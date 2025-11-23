¡ÚÅìµþ4R¡¦¿·ÇÏÀï¡Û1ÈÖ¿Íµ¤¥Õ¥ë¥ß¥Í¥Ö¥ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¾¡¤Á¡¡¥×¡¼¥·¥ã¥ó¡ÖÄ´¶µ¤«¤éÇ½ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡23Æü¤ÎÅìµþ4R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¥À¡¼¥È1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¥Õ¥ë¥ß¥Í¥Ö¥ë¡Ê²´¡¢Éã¥Ü¥ë¥È¥É¡¼¥í¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¾¡¤Á¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Æ»Ãæ¤Ï¥ê¥º¥àÎÉ¤¯2ÈÖ¼ê¤«¤é±¿¤ó¤À¡£4³Ñ¤Ç³°¤«¤é¸åÂ³¤ËÊÂ¤Ð¤ì¤ë¤È¥°¥Ã¤ÈÈ¿±þ¡£Ä¾Àþ»Ä¤ê200¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥·¥ã¥ó¤Ï¡ÖÄ´¶µ¤«¤éÇ½ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¤ÈÁêËÀ¤ÎÁÇ¼Á¤ò¾Î»¿¡£
¡¡ÀéÍÕ»Õ¤Ï¡Öµ¤ÀÅª¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÏ¤à¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ÷Î¥¤Ï2100¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¸«¤ì¤½¤¦¡×¤Èº£¸å¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£