¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤ë¡Ä½»Âð£³Åï¾Æ¤¯²Ð»ö¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡ÚÄ¹Ìî¡¦¿ÛË¬»Ô¡Û
22ÆüÌë¡¢Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½»Âð3Åï¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¥ê¥Ýー¥È
¡Ö¸½ºß¿ÛË¬»Ô¤Ç²Ð»ö¤¬È¯À¸Ãæ¤Ç¤¹½»Âð¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¤±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì·ã¤·¤¯Ç³¤¨¤ë½»Âð¡£
·üÌ¿¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
22Æü¸á¸å6»þÈ¾Á°¡¢¿ÛË¬»Ô¸Ð´ßÄÌ¤ê¤Ç¡Ö·úÊª¤Î1³¬¤È2³¬¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤ÏÌó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤È¤ß¤é¤ì¡¢¼þÊÕ¤Î½»Âð2Åï¤â¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²°Æâ¤«¤é½Ð²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¾Ü¤·¤¤²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£