¤ÇÆ£¸¶ÂÙ¹Õ¤Î·³Àª¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÅ¿Ëö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÁ·Ð¤Î²ÈÍè¤é¤ÏËÉÀï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯ÇÔËÌ¤·¤¿¡£µÁ·Ð¤Ï»ýÊ©Æ²¤ËÆþ¤ê¡¢¤Þ¤ººÊ¡Ê22ºÐ¡Ë¡¦»Ò¡Ê4ºÐ½÷»Ò¡Ë¤ò»¦¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¡×
¡ÊÍ½½£¤Î²È¿ÍÁêËÉ¤°¤Èê¤â¼½¤¯°Ê¤ÆÇÔÀÓ¤¹¡£Í½½£»ýÊ©Æ²¤ËÆþ¤ê¤Æ¡¢Àè¤ÅºÊ¡ÌÆûÆóºÐ¡Í¡¦»Ò¡Ì½÷»Ò»ÍºÐ¡Í¤ò³²¤·¡¢¼¡¤Ë¼«»¦¤¹¡Ë
¤½¤ó¤ÊµÁ·Ð¤ÎÀ¸³¶¤¬¡¢ÆîËÌÄ«¤«¤é¼¼Ä®»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ·³µÊª¸ì¡ØµÁ·Ðµ¡Ê¤®¤±¤¤¤¡Ë¡Ù¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¾ôÎÜÍþ¤ä²ÎÉñ´ì¡¢ÆÉËÜ¡Ê¤è¤ß¤Û¤ó¡Ë¤È¡ÖµÁ·ÐÊª¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë³ÈÂç¡£µÁ·Ð¤¬¼Â¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖµÁ·Ð¡á¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥Ï¥ó¡×Àâ¤Ï¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë
µÁ·Ð¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢´²Ê¸10¡Ê1670¡ËÇ¯¤ËÎÓ½ÕºØ¤¬¡ØÂ³ËÜÄ«ÄÌ´Õ¡Ù¤Ç¡ÖµÁ·Ð¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ²Ü°Ð¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â¯Àâ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖµÁ·ÐÀ¸Â¸Àâ¡×¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¾¦´Û°å¤È¤·¤ÆÍèÆü·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥·¡¼¥Ü¥ë¥È¤¬²Å±Ê5¡Ê1852¡ËÇ¯¤Ë¼«Ãø¤Î¡ØÆüËÜ¡Ù¤Ç¡ÖµÁ·Ð¤Ï²Ü°ÐÃÏ¤«¤é¥â¥ó¥´¥ë¤Ë»ê¤ê¡¢¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥Ï¥ó¡Ê¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤òÅ¸³«¡£¥·¡¼¥Ü¥ë¥È¤Ï¡¢¿·°æÇòÀÐ¤Î¡Ø²Ü°Ð»Ö¡Ù¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤ËÆ±Àâ¤òÏÀ¤¸¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£±½¤¬±½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÏÃ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ÅìÍÎ³Ø¼Ô¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥¹¤äÀ¯¼£²È¡¦Ëö¾¾¸¬À¡¤¬¡ÖµÁ·Ð¡á¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥Ï¥óÀâ¡×¤òÄó¾§¡£Ëö¾¾¤Î¡ØµÁ·ÐºÆ¶½µ¡Ù¤Ï°ìÂç¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂçÀµ13¡Ê1924¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖµÁ·Ð¡á¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥Ï¥óÀâ¡×¤Î¼Â¾Ú¤ò»î¤ß¤¿¾®Ã«ÉôÁ´°ìÏº¤Î¡ØÀ®µÈ»×´À¥Ï¸»µÁ·ÐÌé¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¿ÂÀÏÃ¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿»Æ©¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÁ·Ð¤¬±ü½£Ê¿Àô¤Ç¼«³²¤·¤¿¤Î¤¬1189Ç¯¤Ç¡¢¥Á¥ó¥®¥¹¡¦¥Ï¥ó¤¬¥â¥ó¥´¥ëÄë¹ñ¤ò·ú¹ñ¤·¤¿¤Î¤¬1206Ç¯¤È¡¢Èæ³ÓÅª¶á¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢µó¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢µÁ·Ð¤Î¼ó¤Ï¼ò¤ËÄÒ¤±¤é¤ì¤Æ³ùÁÒ¤Î¹ø±ÛÉÍ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤«¤é¡¢³á¸¶·Ê»þ¤ÈÏÂÅÄµÁÀ¹¤¬¼ó¼Â¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤«¤é¡Ö±ü½£¤«¤é»þ´Ö¤ò·Ð¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÜÊª¤ÎµÁ·Ð¤Î¼ó¤ÈÈ½ÊÌ¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÊ¿²È¤òÂÇÅÝ¤·¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼µÁ·Ð¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤³¤ì¤À¤±³ÈÂç¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢²Ã¤¨¤ÆµÁ·Ð¤Î»à¤ËÊý¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÁ·Ð¤ò¤«¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£¸¶ÂÙ¹Õ¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÆ¤È²¤ËÆ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¸ãºÊ¶À¡Ù¤Ë¡Ö³î¤ÏÄ¼Äê¤ËÇ¤¤»¡¢³î¤ÛÆóÉÊ¤Î¶Ä¤»¤Ë¤è¤ê¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢Ä«Äî¤ÎÄ¼Ì¿¤ÈÍêÄ«¤ÎÌ¿Îá¤È2¤Ä¤Ë½¾¤Ã¤¿¤È¤¢¤ë¡£
Ê¿²ÈÌÇË´¤Î¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Î·»¤ÈÉÔÃç¤Ë¤Ê¤ê¡¢31ºÐ¤Ç»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£¸»Æâ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤½¤ÎÈá·àÀ¤Î¹â¤µ¤«¤é¡Ö¤½¤ó¤ÊºÇ´ü¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢À¸Â¸ÅÁÀâ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥í¥·¥¢Ã¦½Ð¤¬±½¤µ¤ì¤¿À¾¶¿Î´À¹
À¾ÆîÀïÁè¤ÇÇÔËÌ¤·¼«³²¤·¤¿À¾¶¿Î´À¹¤â¡¢À¸Â¸Àâ¤¬±½¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Î°ì¿Í¤À¡£
ÀÚÊ¢¤·¤¿À¾¶¿¤Î¼ó¤Ï¡¢´±·³ÊâÊ¼Âè7Ï¢Ââ¤ÎÀéÅÄÅÐÊ¸Ãæ°Ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢»³¸©ÍÊþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ó¼Â¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Æ¹ÂÎ¤È¤È¤â¤ËÀ¾¶¿Æî½§ÊèÃÏ¤ËËäÁò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¾¶¿¤Î¼ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¶ÊªÀâ¤äÌ¤È¯¸«Àâ¤Ê¤É¤¬¾§¤¨¤é¤ì¡¢¤³¤ó¤Ê±½¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¾¶¿¤Ï¼Â¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÃ¦½Ð¤·¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×
±½¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ÌÀ¼£24¡Ê1891¡ËÇ¯4·î¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¹ÄÂÀ»Ò¥Ë¥³¥é¥¤¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¿ôÆüÁ°¤Î3·î25Æü¤Î¼¯»ùÅç¿·Ê¹¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÅê½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÀ¾¶¿¤¬¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ç¥í¥·¥¢Ê¼¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤¤¡¢ÌÀ¼£17¡Ê1884¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¹õÅÄÀ¶Î´¤¬À¾¶¿¤òË¬¤Í¤Æ¡¢2¿Í¤ÇÆüËÜ¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢ÌÀ¼£24¡Ê1891¡ËÇ¯¤Ëµ¢Ä«¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡×
¿·Ê¹³Æ»æ¤¬¤³¤ÎÉ÷Àâ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤³¤È¤ÇÊóÆ»¤¬²áÇ®¡£¿·³ã¤Î¡ÖËÌÃ¤¿·Ê¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀ¾¶¿¤ÎÀ¸»à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¿ô·è¤Ç·è¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤´ë²è¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
À¾ÆîÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Âçµ×ÊÝÍøÄÌ¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿À¾¶¿¡£Ê¿²ì¸»Æâ¤ä¸»µÁ·Ð¤ÈÆ±¤¸¤¯Èá·àÅª¤ÊºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤¬Êç¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¾¶¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âç¹ñ¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÊ¿Åù¾òÌó¤Î²ò¾Ã¤ÏÄø±ó¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÅö»þ¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤¬¡¢À¾¶¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤òÀÚ¼Â¤ËÍß¤·¤¿¤³¤È¤¬¡ÖÀ¾¶¿À¸Â¸Àâ¡×³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹ÄÂÀ»Ò¤Î¥Ë¥³¥é¥¤¤È¤È¤â¤ËÀ¾¶¿¤¬À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤Î´üÂÔ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¿®¤¸¹þ¤Þ¤ì¤¿É÷Àâ¤Ï¤·¤Ö¤È¤¯»Ä¤ë¤â¤Î¡£¥Ë¥³¥é¥¤¤¬ÍèÆü¤·¤¿¤Î¤Á¤â¡Ö¥í¥·¥¢¾´±¤Î¤Ê¤«¤ËÀ¾¶¿¤Ë»÷¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦±½¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢À¾¶¿¤ÎÀ¸Â¸¤¬¤·¤Ð¤é¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µ¶ÊªÁûÆ°¤âÀ¸¤ó¤À¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë²¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó
¹ñ³°¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë²¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤Ï14ºÐ¤«¤é¿ÆÀ¯¤ò¤È¤ê¡¢ÁÄÉã¥¸¥ç¥¢¥ó3À¤¤¬Êü´þ¤·¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤ËÂÐ¤¹¤ë½½»ú·³ÀïÁè¤ò¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢1578Ç¯¤Î¥¢¥ë¥«¥»¥ë¡¦¥¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀï¤¤¤ÇÂçÇÔ¡£24ºÐ¤ÇÀï»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤ËÀ×·Ñ¤®¤¬¤ª¤é¤º¡¢ÍÎÏ¤Ê¸å·Ñ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º¤µç¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÌ±½°¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê±½¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇÔËÌ¤òÃÑ¤¸¤Æ»Ñ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼Â¤Ï¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×
¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤Îµ¢¹ñ¤¬ÂÔË¾¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Ë¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤òº¾¾Î¤¹¤ë¼Ô¤¬Â¿¤¯¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì±½°¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤ä´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¿ÍÊª¤Û¤É¡¢¹¤¯¿Í¸ý¤ËçºßÕ¤·¤ä¤¹¤¤¡ÖÀ¸Â¸Àâ¡×¡£
ÆÃ¤ËÊ¿²ì¸»Æâ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç´ñÁÛÅ·³°¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¡¢È¯ÌÀÉÊ¤äÊ¸·ÝºîÉÊ¡¢ÁÏºîÊª¤Ç¤ß¤Ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¸»Æâ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤µ¤â¡Ö¤Ò¤ç¤³¤Ã¤È¤Þ¤¿¸½¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÀ¸Â¸Àâ¡×¤Ë¡¢Ì¯¤ÊÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
真山 知幸 : 著述家